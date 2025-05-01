Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Краснодар» – «Рубин», «Ахмат» – ЦСКА, «Зенит» – «Пари Нижний Новгород»

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Борьба за чемпионство в РПЛ в самом разгаре. За четыре тура до конца турнира «Краснодар» как никогда близок к первому в своей истории золоту национального первенства. Пока он лидирует с отрывом в четыре очка от идущего вторым петербургского «Зенита» и существенно увеличит свои шансы на триумф, если в ближайшие выходные обыграет казанский «Рубин». В свою очередь, клубу из Северной столицы необходимо на своем поле побеждать борющийся за выживание «Пари Нижний Новгород», чтобы сохранить шансы на седьмое подряд чемпионство. Теоретическую возможность включиться в борьбу за золото имеет и московский ЦСКА, отстающий на семь очков от «Краснодара». Чтобы ее сохранить, надо побеждать в гостях крайне неуступчивый грозненский «Ахмат».

3 мая, 19:30, стадион «Краснодар» (Краснодар). 4 мая: 16:30, «Ахмат Арена» (Грозный); 19:30, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Хоккей

Кубок Гагарина. Полуфинал. Третий и четвертые матчи. «Салават Юлаев» – «Локомотив», «Динамо» – «Трактор»

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Близится к развязке сезон в КХЛ. Уже на этой неделе может определиться первый финалист плей-офф. Им станет челябинский «Трактор», если в пятницу и воскресенье выиграет два выездных матча серии против московского «Динамо». В первых двух — у себя дома — уральский клуб победил. И теперь бело-голубым нужно взять верх в столице хотя бы в один раз, чтобы растянуть противостояние до следующей недели. До которой уже продлили свою серию ярославский «Локомотив» и уфимский «Салават Юлаев» — после двух первых матчей на домашней арене «железнодорожников» счет 1:1. И им точно предстоит возвращение в Ярославль на пятый матч. А пока, в первую часть майских праздников нас ждут третья и четвертая игры в Уфе.

1, 3 мая, 14:00, «Уфа Арена» (Уфа). 2, 4 мая, 17:00, «ВТБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ», «КХЛ Прайм» и «Кинопоиске»

Теннис

Мужчины. Турнир «Мастерс» в Мадриде

Фото: REUTERS/Juan Medina

Соревнование по теннису в столице Испании завершится на этой неделе. 1 мая пройдут четвертьфинальные матчи, в одном из которых выступит россиянин Даниил Медведев. Он выйдет на корт против норвежца Каспера Рууда. В случае победы наш теннисист встретится в полуфинале с аргентицем Франсиско Серундоло или чехом Якубом Меншиком.

1 мая, четвертьфиналы: 14:00, Медведев – Рууд; 16:00, Серундоло – Меншик. 2 мая, полуфиналы. 4 мая, 19:30, финал. Стадион «Каха Махика» (Мадрид, Испания). Прямые трансляции на сайтах ATP

Хоккей

«Большой тур – 2025»

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Пока сборные России и Белоруссии по хоккею отстранены от международных соревнований, они традиционно в майские праздники проводят турне по регионам в своих городах, где играют между собой. Нынешняя весна — не исключение. Впрочем, начинается всё, как и в прошлые годы, с Астаны, где обе команды встретятся между собой, а также с готовящимся к чемпионату мира Казахстаном. После этого наши и белорусы проведут два очных матча в Тольятти, а завершат турне в Минске.

1 мая, 15:00, Казахстан – Россия. 2 мая, 16:00, Россия – Белоруссия. «Барыс Арена» (Астана, Казахстан). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Страна»

Спортивная гимнастика

Суперкубок Гимнастической Премьер-лиги – 2025

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

После того как наших спортсменов отстранили от большинства международных соревнований, появились новые форматы турниров внутри страны. Так Федерация гимнастики России с подачи ее вице-президента Никиты Нагорного, чемпиона Олимпиады-2020 в Токио придумала клубный формат соревнований по аналогии с командными видами спорта. Для этого была создана Гимнастическая Премьер-лига, соревнования в которой проходят круглый год. Один из главных трофеев — Суперкубок — будет разыгран в воскресенье в Москве. За него поборются команды «Крылатые Барсы» из Казани и «ГК Львы» из Владимира.

4 мая, 12:00, Академия спорта «Динамо» (Москва)

Хоккей

Кубок Стэнли. Первый раунд. Пятые и шестые матчи

Фото: John Jones-Imagn Images

В плей-офф НХЛ уже определился первый участник второго раунда (четвертьфинала). Им стала «Каролина Хариккейнз», за которую выступают россияне Дмитрий Орлов, Андрей Свечников и Петр Кочетков. В ночь на 1 мая по московскому времени по итогам пятых матчей в своих сериях к ней могут присоединиться «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, если обыграет «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова, если возьмет верх над «Тампой-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и Андрея Василевского. В противном случае им как минимум понадобятся шестые матчи. А вот где точно серия растянется до шести игр, так это у «Виннипег Джетс» Владислава Наместникова и «Сент-Луис Блюз» Павла Бучневича и Алексея Торопченко. Пока счет в этом противостоянии 2:2. Пятый матч пройдет в ночь на 1 мая, а двое суток спустя они встретятся в шестой раз за эту серию. Между тем, 2 мая выход во второй раунд может себе обеспечить «Торонто Мейпл Лифс», если выиграет в пятом матче в гостях у «Оттавы Сенаторз» Артема Зуба.

По итогам шестых встреч в этот же день шансы на путевку в следующую стадию имеют «Вегас Голден Найт» Ивана Барбашева и Павла Дорофеева, который ведет 3:2 в противостоянии с «Миннесотой Уайлд» Кирилла Капризова и Якова Тренина, «Даллас Старз» Евгения Дадонова и Ильи Любушкина, с аналогичным счетом побеждающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, а также «Эдмонтон Ойлерз» Василия Подколзина, которому осталась одна победа, чтобы выбить из турнира «Лос-Анджелес Кингз» Владислава Гаврикова и Андрея Кузьменко. Все серии идут до четырех побед одной из команд, поэтому каждая из них может растянуться до семи матчей, которые пройдут в конце недели.

1 мая: 02:00, «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США); 02:30, «Амали Арена» (Тампа, США); 04:30, «Канадиен Тайр-Центр» (Виннипег, Канада). 2 мая: 02:00, «Канадиен Тайр-Центр» (Оттава, Канада); 02:30, «Эксел Энерджи-Центр» (Сент-Пол, США); 04:30, «Болл-Арена» (Денвер, США); 05:00, «Роджер Плейс» (Эдмонтон, Канада); 23:00, «Энтерпрайз-Центр» (Сент-Луис, США).