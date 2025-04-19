Вернувшиеся из плена ВСУ российские бойцы поделились эмоциями

Вернувшиеся из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военнослужащие поделились своими эмоциями. Видео в субботу, 19 апреля, распространило Министерство обороны России.

«До сих пор не верится, что я дома. [Нас] переодели, переобули, накормили. Большое спасибо! Дома мать, брат ждет, вся семья, в общем», — рассказал боец.

Второй военный отметил, что сегодняшний день возвращения на Родину долгожданный для всех них. Его дома ждут родители и девушка.

«Сегодня вот обменяли. Пару дней назад, когда мне сказали списки, — не верилось. Наверное, до сих пор не верю. <…> Полгода не слышал маминой речи», — признался еще один военнослужащий.

Обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся по формуле 246 на 246 ранее в этот день. Вернувшихся российских военных отправили на территорию Белоруссии. Содействие обмену оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).