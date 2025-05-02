Дни победы: Машков — в Брестской крепости, Пореченков — на побывке

Кино

«Операция «Карпаты» 2», 16+

Фото: РЕН ТВ Кадр из фильма «Операция «Карпаты» 2»

Режиссер: Михаил Агранович. В ролях: Владимир Веревочкин, Александр Лойе, Мария Лисовая, Евгений Сидихин, Гела Месхи и Иван Оганесян.

Продолжение популярного криминального детективного экшена. 1949 год. Западная Украина. Диверсант по кличке Ворон заброшен в Карпаты для проведения диверсий и саботажа. Его кураторам из британской разведки MI6 невдомек, что Ворон на самом деле — советский разведчик, лейтенант МГБ. Он обладает информацией, которая поможет разоблачить агентов иностранных разведок. Против Ворона работает другой высококлассный профессионал, давно внедренный в структуры МГБ. С помощью своей возлюбленной Ангелины и вора-рецидивиста Чумы Ворону нужно сорвать планы «крота».

4 мая, с 14:30, РЕН ТВ

«Группа крови», 12+

Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Группа крови»

Режиссер: Максим Бриус. В ролях: Карина Андоленко, Петар Зекавица, Алексей Нилов, Леонид Громов, Максим Радугин, Андрей Рудыка, Ева Уилльямс, Марк Александров.

Ноябрь 1943 года. Фашисты привозят новую партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый детский приют. Условия здесь невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение. За попытку побега — расстрел. Но самое страшное: детей здесь используют как доноров крови для раненых немцев... Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и решаются на побег.

С 8 мая в прокате

«СМЕРШ 3», 16+

Фото: РЕН ТВ Кадр из фильма «СМЕРШ 3»

Режиссер: Михаил Кабанов В ролях: Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Юрий Анпилогов, Леонид Громов, Анастасия Микульчина, Сергей Иванюк, Сергей Комаров, Полина Долиндо.

В центре сюжета новой, третьей части популярной франшизы «СМЕРШ» — два капитана советской контрразведки «СМЕРШ» («Смерть шпионам!») Константин Лавров и Павел Семенов. Война близится к финалу, но немецкое командование всё еще вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома и нанести поражение Красной армии. Рискуя жизнью, Лавров и Семенов выполняют самые сложные и опасные задачи командования по противодействию планам немцев как за линией фронта, так и в советском тылу. Ожесточенное противостояние разведслужб СССР и фашистской Германии в завершающей фазе войны достигает наивысшего накала.

8 мая, 14:30, РЕН ТВ

«В списках не значился», 12+

Фото: «Газпром-Медиа Холдинг» Кадр из фильма «В списках не значился»

Режиссер: Сергей Коротаев. В ролях: Владислав Миллер, Алена Морилова, Владимир Машков, Павел Чернышев, Яна Сексте, Наталья Качалова, Виталий Егоров, Евгений Миллер.

21 июня 1941 года. Полный надежд на светлое будущее молодой лейтенант Коля Плужников (Владислав Миллер) прибывает в Брест, чтобы начать службу. Офицера не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются разрывы артиллерийских снарядов: началась война. И Коля, так и не попав в войсковые списки, принимает первый в своей жизни бой продолжительностью 10 месяцев.

С 1 мая в прокате

«Финал», 12+

Фото: Киностудия «Творческое объединение Мистерия» Кадр из фильма «Финал»

Режиссеры: Петр Зеленов, Владимир Пресняков, Олег Пресняков. В ролях: Денис Шведов, Юлия Ильина, Ирина Пегова, Дмитрий Губерниев, Сергей Безруков, Игорь Костолевский, Сергей Шакуров, Михаил Тройник.

Зрелищный экшен о легендарной победе сборной России по волейболу на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры по волейболу среди мужских команд, в которой определится победитель ХХХ Олимпийских игр. Соревнуются сборная России, никогда не бравшая золото, и сборная Бразилии, обласканная контрактами и победами. Многим кажется, что результат игры предопределен. Но они

ошибаются.

С 8 мая в прокате

«Почтарь», 12+

Фото: KION/МТС Медиа Кадр из фильма «Почтарь»

Режиссер: Андрей Разенков. В ролях: Александр Петров, Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Полина Агуреева, Наталья Суркова, Юрий Беляев, Федор Лавров, Алексей Розин.

Маленький город в тылу, цветущий май. Самые интересные и красивые женщины города не знают, что скромный почтальон защищает их от плохих новостей. Вот только долго так продолжаться не может. За почтой следит военное ведомство.

С 8 мая в онлайн-кинотеатре KION

«Легенды наших предков», 12+

Фото: ID Production Кадр из фильма «Легенды наших предков»

Режиссер: Иван Соснин. В ролях: Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак.

Репортер из Екатеринбурга по заданию редакции оказался в затерянном среди тайги селении, где услышал старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти не тронутые цивилизацией.

С 1 мая в прокате

«Рослый», 16+

Фото: «Ростелеком») Кадр из фильма «Рослый»

Режиссер: Николай Никитин. В ролях: Кирилл Зайцев, Евгений Миллер, Сергей Маховиков, Сергей Векслер, Артем Федотов, Карина Андоленко, Вера Шпак.

Сериал рассказывает о судьбе человека в безжалостное время, который не просто обманул смерть, но силой воли и характером смог и себя, и других людей привести сначала к надежде, а потом к новой жизни. В 1939 году майор Иван Рослый по воле недоброжелателей оказывается в самом пекле советско-финской войны. Но именно его подразделение прорывает неприступную линию Маннергейма, что стало важнейшим этапом будущей победы.

С 5 мая на Wink

«Все оттенки красного», 16+

Фото: Capella Film Кадр из фильма «Все оттенки красного»

Режиссер: Лодевейк ван Леливелд. В ролях: Данни Дорланд, Кес ван ден Брук.

Он мажор, привыкший получать всё что захочет. Она ищет свое место в жизни. Взаимный магнетизм, которому невозможно противостоять, наполняет их мир новыми красками. Как отличить токсичную любовь от настоящего чувства, когда страсть настолько сильна?

С 1 мая в прокате

«Жажда славы», 18+

Фото: U Films Кадр из фильма «Жажда славы»

Режиссер: Элайджа Байнум. В ролях: Джонатан Мэйджорс, Хейли Беннетт, Харрисон Пейдж, Майкл О’Херн, Харриет Сэнсом Харрис.

Киллиан мечтает о славе и толпах фанатов и верит, что бодибилдинг сделает из него звезду. Но физические и эмоциональные нагрузки доводят его до предела, а желание появиться на обложках журналов перерастает в опасную одержимость.

С 8 мая в прокате

Театр

«Двадцать дней без войны», 16+

Фото: пресс-служба МХТ имени А.П. Чехова

Режиссер: Марина Брусникина. В ролях: Михаил Пореченков, Иван Волков, Светлана Колпакова, Армэн Арушанян, Алексей Варущенко, Юлия Ковалева, Игорь Хрипунов, Дарья Юрская, Алена Хованская.

Премьера спектакля по киносценарию Константина Симонова, писателя, а в годы войны — военного корреспондента. Главный герой «Двадцати дней без войны» военкор Лопатин в канун нового, 1943 года отправляется в трехнедельный отпуск в глубокий тыл, в Ташкент, где снимается фильм по его сталинградским очеркам.

8 мая, 18:00, МХТ имени А.П. Чехова.

«Живи и помни», 12+

Фото: пресс-служба Губернского театра

Режиссер: Ирина Автушенко. В ролях: Руслан Суворов, Александр Вальнер, Данила Рудов, Тимофей Мельников, София Еремеева, Анна Петухова, Арслан Кенжаев.

Повесть Валентина Распутина «Живи и помни» — история о страшной судьбе человека, который невольно стал дезертиром. Лишь минута слабости из желания повидаться с родными — и пути назад уже нет. Постепенно измотанный войной солдат превращается в загнанного зверя, навсегда обреченного прятаться от людей в тайге. Обреченного жить — ценой своей погубленной любви, разрушенной жизни близких. Жить — и помнить о своем предательстве.

9 мая, 18:00, Губернский театр

«Последняя сказка», 12+

Фото: пресс-служба Театра МДМ

Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Никита Шишкин, Юлия Довганишина, Анастасия Стоцкая, Юлия Чуракова, Александр Бабик, Алексей Фалько.

Масштабный мюзикл, покоривший сердца зрителей. История современной московской пары, Макса и его девушки Жени, которые неожиданно оказываются в мире «Тысячи и одной ночи». Спектакль поражает визуальным размахом: роскошные дворцы появляются буквально из воздуха, мистический караван проходит через зрительный зал, а герои летают на настоящем ковре-самолете. Музыкальные номера с восточными мотивами переплетаются с современными ритмами, а хит Таркана Şikidim в новой аранжировке превратился в феерический «Танец огня».

2, 3, 10, 11 мая, 13:00, 18:00; 4 мая, 13:00; 6, 7 мая, 19:00, 8 мая, 14:00, театр МДМ

«Мамма Мимо! или Мюзикл пошёл не так», 12+

Фото: пресс-служба Театра «Маска»

Режиссер: Анна Шевчук. В ролях: Александр Горелов, Александр Морозов, Юлия Чуракова, Юлия Ива.

Легкая постановка идеально подходит всем, кто ждет беззаботного веселья и узнаваемой с первых нот музыки. История о том, как директор завода выделяет скромному театрику в районном ДК бюджет на постановку мюзикла Mamma Mia!, а в день премьеры всё идет наперекосяк. За считаные часы героям нужно полностью пересобрать спектакль — придумать новый сюжет, найти другую музыку и написать слова. Спасение они находят в золотом фонде мировой поп-музыки — с хитами Адель, The Queen, Шер, Maroon 5, Гвен Стефани и других суперзвезд, создавая невероятно смешное шоу.

6 и 7 мая, 19:00, 8, 10, 11 мая, 14:00 и 17:00, 9 мая, 17:00, театр «Маска»

«Всегда ты будешь», 12+

Фото: пресс-служба Театра «У Никитских ворот»

Режиссер: Марк Розовский. В ролях: Юрий Голубев, Владимир Давиденко, Богдан Ханин.

Основой для спектакля стал дневник Нины Костериной — советской партизанки. Дневник был опубликован в 1964 году отдельным изданием со вступительной статьей Льва Кассиля и послесловием ее отца — Алексея Евграфовича Костерина. В дневнике Нина описала события своей жизни с 1936 года до самой смерти.

8 мая, 19:00, театр «У Никитских ворот», Старая сцена

«Многоголосье», 12+

Фото: пресс-служба Театра имени В. Ф. Комиссаржевской

Режиссеры: Родион Приходько, Егор Бакулин. В ролях: Тамара Абросимова, Георгий Корольчук, Ольга Белявская, Валентина Панина, Нелли Попова, Татьяна Самарина, Елена Симонова, Евгений Ганелин.

Премьера. В театре есть традиция — не забывать! Начало ей положено в годы, когда главным режиссером был народный артист СССР Рубен Агамирзян. За плечами мэтра был опыт солдата-фронтовика. Его поддерживали артисты «блокадного призыва». Меняются поколения. Из тех, кто опален пламенем войны, в труппе остается народная артистка России Тамара Абросимова. Зрители услышат прозу, стихи, песни тех лет, а также увидят документы, фотографии, архивную кинохронику.

8 мая, 19:00, 9 мая, 14:00 и 19:00, Театр имени В.Ф. Комиссаржевской (Санкт-Петербург)

«Надежда, вера и любовь», 12+

Фото: пресс-служба Театра Et Cetera

Режиссер: Екатерина Гранитова. В ролях: Наталья Благих, Андрей Кондаков, Кирилл Лоскутов, Наталья Баландина, Мария Скосырева, Марина Чуракова.

В памяти каждого из нас всегда будет звучать музыка Победы: в рассказах дедушек и бабушек, в документальных кадрах, песнях войны, романсах, военной лирике, частушках, плакатах, рисунках Кукрыниксов… Из всех этих музыкальных фраз родился спектакль «Надежда, вера и любовь…». Он про них, отважных и смелых героев, защитивших свою Родину.

9 мая, 16:00, театр Et Cetera

«12», 16+

Фото: пресс-служба Театра Сатиры

Режиссер: Никита Михалков. В ролях: Владимир Долинский, Георгий Перадзе, Игорь Сергеев, Сергей Радченко, Сергей Степанченко, Николай Бурляев, Никита Михалков.

История о двенадцати присяжных, решающих, виновен ли 18-летний чеченский юноша Умар, подозреваемый в убийстве своего приемного отца — русского офицера. Все улики свидетельствуют против него, и 11 из 12 человек готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что всё не так однозначно. Он предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело.

12, 13 мая, 19:00, Театр сатиры

«Грозовой перевал», 16+

Фото: пресс-служба Большого театра

Хореограф: Джона Пол Кук. В ролях: Ксения Рыжкова, Дмитрий Соболевский, Валерия Муханова, Андрей Орлов, Джона Пол Кук, Дарья Канделаки, Григорий Соловьев.

Гастроли Севастопольского театра оперы и балета впервые пройдут на Новой сцене Большого театра России. Московской публике будет показан балет «Грозовой перевал» на музыку зарубежных композиторов в сопровождении Московского молодежного камерного оркестра. В основу либретто лег одноименный роман Эмилии Бронте. Музыкальный руководитель и дирижер — Артем Абашев. Премьера балета «Грозовой перевал» состоялась летом 2024 года в Севастополе в рамках VIII Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес».

7, 8 мая, 19:00, Большой театр, Новая сцена

«Знамя Победы», 12+

Фото: пресс-служба Театра Российской армии

Режиссеры: Игорь Угольников, Юлия Шульева. В ролях: Николай Козак, Сергей Колесников, Сергей Селин, Константин Денискин, Александр Рожковский, Сергей Федюшкин, Михаил Данилюк.

Премьера. Берлинская стратегическая наступательная операция, сосредоточение всех сил, до победы считаные дни, часы, минуты, один шаг… Миг, когда красное знамя с серпом и молотом взвилось над Рейхстагом, миг торжества, миг, к которому наш народ шел долгих четыре года. Спустя 80 лет Театр армии дает своим зрителям возможность пережить грандиозный момент вместе — на самой большой драматической сцене, с актерами и реальными действующими лицами тех событий, смотрящими на нас с фотографий и кинохроники.

8, 9 мая, 19:00, Театр армии

Концерты

«Буря. Остров волшебства», 0+

Фото: пресс-служба «Москвариума»

Театральное шоу-мюзикл в постановке известного режиссера Юрия Квятковского. Это современное прочтение пьесы Шекспира «Буря». Пьеса рассказывает о справедливости, верности и истинной любви, которой не страшны любые преграды. В шоу принимают участие морские млекопитающие — обитатели «Москвариума». А также более ста артистов, работающих в разных жанрах: воздушные гимнасты и акробаты, профессиональные актеры и танцоры. Для каждого из них были созданы уникальные костюмы, которые отличаются вниманием к деталям и яркими красками, — всего более 300 нарядов.

С 1 мая и до 7 сентября, «Москвариум»

Музыкальные путешествия, 6+

Фото: Ян Фадеев Композитор Рашид Фагимович Калимуллин

Премьера симфонической поэмы Рашида Калимуллина «Мыс доброй надежды», посвященной странам — основателям БРИКС. В нем сочетаются восточная загадочность Китая, атмосфера красочных ритуалов Индии, свет и радость мыса Доброй Надежды, карнавальная энергия Бразилии, а также величественные образы России с узнаваемыми мотивами Михаила Глинки. Партию хора исполнит вокальный ансамбль ARIELLE под руководством Эльмиры Дадашевой. На сцену выйдет МГАСО и маэстро Тао Линь (Пекин), а также китайский пианист Жуй Мин.

6 мая, 19:00, Московская консерватория, Большой зал

Музыка советского кино, 0+

Фото: пресс-служба Simple Music Ensemble

Вечер инструментальной музыки. Свое авторскую интерпретацию песен из любимых кинолент представят солисты камерного ансамбля Simple Music Ensemble. Гости услышат мелодии из фильмов: «Джентльмены удачи», «Берегись автомобиля», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман, «Ирония судьбы», «17 мгновений весны», «Обыкновенное чудо», «По семейным обстоятельствам», «Бриллиантовая рука», «Утомленные солнцем».

8 мая, 20:00, «Дом Simple Music» на «Хлебозаводе»

Музеи

Подвиг музея, 0+

Фото: пресс-служба ГМИИ имени Пушкина

Выставка посвящена всем, кто сегодня защищает культуру, а также героизму Аллы Андреевой, сотрудника краеведческого музея в Судже. В экспозиции представлены живописные и графические работы Алексея Венецианова, Вячеслава Пакулина, Владимира Серова, Георгия Траугота, Никола де Лармессена, Ипполита Леконта, Шарля Луи Симоно, Жана-Батиста Симеона Шардена и других мастеров, а также слепки и архивные документы. Впервые показаны 55 уникальных авторских снимков фотографа Николая Свищова-Паолы.

До 7 сентября, ГМИИ имени Пушкина

«Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы», 0+

Фото: пресс-служба Государственного Исторического музея

Хронология выставки — от вторжения войск нацистской Германии в СССР 22 июня 1941 года в рамках военной операции «Барбаросса» до проведения парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Более 500 архивных документов и 700 музейных экспонатов, среди которых личные вещи героев Советского Союза — Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Алексея Маресьева, снайпера Людмилы Павличенко. Впервые в экспозиции будет представлен полный комплект наград Сталина.

До 25 августа, Государственный Исторический музей

«Время для тишины», 0+

Фото: пресс-служба выставки «Время для тишины»

Российский фонд мира совместно с РВИО в канун 80-летия Великой Победы представляют выставку фотохудожника Андрея Смольникова. Художественные портреты последних оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны, многие из которых на момент съемки перешагнули 100-летний рубеж. Это фронтовики, вдовы, дети, внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной войны; узники концлагерей, труженики тыла и все те, кто ценой огромных усилий одержал победу над фашизмом. Съемки велись в нескольких десятках населенных пунктов Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Белгородской области более пяти лет.

До 31 мая, Тверской бульвар

«Автобиография», 6+

Фото: пресс-служба Политехнического музея

1 мая в Великом Новгороде открывается первый филиал Политехнического музея. Он разместится в центре города и станет многофункциональной научно-просветительской и культурной площадкой для жителей региона и многочисленных туристов. В одном из залов филиала будет представлена экспозиция, посвященная истории становления и развития национального научно-технического музея России. Центральными экспонатами станут макет исторического здания и макет легендарной Большой аудитории. Посетители услышат аудиоспектакль, посвященный поэтической битве Маяковского и Северянина.

С 1 мая, Политехнический в Великом Новгороде

Фестивали

«День Победы на Поклонной горе», 0+

Фото: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы подготовил большую праздничную программу. Впервые гости главного здания музея на Поклонной горе смогут не только бесплатно посетить музей, но и побывать на экскурсиях по трем грандиозным экспозициям — «Подвиг народа», «Битва за Москву. Первая Победа!» и новому музейному пространству «Путь к Победе».

Праздник начнется с прямой трансляции парада Победы на Красной площади в кинозале «Василевский» и в зале Полководцев Музея Победы. В 12:00 на главной праздничной сцене стартует семичасовой праздничный концерт «Великая Победа – 80!», в котором примут участие популярные артисты, победители проектов «Голос», «Ну-ка, все вместе», «Журавли Победы». В финале прозвучат номера зарубежных артистов — участников проекта «Дорога на Ялту».

9 мая, 10:00 — 20:00, Поклонная гора, Музей Победы

XVII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета, 6+

Фото: пресс-служба XVII Международного музыкального фестиваля

Ежегодно поклонники музыки из разных регионов России и зарубежья приезжают в Ярославль, зная, что их ждет безупречно выстроенная программа. Среди участников этого года — Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Мария Смольникова, Игорь Костолевский, Сергей Шакуров. На сцену выйдут: Чаовень Ло (скрипка, Китай), Павел Милюков (скрипка), Александр Князев (виолончель), Ксения Башмет (фортепиано). Петр Лундстрем (скрипка), Грант Башмет (скрипка), Дмитрий Маслеев (фортепиано), Эльмира Караханова (сопрано), Анна Юркус (меццо-сопрано), Давид Посулихин (тенор), Николай Землянских (баритон). Сам маэстро Башмет также примет участие как в качестве солиста, так и в качестве дирижера трех своих коллективов.

С 10 мая до 18 мая, Ярославль

Второй фестиваль «Явление», 0+

Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Явление»

На территории храма Архангела Михаила и центра «Архангельский лад» в крымской Алупке пройдет фестиваль традиционной культуры и духовного просвещения «Явление». Гостей ждут концерты Александр Ф. Скляра, трио Даниила Крамера, ансамбля духовной музыки «Ихтис», Николы Мельникова и Octo Ensemble. А также в программе — спектакли и поэтические вечера, кинопоказы, мастер-классы по народным ремеслам, иконописи, каллиграфии, духовные беседы и лекции архимандрита Симеона (Томачинского), протоиерея Михаила Петрова. Фестиваль проводится по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, в программе — музыка, театр, кинопоказы и мероприятия в честь 80-летия Победы. Фестиваль открыт для всех желающих, вход на мероприятия бесплатный.



С 1 по 5 мая, Алупка (Крым)