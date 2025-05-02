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Захарова ответила на заявление Трампа о Второй мировой войне цитатами Рузвельта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 мая опубликовала в своем Telegram-канале три цитаты 32-го президента США Франклина Рузвельта о решающей роли СССР в победе над нацизмом во Второй мировой войне.

Таким образом она прокомментировала заявление текущего американского лидера Дональда Трампа о том, что главный вклад в победные итоги обеих мировых воин якобы внесли Соединенные Штаты.

«Русские войска уничтожили — и продолжают уничтожать — больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», — говорится в одном из радиообращений Рузвельта от 28 апреля 1942 года.

Помимо этого, спикер МИДа приводит письмо этого американского президента главе СССР Иосифу Сталину от 4 февраля 1943 года, где тот поздравляет советский народ с победой в Сталинградской битве. Рузвельт тогда отметил, что советские граждане своим примером вызывают у союзников новую решимость добиться окончательного разгрома врага.

«Красная Армия и русский народ наверняка заставили вооруженные силы [Адольфа] Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных Штатов», — написал американский лидер советскому 22 февраля того же года.

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Ирландский журналист Чей Боуз 23 января указал Трампу на ошибку в словах о победе во Второй мировой войне, комментируя его заявление о помощи России Соединенным Штатам в победе над нацистами. Боуз напомнил, что именно СССР уничтожил 80% военной мощи Германии, а не просто помогал союзникам. При этом США в рамках ленд-лиза предоставили Советскому Союзу лишь 10% необходимой техники, которая была вскоре возвращена.

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