«С Белоруссией у нас всегда игры кость в кость»

Сборная России по хоккею с середины прошлой недели готовится к серии матчей в рамках своего традиционного майского турне. 1 мая в Астане подопечные Романа Ротенберга встретятся со сборной Казахстана, а сутки спустя там же сыграют с Белоруссией. Затем нашим предстоят еще три матча с белорусами — 5 и 6 мая в Тольятти и 8 мая в Минске.

В интервью «Известиям» нападающий сборной России и петербургского СКА Марат Хайруллин поделился ожиданиями от предстоящих игр, выразил надежду на скорое возращение национальной команды на крупные турниры, а также оценил дебют бывшего партнера по клубу Ивана Демидова в НХЛ, прокомментировал рекорд Александра Овечкина по голам в сильнейшей лиге мира и поделился впечатлениями от похода на футбол в Москве.

— В минувшие выходные вы посетили футбольный матч РПЛ «Спартак» – ЦСКА. Какие впечатления от этого дерби?

— Я в первый раз был на этом стадионе («Лукойл Арена» в Тушино. — Ред.). Игра получилась классная, атмосфера тоже — эмоции, болельщики, полные трибуны. Хороший футбол — надеюсь, таких много будет в чемпионате России. И болельщиков будет приходить еще больше.

— Не ходили на матч «Зенита», который в тот же день играл в Москве с «Динамо»?

— Не успели, поскольку в это время была у нас в сборной тренировка в Новогорске. Матч «Зенита» был днем, а к вечеру, когда играли «Спартак» и ЦСКА, мы уже освободились, поэтому была возможность сходить. Так бы с удовольствием сходили на «Зенит» и поддержали наших ребят из Петербурга.

— Теперь понятно, а то, когда я вас увидел на «Спартаке» – ЦСКА, удивился, почему игрок петербургского СКА ходит на такой матч, а не на игру «Зенита».

— Да, всё дело в графике тренировок. Ну и еще меня на дерби «Спартака» и ЦСКА пригласил мой друг Паша Порядин (хоккеист «Спартака», много лет игравший с Хайруллиным в нижнекамском «Нефтехимике». — Ред.). Я подумал: в принципе почему бы и нет? В итоге хороший футбол посмотрели.

— Атмосфера на домашнем стадионе «Спартака» в Тушино похожа на то, что вы видите в Питере на «СКА Арене» во время своих матчей?

— И там и там полные трибуны. Громкий стадион был на «Спартаке» — особенно фан-сектор впечатлил. А так сходства только по погоде, наверное, были — и на футболе в этот вечер было холодно, и на хоккее в силу специфики вида спорта тоже (улыбается). Немножко разные виды спорта в целом, конечно. И хоккей мне больше нравится.

— Что ждете от предстоящей серии игр за сборную России?

— Самое главное — получать удовольствие от игры. Конечно же, нужно побеждать, радовать наших болельщиков, тем более они соскучились по играм сборной. Поэтому цель одна — только побеждать.

— Недавно в СКА сменилась часть помощников Романа Ротенберга — ушли отвечавший за нападающих и большинство Евгений Корешков и работавший с меньшинством Альберт Лещев, которого сменил пришедший из «Лады» Максим Семенов. Этот же штаб сейчас приступил к работе со сборной России. Какие первые впечатления от нового распределения обязанностей?

— Мы всех этих людей знаем не первый день. Но сейчас уже пошли изменения — по-другому стали играть в меньшинстве, за которое теперь отвечают Семенов и Евгений Кетов. Будем оттачивать эти детали дальше. Ну и Константин Валерьевич Шафранов снова работает со спецбригадами большинства (в прошедшем сезоне КХЛ он отвечал за защиту. — Ред.). У нового тренерского штаба свое видение, и мы будем его придерживаться. Дай бог, результат от этого будет лучше.

— Казахстан готовится к чемпионату мира, а Белоруссия едва не отобрала у России зимой Кубок Первого канала. Ждете напряженных матчей с ними?

— Конечно, будут очень интересные игры. Нам будут противостоять непростые соперники. Та же Белоруссия — очень сильная команда, с которой у нас всегда игры кость в кость, как на том же Кубке Первого канала. Так что относиться к ним будем серьезно, но играть только на победу.

— Сборная России впервые сыграет в Тольятти. Ждете особого ажиотажа на трибунах?

— В принципе, куда бы мы ни приехали, там всегда полные трибуны. Тем более матчи проводятся на майские праздники — это замечательное время, когда народ приходит на стадион. И мы должны ему давать только положительные эмоции.

— Рассчитываете, что в ближайшем будущем у вас появится шанс сыграть за сборную России не только в таких матчах, но и на крупных турнирах?

— Конечно, хотелось бы сыграть на международном уровне. Мы все ждем этого момента — вся страна и все игроки. Надеюсь, нас скоро разбанят и мы будем играть на следующих чемпионате мира и Олимпиаде.

— Почти месяц прошел с момента вылета СКА из плей-офф КХЛ. Какие выводы сделали для себя на холодную голову?

— В принципе наши тренеры выводы сделают, а сейчас мы в сборной — не будем пока про клуб говорить. В любом случае нам всем надо сделать правильные выводы, потому что от нас ждут большего — не первый раунд, а победу в Кубке Гагарина. Поэтому следующий сезон будет очень важный, и мы будем идти только за этим — за трофеем.

— Какую из оставшихся в плей-офф команд — «Локомотив», московское «Динамо», «Трактор» и «Салават Юлаев» — видите фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина?

— Все команды хорошие. Даже не знаю, кого выделить. Все в этом году равные. Поэтому будем болеть за красивый хоккей, а кто выиграет — без разницы.

— Как отреагировали на уход из СКА Евгения Кузнецова, Александра Никишина, Ивана Демидова, Арсения Грицюка и Захара Бардакова?

— Я могу ребятам только пожелать удачи. Что касается парней, уезжающих в НХЛ, то они заслужили играть в лучшей лиге мира. Будем следить за ними и болеть за них. Они большие молодцы — удачи им.

— Как вам игра Демидова за «Монреаль» в серии плей-офф НХЛ против «Вашингтона»?

— Смотрел хайлайты матчей. Ваня молодец, сделал две голевые передачи в последней игре и в целом играет хорошо. В принципе, всё, что он умеет, он и делает. Уверен, дальше Ваня будет играть еще лучше. Ему персонально желаю удачи. Главное, чтобы обходился без травм.

— Следующий сезон будет для вас четвертым в СКА. Чувствуете особую ответственность на себе за будущие результаты с учетом того, что вы уже один из главных старожилов клуба?

— В целом у нас в команде все являются лидерами. Все игроки важные. Конечно, приятно, что я уже четвертый год буду в СКА. Но надо показывать хороший результат. От нас ждут другого — будем для этого тренироваться и играть.

— Во время шестого матча серии СКА против московского «Динамо» (2:5), ставшего для вашей команды последним в сезоне, Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ, побив рекорд Гретцки по этому показателю. Как отреагировали на это?

— Так же, как и все. Обрадовался. Он большой молодец. Для нашего российского хоккея и всего мира это грандиозное событие. Мы все его поздравляем и желаем удачи, чтобы продержался как можно дольше и без травм, продолжая так регулярно забивать.

— За счет чего он добился таких успехов?

— Ни для кого не секрет — у него хорошее здоровье. Ну и талант — без этого ничего не добиться. Кроме того, фантастическая работоспособность. Он просто молодец, что так работает над собой. И за счет этого добился таких успехов. Дай бог, чтобы как можно дольше продолжал нас радовать своей игрой.