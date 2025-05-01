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Французский политик рассказал о выгоде США в сделке с Украиной

Филиппо: США по ресурсной сделке получат деньги, не увязнув в проблемах Украины
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Фото: REUTERS/Sarah Silbiger
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Сделка по природным ресурсам Украины позволит Вашингтону получить финансовую выгоду без необходимости втягиваться в проблемы Киева. Об этом 1 мая заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, в соглашении не предусмотрены никакие гарантии безопасности для Украины и благодаря этому США извлекут прибыль, не беря на себя дополнительные обязательства.

«Вопреки желаниям [президента Украины Владимира] Зеленского, [американский лидер Дональд] Трамп не включил никаких «гарантий безопасности» для Киева. Итак, благодаря Трампу Соединенные Штаты получат деньги, не увязнув там», — написал политик в соцсети X (бывш. Twitter).

Филиппо также раскритиковал позицию Евросоюза (ЕС) и президента Франции Эммануэля Макрона, обвинив их в растрате средств на помощь Украине. Он заявил, что из-за европейской политики Париж теряет деньги и рискует жизнями своих военных.

«Как и ожидалось, мы оказались в дураках из-за ЕС и Макрона! Из-за <...> европейских санкций мы уже потеряли российский рынок, который американцы скоро вернут», — добавил Филиппо.

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Накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам Украины. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины, добавил он.

На следующий день депутат Железняк опубликовал текст меморандума в своем Telegram-канале, отметив, что в документе нет упоминания о гарантиях безопасности для Киева.

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