Путин высоко оценил содействие ОАЭ обменам удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном высоко оценил содействие страны в организации обменов удерживаемыми лицами между РФ и Украиной. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

«Благодаря усилиям эмиратской стороны в канун Пасхи <...> на Родину смогли вернуться 246 российских военнослужащих», — указано в Telegram-канале.

Там отметили, что во время переговоров главы государств выразили удовлетворение достигнутым уровнем двусторонних отношений, которые носят стратегический характер и активно развиваются в сферах политики, торговли, экономики и гуманитарных отношений.

Президент ОАЭ также поздравил российского лидера и граждан РФ с предстоящей годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 19 апреля по формуле 246 на 246. Содействие обмену оказали ОАЭ. Министерство обороны РФ в тот же день опубликовало кадры, как вернувшиеся из плена Вооруженных сил Украины российские военнослужащие делятся своими эмоциями.