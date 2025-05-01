В раде отрицательно оценили подписанное с США соглашение по ресурсам
Подписанный США и Украиной вариант соглашения о полезных ископаемых хуже, чем тот, который предлагали подписать украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время встречи в Белом доме. Об этом 1 мая заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Вариант, который был в прямом смысле на столе 28 февраля перед той встречей в Овальном кабинете, был лучше. <...> Текущая версия, не предательство <...>, но прям и победы здесь большой не вижу», — написал он в своем Telegram-канале.
Депутат также обратил внимание на ряд «непродуманных заявлений и обещаний» главы киевского режима, который создал проблемы в контексте соглашения по ископаемым.
Накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам Украины. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины, добавил он.
17 апреля вице-президент Украины, министр экономики страны Юлия Свириденко сообщила, что Киев и Вашингтон подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. На следующий день депутат Железняк опубликовал текст меморандума в своем Telegram-канале, отметив, что в документе нет упоминания о гарантиях безопасности.