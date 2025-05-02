Международная расчетная система Euroclear намерена компенсировать западным инвесторам около €3 млрд из замороженных российских активов. Об этом 2 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Euroclear планирует конфисковать и перераспределить около €3 млрд российских средств, которые заморожены в бельгийской клиринговой компании», — написали в материале.

По информации агентства, средства предназначены для инвесторов, чьи активы были изъяты в России после введения санкций. Общий объем замороженных активов, подлежащих возможной компенсации, составляет около €10 млрд и принадлежит российским компаниям и физическим лицам, оказавшимся под ограничениями ЕС с 2022 года.

Выплаты стали возможны после изменения санкционного законодательства Евросоюза в 2024 году. Согласно документу, Euroclear уведомила клиентов о предстоящих компенсациях 1 апреля.

«Мы получили разрешение от компетентного органа на размораживание компенсационных сумм и предоставление их нашим участникам», — приводит Reuters выдержку из уведомления.

Ранее, 23 апреля, послу Японии в России Акире Муто выразили протест из-за желания Токио использовать замороженные активы России. МИД РФ отметил, что подобные действия со стороны японского правительства будут расценены как соучастие в преступлениях киевского режима и повлекут за собой жесткие ответные меры.