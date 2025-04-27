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Боевое и искусство: в Большом показали спектакль про учителя Брюса Ли

Аутентичный китайский балет «Вин Чун» привезли в Москву, далее — Петербург
Фото: Шэньчжэньский театр оперы и танца
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Шэньчжэньский театр оперы и танца впервые приехал в Россию. Для своего дебюта на главной сцене страны китайские артисты выбрали масштабную постановку, посвященную легендарному Ип Ману. Танцевальная драма называется «Вин Чун: легенда о мастере Кунг-Фу». 25 и 26 апреля спектакль показали на Исторической сцене Большого театра. А 30 апреля и 1 мая «Вин Чун» увидят в Санкт-Петербурге на сцене Мариинки. «Известия» побывали на российской премьере в ГАБТ.

Вселенная Вин Чун

Вин Чун — одна из первых китайских школ боевых искусств, достигшая мировой известности благодаря Ип Ману. Кто это? Для тех, кто интересуется боевыми искусствами и китайским кинематографом, это легенда. Ведь сначала был Ип Ман, и только потом — Брюс Ли. В мире китайских боевых искусств эти две фигуры стоят особняком. Ип Ман — величайший мастер и популяризатор стиля Вин Чун, первый начавший преподавать его всем желающим. А Брюс Ли — легенда Кунг-Фу. И тот, и другой произвели переворот в сознании людей, увлекающихся единоборствами. Китайцы говорят, что Ип Ман для них — как для нас Гагарин. То есть Шэньчжэньский театр оперы и танца привез в Россию спектакль про национальное достояние.

театр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Немного истории. Боевой стиль Вин Чун насчитывает более чем 300-летнюю историю, которая уходит корнями к концу правления династии Мин и началу династии Цин.

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Ип Ман родился в Фошане (провинция Гуандун) в 1893 году. Вин Чун он начал изучать в возрасте семи лет. Его техника отличалась скоростью, ловкостью и силой, что вскоре сделало его ключевой фигурой в сообществе боевых искусств. Ип Ман был не только мастером, но и горячим сторонником воспитания этики и сохранения духа единоборства. В 1950-х годах он переехал в Гонконг и активно там преподавал. Там же произошла судьбоносная встреча Брюса Ли с мастером. Будущая легенда кино попал на занятия Ип Мана в возрасте 16 лет. Под руководством сэнсэя Брюс Ли не только освоил суть Вин Чун, но и создал новую систему боевых искусств, известную как Джит Кун До. А потом привез это искусство в Голливуд и сделал его всемирно известным.

Как в кино

В 1972 году Ип Ман скончался, но в массовой культуре он невероятно популярен. О нем сняты десятки фильмов и сериалов. Среди лучших картин о нем «Великий мастер» Вонга Кар-Вая. Правда, большая часть событий там является выдумкой, а собственно боев не так уж много, но величественный образ учителя создан с присущей этому режиссеру аристократичной элегантностью.

съемка
Фото: Шэньчжэньский театр оперы и танца

Спектакль «Вин Чун» Шэньчжэньского театра оперы и танца тоже скорее напоминает легенду об Ип Мане. Сюжет разворачивается вокруг съемки фильма о мастере. Выйдя на пенсию, осветитель Да Чунь, большой поклонник кинематографа, становится администратором киноархива. Пыльная пленка, много лет пролежавшая в архиве, возвращает его к незабываемым воспоминаниям о съемках фильма «Вин Чун», где начиналась его работа в киноиндустрии… Съемочный павильон реализует мечты Да Чуна. А зрителей в зале переносит на «фабрику грез».

сцена театра
Фото: Шэньчжэньский театр оперы и танца

Здесь идет съемка фильма про Ип Мана. Группа кинематографистов, операторы, режиссер, художники по свету, сцена за сценой складывают повествование о легендарном мастере боевых искусств. Да Чун присоединяется к съемочной группе фильма в качестве простого осветителя. В ходе съемок он сам осваивает Вин Чун, повторяя движения вслед за экранным героем. В стремлении приблизиться к тому мастерству и тем идеалам, что олицетворял собой мастер, осветитель пытается изменить и свою жизнь.

Танец
Фото: Шэньчжэньский театр оперы и танца

Художник-постановщик китайского спектакля Ху Яньцзюнь сконцентрировался на пути легендарного сэнсэя. На сцене перед зрителями предстает динамичная декорация, которая с каждым поворотом круга меняет свою конфигурацию и назначение. То это улица небольших домов на родине Ип Мана в городке Фошань, то подворотни Гонконга, то стены монастыря. Фанерные конструкции легко перемещают по сцене сами артисты. Подмостки Большого театра слишком велики для труппы из Шэньчжэня. Чтобы чувствовать себя комфортно, черными колосниками декораторы уменьшили сценическое пространство. А чтобы позолота и красный бархат оркестровой ямы не диссонировали с постановкой, ее накрыли черным щитом.

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Босиком по Большому

Готовясь к выходу на прославленную сцену Большого, артисты труппы ходили по театру в носках, даже обувь не надевали.

— Это чтобы лучше прочувствовать то место, в котором нам придется играть наш спектакль, — призналась «Известиям» Ван Юаньлинь, играющая режиссера киностудии. — И на сцену все артисты тоже выйдут в носках.

сцена
Фото: Шэньчжэньский театр оперы и танца

Девушка — реальный мастер единоборств в жизни. Остальные артисты труппы брали уроки по восточным единоборствам, готовясь к спектаклю. Даже Сюй Тяньху, исполнявшая роль жены Ип Мана, тоже поработала, готовясь к спектаклю.

— До репетиции никто из нас не занимался. А когда стало понятно, что перед нами стоит ответственная миссия, мы полтора года изучали с мастерами разные техники единоборств, — рассказала Сюй Тяньху. — В спектакле мы создали симбиоз современного танца и боевых искусств. Постановщики-хореографы Хань Чжэнь и Чжоу Лия дают нашим артистам тренироваться. Для нас это возможность продвигать китайскую культуру на мировую сцену.

Женский танец
Фото: Шэньчжэньский театр оперы и танца

Главную роль Ип Мана в спектакле сыграл Чан Хунцзи. Он строен, красив, пластичен и мастерски владеет различными боевыми техниками.

— В постановке не появляется Брюс Ли, — пояснил артист. — Но есть отражение отношений мастера с учениками. Я исполняю эту роль с уважением не только к Ип Ману и Брюсу Ли, но и ко всем сэнсэям боевых искусств. Они носители и представители нашей культуры. Мы, как молодежь, продолжаем популяризировать нашу традиционную культуру, представляя ее языком танца.

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Как говорит Чан Хунцзи, в крови у каждого китайца — стремление изучать и заниматься единоборствами. Но сам он до постановки в театре не занимался боевыми искусствами.

постановка
Фото: Шэньчжэньский театр оперы и танца

Герой Чан Хунцзи Ип Ман в спектакле мечтает о собственной школе боевых искусств. У него даже есть вывеска с надписью «Академия Вин Чун». Черная доска с тремя иероглифами. И в финале спектакля под этой вывеской сэнсэй собирает полсотни человек.

Премьера спектакля «Вин Чун: легенда о мастере Кунг-Фу» состоялась в 2022 году. Шэньчжэньский театр оперы и танца уже показал его в Великобритании, Франции, Сингапуре. И вот теперь добрался до России. Как говорят артисты, Москва произвела на них ошеломляющее впечатление. Им понравились не только архитектура и люди, но даже воздух. Они говорят, что здесь он особенно, невероятно чистый.

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