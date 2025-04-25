Про уродов без людей: когда экспонаты Кунсткамеры вернутся к публике

Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) расширит экспозицию анатомических коллекций, сделает открытые фондохранилища и реконструирует фасад здания, построенного еще при первом российском императоре. Самый старый музей страны готовится к большим обновлениям и успокаивает посетителей, разочарованных недостатком самых известных экспонатов, — животных и человеческих аномалий (уродов). В будущем их покажут объемнее, пока же площадь ограничена, ставку решено сделать на иное. «Известия» узнали подробности из первых рук.

«Лицо народов, а не уродов»

Название «кунсткамера» переводится как «кабинет редкостей». По замыслу основателя Петра Великого музей призван был показать посетителям достижения естественно-научного знания практически всех направлений — от астрономии до анатомии. На сегодняшний день у Кунсткамеры одна из самых больших коллекций в стране: свыше 1,2 млн предметов. Впрочем, у большинства современных зрителей при упоминании этого немецкого слова возникает одна ассоциация: заспиртованные уродцы в банках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Это действительно одни из самых старых экспонатов, они попали в Петербург еще в 1717 году, когда Петр купил коллекцию голландского анатома Фредерика Рюйша. В ней было около 2 тыс. предметов. В экспозиции, разумеется, было представлено меньше, но всё равно они занимали весомую ее часть. Но в 2022 году музей убрал многих уродов, оставив лишь несколько витрин с ними. Это вызвало недовольство некоторых посетителей, которые приходили специально, чтобы посмотреть на аномалии.

— Народ, который любит уродов, очень громок, — сетует в беседе с «Известиями» директор музея Андрей Головнев. Но защищает решение убрать их из основного Имперского зала, где теперь выставка «Многонародная Россия» (костюмы различных этносов и подарки правителям государства). — Кунсткамера — первый публичный музей страны. В каком-то смысле ее лицо. А я убежден, что лицо России — это лицо народов, а не уродов!

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Впрочем, специально для желающих посмотреть на анатомическую коллекцию музейщики создали кабинет Рюйша. И там разместили шесть десятков экспонатов, как утверждает Андрей Головнев, «лучших, отборных, самых ярких».

Аномальный интерес

Дальше — больше. Совсем скоро часть собрания, в том числе предметы коллекции Рюйша, переедет в новое здание — на Заповедной улице близ Шуваловского карьера. И там, по словам директора, будет создан целый ряд анатомических кабинетов. Переезд предстоит летом, и это, по словам сотрудников, испытание, учитывая хрупкость и специфику экспонатов.

Вместе с тем в музее стремятся изменить само его восприятие у широких масс и подчеркивают, что даже та самая коллекция Рюйша состояла вовсе не только из одних аномалий. Уродцы были лишь одним направлением, главные же цели и собирателя, и Петра были иными.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Изначально аномалии занимали всего два-три шкафа. Всё остальное — это были отдельные органы тела, чтобы показать, что же внутри человека есть. Никогда такого акцента на аномалиях, как в наше время, не было. Основная задача Петра была просветительской: показать нашу анатомию, а не уродцев , — поделилась с «Известиями» главный хранитель фондов Музея антропологии и этнографии РАН Наталья Копанева.

Была и еще одна причина, почему часть банок с аномалиями пришлось временно убрать: некоторые экспонаты демонстрировались 20 лет. Для них это не очень полезно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Мы должны думать о том, чтобы обеспечить сохранность предметов, многим из которых больше трех веков. Конечно, хранители заботятся о них — например, восполняют раствор, который испаряется, и так далее. Но для любого музейного предмета столь длительное экспонирование может быть вредным . А естественно-научные, анатомические экспонаты тем более требуют особых условий, ведь это органика, — объясняет Наталья Копанева.

Главный экспонат

Тем не менее главная проблема всё же в площадях. И когда экспозиция займет новое здание, можно будет показать куда больше, чем сейчас. Более того, там будет организовано открытое хранение (иначе говоря, публике будут доступны некоторые фонды).

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Фото: ИЗВЕСТИЯ

Но и нынешнее здание скоро предстанет обновленным. Уже летом преобразится исторический фасад, а в декабре планируется завершить все ремонтно-реставрационные работы. На эти цели выделено 90,6 млн рублей.