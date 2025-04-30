Сотрудник сил безопасности Сирии погиб при ударе израильского беспилотника
Сотрудник сил безопасности Сирии погиб в результате удара израильского беспилотника по населенному пункту Сахная в провинции Дамаск. Об этом 30 апреля сообщает телекомпания Al Jazeera.
«Израильский беспилотник нанес удар по скоплению сил безопасности на окраине Сахная. В результате удара погиб сотрудник сил безопасности Сирии, есть раненые», — сообщил представитель МВД Сирии.
По данным Al Jazeera, в результате атаки Израиля на населенный пункт Сахная в пригороде Дамаска погибли 13 человек.
29 апреля СМИ сообщили, что в окрестностях Дамаска произошли столкновения между друзами и мусульманами-суннитами, погибли по меньшей мере 13 человек.