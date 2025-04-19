РФ и Украина провели обмен пленными по формуле «246 на 246»
Россия и Украина провели обмен пленными, передав друг другу по 246 военнослужащих. Об этом 19 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«19 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — уточнили в ведомстве.
Также Москва передала Киеву 31 раненого военнопленного. В обмен Россия вернула 15 раненых военнослужащих, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.
Уточняется, что сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
Отмечается, что посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — уточнили в ведомстве.
19 марта в результате переговорного процесса президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа с подконтрольной Украине территории возвращены 175 военнослужащих ВС РФ. Взамен были переданы 175 военнопленных ВСУ.