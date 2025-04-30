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Четкий Ворон: любовь и шпионаж возвращаются на РЕН ТВ

Второй сезон военно-исторического детектива «Операция «Карпаты» выйдет 4 мая
Фото: пресс-служба РЕН ТВ
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Легендарный оператор Михаил Агранович представляет режиссерскую работу — продолжение сериала «Операция «Карпаты». Второй сезон можно считать подарком зрителям РЕН ТВ к 80-летию Победы, пусть даже действие происходит через несколько лет после войны. Накануне телепремьеры «Известия» поговорили с создателями и узнали, с какими иностранными разведками придется сразиться героям фильма.

Ворон Ворону глаз не выклюет

Режиссером на проект «Операция «Карпаты» 2» пригласили ветерана отечественного кино — оператора Михаила Аграновича. Это его глазами мы видели «Маленькие трагедии» Швейцера, «Покаяние» Абуладзе, «Мать», «В круге первом» и «Иван Денисович» Панфилова, «Ревизор» Газарова и многие другие шедевры отечественного кинематографа. В режиссерское кресло Агранович садится исключительно редко (зато все до сих пор помнят картину «Приходи на меня посмотреть»), но здесь именно такой случай. Естественно, оператор-постановщик тоже он.

съемки фильма
Фото: пресс-служба РЕН ТВ

Жанр сериала «Операция «Карпаты» 2» — военно-исторический детектив. Для Михаила Аграновича съемки фильма о войне в новинку.

— Я никогда даже не пробовал работать в этом жанре, — говорит Михаил Агранович. — Я рад тому, что попал на эту картину, и счастлив, что меня пригласили.

События сериала разворачиваются после Великой Отечественной войны, в 1949 году, на Западной Украине, в Карпатах. Герои воюют с английской разведкой, которая активно поддерживает бандформирования бандеровцев.

Фото: пресс-служба РЕН ТВ

Для написания сценария привлекли специалистов-историков. События воссозданы практически с документальной точностью. Диверсант по прозвищу Ворон (Владимир Веревочкин) заброшен в Карпаты для проведения диверсий и саботажа. Его кураторам из британской разведки MI6 невдомек, что Ворон на самом деле — советский разведчик лейтенант МГБ, раздобывший сверхсекретную информацию, которая поможет разоблачить агентов иностранных разведок в СССР.

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Но добиться желаемого оказывается непросто — против Ворона работает другой высококлассный профессионал, давно внедренный в структуры МГБ. С помощью своей возлюбленной Ангелины (Мария Лисовая) и вора-рецидивиста Чумы (Александр Лойе), которые знакомы зрителю по первому сезону сериала, Ворону предстоит сорвать планы «крота» и работающих на него бандитов.

В сериале снимались Алексей Шевченков, Алексей Гришин, Екатерина Волкова, Юрий Нифонтов. В новом сезоне к ним присоединились Евгений Сидихин, Гела Месхи и Иван Оганесян.

девушка
Фото: пресс-служба РЕН ТВ

Режиссер углубил в сценарии человеческие и любовные истории. Как говорит Агранович, его больше всего взволновала история Ангелины. Ее трансформация, сначала внешняя, потом внутренняя, происходит через любовь, через общение с человеком, занимающим противоположную позицию. Ангелина понимает, с кем она живет и что ее окружает. И за ее изменениями мы следим с особым вниманием.

Селянка с автоматом

Первый сезон снимали на Урале в Пермском крае. Теперь история городская, поэтому съемки сериала проходили в Москве и Подмосковье.

Если в первом сезоне Ангелина появлялась в кадре в нарядах с национальным гуцульским колоритом, то теперь актрису переодели в городской костюм. Такой, чтобы в нем можно было слиться с толпой, затеряться в большом городе.

Вместо платков моя героиня носит шляпки, ее стиль стал подчеркнуто элегантный, женственный, — рассказывает Мария Лисовая. — Хотя деревенский стиль мне был больше по душе. В моей актерской биографии еще не было этнических костюмов.

девушка и парень
Фото: пресс-служба РЕН ТВ

Перед Ангелиной стоит непростая задача: она должна сделать выбор, который перевернет ее жизнь. Мария Лисовая говорит, что ее Ангелина — смелая, сильная. Но в сложной ситуации ей придется отказаться от своих идеалов.

Любовная история с героем Владимира Веревочкина Вороном станет магистральной в сериале. Пара будет сходиться, расставаться, их отношения подвергнутся серьезным испытаниям. В общем, второй сезон поучился более насыщенным и эмоциональным, чем первый.

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Лисовая в кадре скачет верхом, использует разные виды оружия: пистолет, автомат, нож.

— Я когда-то сидела на лошади, но съемки требовали более серьезной подготовки, — признается актриса. — Трюки были очень сложными и опасными. Жизнь меня к такому не готовила. Я просто молилась, садилась на лошадь и доверяла ей.

девушка
Фото: пресс-служба РЕН ТВ

Ворон в продолжении сериала по-прежнему внедрен в разведку противника и старается не выдавать себя.

Первый сезон был опасный, мы прощупывали почву, — говорит артист. — Во втором сезоне все персонажи сильно изменились. Мой герой встречает Ангелину и понимает, что она уже не та. В его жизни происходит определенное событие, в результате которого Ворон столкнется с внутренней борьбой — сердца с разумом.

Ворон действует согласно утвержденному плану, у него нет «вчера» и «завтра». Он живет одним днем. Есть только здесь и сейчас, говорит о герое Веревочкин.

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Невыученные уроки

Своим учителем Ворон считает Точильщика — это персонаж заслуженного артиста России Юрия Нифонтова. Он «перекочевал» из первого сезона. Точильщик служил в полиции еще до революции. Принял новую власть и продолжил служить тому делу, которому предан. Люди его профессии, по мнению актера, вне политики. Они как при царе боролись с бандитизмом, так и при советской власти готовы скрутить в бараний рог любого злодея. Для подрастающего поколения такие сериалы очень нужны, считает Нифонтов.

— Я преподаю в Щукинском театральном институте и ловлю себя на мысли, что молодежь очень плохо знает историю нашей страны, — говорит артист. — А как говорится, нация без истории существовать не может. Знать ее необходимо. «Операция «Карпаты» 2» — детектив, но он построен на исторических фактах. И молодые люди должны знать, чем жили их отцы, деды, прадеды.

мужчина
Фото: пресс-служба РЕН ТВ

Евгений Сидихин играет полковника Радченко. С династией Аграновичей на съемочной площадке он пересекается не первый раз. У дочери Михаила Леонидовича Маши актер снимался год назад в картине «Саша Уголёк».

— Михаил Агранович очень интеллигентный, тонко чувствующий режиссер, умеющий правильно подсказать, не сбить при этом твоего настроя, — признался актер. — Вот встречаешь режиссера и благодаря его отношению к тебе, общению с ним начинаешь больше себе доверять. Я получил огромное удовольствие, работая с Михаилом Леонидовичем.

Фото: пресс-служба РЕН ТВ

Еще один новый артист в «Операции «Карпаты» 2» — Гела Месхи. По его собственному признанию, он с интересом погрузился в эпоху 1940-х. Его герой — капитан Советской армии. Для себя он определил — живет для людей. Он идейный. Как все строители коммунизма в великой стране.

— И ведь эта сплоченность давала свой результат, — размышляет Гела Месхи. — Мой персонаж верит в то, что делает. Он честный, справедливый, трудится во благо своей страны. Есть приказ — ты идешь и делаешь, не обсуждая приказ. Я вообще люблю военные фильмы. Мне бы хотелось, чтобы молодежь посмотрела этот сериал. Прошлое мы должны помнить, это не обсуждается.

съемки фильма
Фото: пресс-служба РЕН ТВ

Михаил Агранович привлек на съемки сериала своих бывших студентов операторского факультета ВГИКа Славу Иванова и Дмитрия Лукьянова. Приходят помогать и второкурсники. Для них это полезнее, чем лекции, говорит Агранович. Да и педагогу есть чему поучиться у молодежи, которая может просветить мастера в освоении стремительно обновляющейся техники. А он объясняет им, зачем вообще нужен оператор, вне зависимости от того, какой техникой он пользуется.

— Мы очень благодарны Михаилу Леонидовичу за то, что он привел на проект бригаду молодых операторов, — рассказывает креативный продюсер сериала Ярослав Нуварьев. — Они привносят в проект новое, свежее видение. Плюс к тому: потрясающая натура и интерьеры, замечательные актеры — мы верим, что наш проект продемонстрирует потрясающий результат.

Полностью сериал «Операция «Карпаты» 2» 4 мая, начиная с 14:30, покажет канал РЕН ТВ.

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