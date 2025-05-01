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В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для конфискации активов в Швейцарии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В швейцарском законодательстве отсутствуют юридические основания, допускающие конфискацию средств Банка России (ЦБ). Об этом в четверг, 1 мая, «Известиям» заявили в МИД РФ.

«Швейцария присоединилась ко всем 16 антироссийским санкционным пакетам ЕС, заблокировала активы российских физических и юридических лиц, а также авуары Банка России. По состоянию на 31 марта 2025 года объем заблокированных Конфедерацией средств Центрального банка Российской Федерации действительно составляет 7,45 млрд шв. франков», — подчеркнули в МИД.

Российская сторона многократно осуществляла демарши в связи с шагами Берна, противоречащими принципу нейтралитета, отметили дипломаты.

«В швейцарском законодательстве отсутствуют юридические основания, допускающие конфискацию средств Банка России. Они размещены в коммерческих банках, и центральный швейцарский депозитарий их не обслуживает, а значит, не имеет технической возможности распоряжаться соответствующими доходами от вкладов.
Посмотрим, насколько правительство Швейцарии будет привержено выполнению своего национального законодательства», — добавили в МИД РФ.

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Ранее, 23 апреля, послу Японии в России Акире Муто выразили протест из-за желания Токио использовать замороженные активы России. МИД РФ отметило, что подобные действия со стороны японского правительства будут расценены как соучастие в преступлениях киевского режима и повлекут за собой жесткие ответные меры.

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