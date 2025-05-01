Реклама
Прямой эфир
Мир
Пыльная буря «Хамасин» обрушилась на Египет
Общество
Герой России Цыдыпов указал на важность встреч военнослужащих с Путиным
Общество
В Москве силовики провели рейды по ночным клубам
Мир
Келлог опроверг выход США из посредничества по урегулированию кризиса на Украине
Мир
NYP сообщила о разочаровании Белого дома в подходе Уиткоффа к России и Ирану
Мир
В Минэке РФ заявили о росте товарооборота с Абхазией
Мир
Трамп назвал Путина мудрым и хитрым человеком
Мир
Бюджетные послабления для плана милитаризации запросили 12 стран ЕС
Армия
В Курской области нашли телефон украинского боевика с данными по вербовке в ВСУ
Мир
Кая Каллас допустила сохранение санкций ЕС против РФ при их снятии США
Мир
Келлог заявил о согласии Украины на 22 требования о завершении конфликта с РФ
Мир
Москва и Минск откроют в Смоленске туристский центр Союзного государства
Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Дагестане
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для конфискации активов в Швейцарии
Происшествия
Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили дроны в одном из районов Воронежской области
Мир
Бразилия выступила за сотрудничество в БРИКС по борьбе с терроризмом
Мир
ЕС представит новые торговые предложения переговорщикам США на следующей неделе

NYP сообщила о разочаровании Белого дома в подходе Уиткоффа к России и Ирану

0
EN
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В администрации президента США Дональда Трампа разочарованы подходом его спецпосланника Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном. Об этом в среду, 30 апреля, сообщает газета New York Post (NYP).

Источники газеты сообщают, что Уиткофф стал фактически «личным послом» Трампа в России, одновременно взяв на себя управление повесткой по Ближнему Востоку и принимая участие во встречах высокого уровня в одиночку. Чиновник также прибегал к помощи российских переводчиков во время поездок в РФ, что является нарушением «давней дипломатической процедуры».

Также газета отмечает, что усложняет достижение баланса наличие в процессе по урегулированию конфликта на Украине сразу двух переговорщиков. Речь идет про спецпосланника по Украине Кита Келлога.

Переговорная композиция: в МИД РФ заявили о готовности Москвы обсуждать «план Трампа»
К потенциальной мирной сделке Россия подходит с полностью освобожденной от ВСУ Курской областью

29 апреля официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты прекратят свое участие в переговорах по конфликту на Украине при отсутствии прогресса в его урегулировании.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по вопросу конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025