«Надо ответственнее относиться к игре в большинстве»

В КХЛ продолжается первый раунд плей-офф. Уже прошли вторые матчи во всех сериях. Так московский «Спартак» выиграл два домашних матча в противостоянии с череповецкой «Северсталью» — 5:4 в овертайме и 4:2 в основное время. Теперь противостояние переносится в Вологодскую область, где 30 марта и 1 апреля пройдут третий и четвертый матчи. В интервью «Известиям» капитан «Северстали» Алексей Кручинин прокомментировал причины двух поражений в серии, объяснил, за счет чего можно отыграться, как на это повлияет атмосфера домашней арены, и выразил уверенность, что лидеры команды — нападающие Данил Аймурзин и Кирилл Пилипенко еще скажут свое слово в плей-офф.

— Что мешает «Северстали» реализовывать то огромное количество моментов, которое команда создавала в матчах со «Спартаком»?

— Тяжело сказать. Наверно, если бы мы знали, что мешает, то уже поправили бы, начав забивать с этих моментов. Нервы, давление... Где-то индивидуальное мастерство сказывается, где-то опыт. Много факторов. Здесь тяжело назвать одну причину.

Еще раз говорю: если бы была возможность, мы бы уже давно убрали эти недочеты и реализовывали свои моменты. Всё было бы легко и просто — забивали бы и не пропускали бы. Но игра у нас быстрая. Это игра ошибок, игра инициатив. Всё идет туда-сюда, всё очень быстро — нет времени думать об этом. Нужно реагировать, просто продолжать играть и стараться какие-то вещи поправить. А в атаке реализовывать то, что создаем.

— В конце регулярного чемпионата вы продемонстрировали характер, когда отыгрались с 1:2 и выиграли у «Торпедо» (3:2), потом выиграли у московского «Динамо» на последних минутах (3:2). Почему в серии со «Спартаком» пока не получается так же вытаскивать игры?

— Мы всё-таки сейчас играем с другой командой. В первом матче со «Спартаком» постоянно вели в счете — отыгрываться не надо было. А во второй игре у нас были шансы это сделать, когда забили второй гол, сделали счет 2:3 и сразу имели большинство «5 на 3». Была пара опасных бросков, но не получилось забить. А затем совершили ошибку, пропустили четвертую шайбу и, к сожалению, проиграли второй матч. Сделаем выводы и будем готовиться к домашним играм.

— Та ошибка, в результате которой «Спартак» забросил четвертую шайбу, случилась, когда «Северсталь» играла в большинстве. И в первом матче соперник перевернул игру, когда при счете 2:4 вы пропустили в большинстве. Что надо сделать, чтобы искоренить такие ошибки?

— Надо ответственнее относиться к большинству. Когда видишь, один человек бежит к шайбе, и вы втроем-вчетвером его окружаете, думая, что он ничего не сделает... Это потеря концентрации, вызванная тем, что легко относишься к таким моментам и немножко безответственно подходишь к ним. Всё это как раз и выливается в такие ошибки и столь важные голы в наши ворота.

— Первые два матча не удались лидерам «Северстали» Данилу Аймурзину и Кириллу Пилипенко.

— Я думаю, всё получится у них. Мы верим в них, поддерживаем их. Это наши лидеры — они свое слово еще скажут.

— Вы первый сезон играете за «Северсталь». За это время успели ощутить атмосферу домашних матчей в Череповце? Она должна помочь команде в третьем и четвертом матчах серии со «Спартаком»?

— Дома у нас почти всегда аншлаги и хорошая поддержка. Дома и стены помогают, поэтому ждем не дождемся домашних матчей в плей-офф.

— Как думаете, «Северсталь» до конца будет придерживаться своего рискованного стиля игры в этой серии или возможны перестроения?

— Я думаю, тренерский штаб нам подскажет, что поправить. Разберет ошибки и скажет, что улучшить. Но в целом философия останется та же.