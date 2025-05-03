Системы ПВО уничтожили два дрона в небе над Мурманской и Белгородской областями
Над Мурманской и Белгородской областями силами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в Минобороны РФ.
«Около 21:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Информации о пострадавших или разрушениях нет.
Ранее в этот день три украинских беспилотника были уничтожены ПВО над Мурманской областью. Как сообщили в Минобороны РФ, попытка атаки была пресечена с 19:10 до 19:50 мск.