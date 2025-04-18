Колокольных дел мастер: Марк Розовский инсценировал Хемингуэя

«По ком звонит колокол» в постановке Марка Розовского — спектакль, на который вдохновил режиссера Сальвадор Дали. Самый популярный роман Эрнеста Хемингуэя редко удается увидеть на сцене. Теперь такая возможность есть у столичного зрителя. «Известия» оказались в числе первых зрителей и оценили премьеру.

Предчувствие Дали

Без опыта спектакль по объемному роману не создать. Да и опытный режиссер десять раз подумает, прежде чем взяться за инсценировку Хемингуэя. За последние несколько лет лишь два постановщика рискнули. Год назад Иван Гущин создал спектакль «По ком звонит колокол» в Иркутском академическом драмтеатре им. Н.П. Охлопкова. А в Санкт-Петербурге в театре «ТОК» Екатерина Максимова представила на суд зрителей монологи в стиле cante hondo (в переводе с испанского — глубокое пение).

Спектакль получился по мотивам романа Хемингуэя. Худрук Театра «У Никитских ворот», народный артист России Марк Розовский шел к его созданию несколько лет. А началось всё с картины Сальвадора Дали.

Фото: Анастасия Ентякова

— Однажды мне попалась на глаза картина, написанная в духе сюрреализма, — рассказал «Известиям» Марк Розовский. — Ее название меня поразило: «Предчувствие гражданской войны». Написана она была в начале 1936. До войны еще полгода, а Дали остро почувствовал надвигающуюся катастрофу. И как ни странно, на этой картине можно разглядеть мост — как в произведении Хемингуэя.

В романе рассказывается история, произошедшая в мае 1937 года. Молодой американец Роберт Джордан (Иван Арнгольд) прибыл в Испанию воевать в составе Интернациональной бригады. По приказу Гольца (Станислав Федорчук) его забрасывают в тыл франкистов, к партизанам, которыми руководит некий Пабло (Владимир Давиденко). С ним рядом всегда смелая и отчаянная Пилар (заслуженная артистка России Ольга Лебедева). Американцу как эксперту-подрывнику поручено взорвать мост, чтобы предотвратить подход франкистских подкреплений. Но в отряде Джордан встречает Марию (Ирина Уханова) — девушку, чью жизнь сломала война. Родителей расстреляли на глазах, над ней надругались фашисты. И она поклялась мстить им.

Сократить Хемингуэя

Идея поставить роман Хемингуэя пришла Марку Розовскому пять лет назад. Но 800 страниц текста невозможно инсценировать. И тогда режиссер взялся писать пьесу на 60 страниц. Следуя заветам своего учителя Георгия Товстоногова — быть верным автору, Розовский щепетильно отнесся к тексту Хемингуэя. Все главные темы романа он сохранил.

— Я взялся за это произведение Хемингуэя, потому что это — великий роман, — признался «Известиям» Марк Розовский. — Он о том, что предшествовало Второй мировой войне. Идет гражданская война в Испании. Хемингуэй описывает столкновение человеческих судеб в таких условиях. На войне есть герои, жертвы, конфликты, даже есть место любви. Именно она помогает жить и выжить. Или, по крайней мере, прожить. В романе очень мощные характеры, психологические портреты. Они заставляют думать, размышлять о том, что есть зло, добро. Война — это беда. А человеколюбие требует защиты. Это, мне кажется, актуально и сейчас.

Фото: Анастасия Ентякова

«По ком звонит колокол» — роман Нобелевского лауреата Эрнеста Хемингуэя, вышел в 1940 году. По сей день он считается одним из лучших романов ХХ века. Хемингуэй показал войну реальной — грязной, кровавой, бесчеловечной. Но именно в такой ситуации люди готовы принести себя в жертву ради высокой цели. И чтобы не говорили, умирать всем страшно.

У многих героев Хемингуэя есть прототипы. Так, за персонажем Каркова (заслуженный артист России Александр Масалов) скрывается Михаил Кольцов, главный редактор «Правды». Тема русских у Хемингуэя развернута широко. Ведь наши соотечественники одними из первых отправились в Испанию поддержать республиканцев. И американец Хемингуэй участвовал в левых Интербригадах. Писатель тоже был на стороне республиканцев. Поэтому живописал о партизанском отряде.

Бой со сценой

Поставить спектакль по прозе, в которой кроме личных трагедий — война, сложно реализуемая задача с технической точки зрения. Тем более, что Новая сцена Театра «У Никитских ворот» небольшая. Но Розовский придумал, как можно это сделать. В спектакле режиссер выступает еще и художником-постановщиком. Вместе со сценографом Сергеем Старовойтовым они придумали «блочную систему» декораций. Серые плиты, созданные из легкого, но прочного материала, сменялись на поворотном круге в центре сцены. Динамика действия не давала шанса заметить смену декорации даже внимательному зрителю. То эти блоки изображали катакомбы, то скалы в горах, то казарму, у которой расстреливают фашистов, то важные кабинеты, а то номер отеля и варьете.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

В спектакле показаны активные боевые действия. Герои стреляют из винтовок, пулеметов, пистолетов. Оригинальный ход постановщиков — изображать брызги крови выброшенными алыми платками. В помощь созданию атмосферы — работа художника по свету Евгения Братякова. За неимением просторной площадки сценическое пространство устремилось вверх. Это добавляет объема. А армейская маскировочная сетка, подвешенная к потолку, становится фильтром для светящих софитов.

По словам Яны Прыжанковой, играющей Пилар, Марк Розовский как режиссер, совместно со сценографом, с художниками по свету, по костюмам, создали на сцене удивительную атмосферу быта, перемешанного с поэтичностью и философичностью. Актерам остается только прийти в этот мир и честно со своими героями следовать по пути, намеченному автором.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Даже эпизодические роли артисты играют эмоционально, с предельным накалом страстей. А среди главных героев особенно выделяется Владимир Давиденко. Его командир партизанского отряда Пабло — мощнейшая работа. Сразу видна школа — Школа-студия МХАТ. Владимир Давиденко ученик Авангарда Леонтьева. У него играют даже желваки. Пабло — умный, но очень жестокий. Он убил фашистов больше, чем бубонная чума. Но с приходом в отряд американца-подрывника, Пабло всё больше стал бояться смерти. И хочет уйти на покой матадором. «Пабло живет по правилам лисицы, чуть что — в нору, — говорит о нем проводник Ансельмо. — А отряду нужен волк».

Ансельмо играет заслуженный артист России Андрей Молотков. У него уверенный, красивый, низкий баритон. Услышав его, тут же хочется выпрямить спину. Таким голосом надо отдавать приказы, и они тут же будут исполнены.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

— Без сомнения, трудно изображать войну на сцене, — признается Владимир Давиденко. — Игра актера зависит от полной веры и погружения в предлагаемые обстоятельства. Мы можем это сделать только благодаря рассказам наших бабушек, дедушек, воевавших в Великую Отечественную войну.

А еще актер заметил, что молодому зрителю будет интересно следить за тем, как возникает любовь на войне, когда всё против того.

Постановка наполнена музыкой. Начинается и завершается спектакль колокольным набатом. И как в тексте Хемингуэя — не спрашивай, по ком звонит колокол, он всегда звонит по тебе. С музыкальным же оформлением надо быть аккуратным. Произведения самых разных авторов звучат фрагментами, цитатно. Это позволяет авторское право. Мануэля Де Фалья режиссер называет испанским Стравинским. Его музыка с оттенком модернизма, но с народной основой ведет испанскую тему. Другая составляющая с национальным колоритом — музыка от «бога гитары» Энрике Гранадоса. Ансамбль «Кремерата» всемирно известного скрипача Гидона Кремера исполняет произведение Арво Пярта. Во время войны в Испании, по выражению Хемингуэя, «Мадрид воюет и гуляет». Это в спектакле город делает под «Танго» Шнитке. Страстная мелодия звучит в исполнении оркестра Владимира Спивакова.

Фото: Анастасия Ентякова

Приходить на спектакль рекомендуем заранее. Перед началом в фойе на экранах показывают фильм Йориса Ивенса «Испанская земля», снятый в 1937 году. Сценарий к нему написали Хемингуэй и знаменитый американский писатель Дос Пассоса. Так что, стоит прийти на час раньше. Следующий премьерный показ уже 18 апреля.