Нетаньяху сообщил о ненесении ударов по целям возле президентского дворца в Дамаске
Израиль нанес удары по находящимся рядом с президентским дворцом в сирийском Дамаске целям. Об этом 2 мая заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
«Это четкий сигнал сирийскому режиму. Мы не допустим развертывания сил к югу от Дамаска и любой угрозы для друзской общины», — приводит его слова издание Ynet.
При этом уточняется, что атака была осуществлена на участок земли на территории президентского дворца.
30 апреля сотрудник сил безопасности Сирии погиб в результате удара израильского беспилотника по населенному пункту Сахная в провинции Дамаск. Всего в результате атаки Израиля на населенный пункт Сахная в пригороде Дамаска погибли 13 человек.
Ранее, 30 марта, временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового правительства «созидания и перемен» в стране. Он заявил, что в истории страны началась новая глава, и заверил, что не позволит коррупции проникнуть ни в какие государственные институты.