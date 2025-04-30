Четкий Ворон: любовь и шпионаж возвращаются на РЕН ТВ
Легендарный оператор Михаил Агранович представляет режиссерскую работу — продолжение сериала «Операция «Карпаты». Второй сезон можно считать подарком зрителям РЕН ТВ к 80-летию Победы, пусть даже действие происходит через несколько лет после войны. Накануне телепремьеры «Известия» поговорили с создателями и узнали, с какими иностранными разведками придется сразиться героям фильма.
Ворон Ворону глаз не выклюет
Режиссером на проект «Операция «Карпаты» 2» пригласили ветерана отечественного кино — оператора Михаила Аграновича. Это его глазами мы видели «Маленькие трагедии» Швейцера, «Покаяние» Абуладзе, «Мать», «В круге первом» и «Иван Денисович» Панфилова, «Ревизор» Газарова и многие другие шедевры отечественного кинематографа. В режиссерское кресло Агранович садится исключительно редко (зато все до сих пор помнят картину «Приходи на меня посмотреть»), но здесь именно такой случай. Естественно, оператор-постановщик тоже он.
Жанр сериала «Операция «Карпаты» 2» — военно-исторический детектив. Для Михаила Аграновича съемки фильма о войне в новинку.
— Я никогда даже не пробовал работать в этом жанре, — говорит Михаил Агранович. — Я рад тому, что попал на эту картину, и счастлив, что меня пригласили.
События сериала разворачиваются после Великой Отечественной войны, в 1949 году, на Западной Украине, в Карпатах. Герои воюют с английской разведкой, которая активно поддерживает бандформирования бандеровцев.
Для написания сценария привлекли специалистов-историков. События воссозданы практически с документальной точностью. Диверсант по прозвищу Ворон (Владимир Веревочкин) заброшен в Карпаты для проведения диверсий и саботажа. Его кураторам из британской разведки MI6 невдомек, что Ворон на самом деле — советский разведчик лейтенант МГБ, раздобывший сверхсекретную информацию, которая поможет разоблачить агентов иностранных разведок в СССР.
Но добиться желаемого оказывается непросто — против Ворона работает другой высококлассный профессионал, давно внедренный в структуры МГБ. С помощью своей возлюбленной Ангелины (Мария Лисовая) и вора-рецидивиста Чумы (Александр Лойе), которые знакомы зрителю по первому сезону сериала, Ворону предстоит сорвать планы «крота» и работающих на него бандитов.
В сериале снимались Алексей Шевченков, Алексей Гришин, Екатерина Волкова, Юрий Нифонтов. В новом сезоне к ним присоединились Евгений Сидихин, Гела Месхи и Иван Оганесян.
Режиссер углубил в сценарии человеческие и любовные истории. Как говорит Агранович, его больше всего взволновала история Ангелины. Ее трансформация, сначала внешняя, потом внутренняя, происходит через любовь, через общение с человеком, занимающим противоположную позицию. Ангелина понимает, с кем она живет и что ее окружает. И за ее изменениями мы следим с особым вниманием.
Селянка с автоматом
Первый сезон снимали на Урале в Пермском крае. Теперь история городская, поэтому съемки сериала проходили в Москве и Подмосковье.
Если в первом сезоне Ангелина появлялась в кадре в нарядах с национальным гуцульским колоритом, то теперь актрису переодели в городской костюм. Такой, чтобы в нем можно было слиться с толпой, затеряться в большом городе.
— Вместо платков моя героиня носит шляпки, ее стиль стал подчеркнуто элегантный, женственный, — рассказывает Мария Лисовая. — Хотя деревенский стиль мне был больше по душе. В моей актерской биографии еще не было этнических костюмов.
Перед Ангелиной стоит непростая задача: она должна сделать выбор, который перевернет ее жизнь. Мария Лисовая говорит, что ее Ангелина — смелая, сильная. Но в сложной ситуации ей придется отказаться от своих идеалов.
Любовная история с героем Владимира Веревочкина Вороном станет магистральной в сериале. Пара будет сходиться, расставаться, их отношения подвергнутся серьезным испытаниям. В общем, второй сезон поучился более насыщенным и эмоциональным, чем первый.
Лисовая в кадре скачет верхом, использует разные виды оружия: пистолет, автомат, нож.
— Я когда-то сидела на лошади, но съемки требовали более серьезной подготовки, — признается актриса. — Трюки были очень сложными и опасными. Жизнь меня к такому не готовила. Я просто молилась, садилась на лошадь и доверяла ей.
Ворон в продолжении сериала по-прежнему внедрен в разведку противника и старается не выдавать себя.
— Первый сезон был опасный, мы прощупывали почву, — говорит артист. — Во втором сезоне все персонажи сильно изменились. Мой герой встречает Ангелину и понимает, что она уже не та. В его жизни происходит определенное событие, в результате которого Ворон столкнется с внутренней борьбой — сердца с разумом.
Ворон действует согласно утвержденному плану, у него нет «вчера» и «завтра». Он живет одним днем. Есть только здесь и сейчас, говорит о герое Веревочкин.
Невыученные уроки
Своим учителем Ворон считает Точильщика — это персонаж заслуженного артиста России Юрия Нифонтова. Он «перекочевал» из первого сезона. Точильщик служил в полиции еще до революции. Принял новую власть и продолжил служить тому делу, которому предан. Люди его профессии, по мнению актера, вне политики. Они как при царе боролись с бандитизмом, так и при советской власти готовы скрутить в бараний рог любого злодея. Для подрастающего поколения такие сериалы очень нужны, считает Нифонтов.
— Я преподаю в Щукинском театральном институте и ловлю себя на мысли, что молодежь очень плохо знает историю нашей страны, — говорит артист. — А как говорится, нация без истории существовать не может. Знать ее необходимо. «Операция «Карпаты» 2» — детектив, но он построен на исторических фактах. И молодые люди должны знать, чем жили их отцы, деды, прадеды.
Евгений Сидихин играет полковника Радченко. С династией Аграновичей на съемочной площадке он пересекается не первый раз. У дочери Михаила Леонидовича Маши актер снимался год назад в картине «Саша Уголёк».
— Михаил Агранович очень интеллигентный, тонко чувствующий режиссер, умеющий правильно подсказать, не сбить при этом твоего настроя, — признался актер. — Вот встречаешь режиссера и благодаря его отношению к тебе, общению с ним начинаешь больше себе доверять. Я получил огромное удовольствие, работая с Михаилом Леонидовичем.
Еще один новый артист в «Операции «Карпаты» 2» — Гела Месхи. По его собственному признанию, он с интересом погрузился в эпоху 1940-х. Его герой — капитан Советской армии. Для себя он определил — живет для людей. Он идейный. Как все строители коммунизма в великой стране.
— И ведь эта сплоченность давала свой результат, — размышляет Гела Месхи. — Мой персонаж верит в то, что делает. Он честный, справедливый, трудится во благо своей страны. Есть приказ — ты идешь и делаешь, не обсуждая приказ. Я вообще люблю военные фильмы. Мне бы хотелось, чтобы молодежь посмотрела этот сериал. Прошлое мы должны помнить, это не обсуждается.
Михаил Агранович привлек на съемки сериала своих бывших студентов операторского факультета ВГИКа Славу Иванова и Дмитрия Лукьянова. Приходят помогать и второкурсники. Для них это полезнее, чем лекции, говорит Агранович. Да и педагогу есть чему поучиться у молодежи, которая может просветить мастера в освоении стремительно обновляющейся техники. А он объясняет им, зачем вообще нужен оператор, вне зависимости от того, какой техникой он пользуется.
— Мы очень благодарны Михаилу Леонидовичу за то, что он привел на проект бригаду молодых операторов, — рассказывает креативный продюсер сериала Ярослав Нуварьев. — Они привносят в проект новое, свежее видение. Плюс к тому: потрясающая натура и интерьеры, замечательные актеры — мы верим, что наш проект продемонстрирует потрясающий результат.
Полностью сериал «Операция «Карпаты» 2» 4 мая, начиная с 14:30, покажет канал РЕН ТВ.