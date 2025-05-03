РФ и Пакистан проведут телефонный разговор на уровне глав МИД

Москва и Исламабад готовят телефонный разговор между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его коллегой, вице-премьером Пакистана Исхаком Даром. Об этом в субботу, 3 мая, рассказали «Известиям» в посольстве РФ в Исламабаде.



«Идет активный обмен мнениями, в частности, по линии МИД Исламской Республики Пакистан. В настоящее время Москвой и Исламабадом прорабатывается возможность организации в ближайшие дни телефонного разговора министра иностранных дел Сергея Лаврова с вице-премьером, министром иностранных дел ИРП Исхаком Даром», — заявили в посольстве.

До этого Лавров также провел телефонный разговор с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Тогда глава МИД РФ призвал стороны урегулировать разногласия Индии и Пакистана дипломатическими средствами.

Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгама на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибло 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие договора по водам Инда.