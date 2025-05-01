NYP сообщила о разочаровании Белого дома в подходе Уиткоффа к России и Ирану
В администрации президента США Дональда Трампа разочарованы подходом его спецпосланника Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном. Об этом в среду, 30 апреля, сообщает газета New York Post (NYP).
Источники газеты сообщают, что Уиткофф стал фактически «личным послом» Трампа в России, одновременно взяв на себя управление повесткой по Ближнему Востоку и принимая участие во встречах высокого уровня в одиночку. Чиновник также прибегал к помощи российских переводчиков во время поездок в РФ, что является нарушением «давней дипломатической процедуры».
Также газета отмечает, что усложняет достижение баланса наличие в процессе по урегулированию конфликта на Украине сразу двух переговорщиков. Речь идет про спецпосланника по Украине Кита Келлога.
29 апреля официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты прекратят свое участие в переговорах по конфликту на Украине при отсутствии прогресса в его урегулировании.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по вопросу конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.