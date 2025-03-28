«В этом году есть травмы, но, в принципе, состав боевой»

В плей-офф КХЛ прошли первые матчи серий. Как и ожидалось, ярко началось противостояние московского «Спартака» и череповецкой «Северстали» — команд, предпочитающих играть в атакующий комбинационный хоккей. В первой игре «Спартак» выиграл на своем льду в овертайме со счетом 5:4, хотя проигрывал 0:2 и 2:4.

В пятницу в столице пройдет вторая игра, а в воскресенье и вторник команды сыграют в Череповце. В интервью «Известиям» нападающий «Северстали» Руслан Абросимов объяснил, что помешало выиграть первый матч, в чем надо прибавлять команде теперь, и что должно помочь победить в серии.

— Какой момент был переломным в первом матче со «Спартаком»?

— Считаю, что третий гол «Спартака», когда счет стал 4:3. Мы вели перед этим в две шайбы и имели большинство, но пропустили. Этот гол соперника в меньшинстве дал ему импульс, после чего они завелись. Но при этом у нас всё равно были моменты для того, чтобы забросить шайбу и выиграть. Но реализация подвела. В целом не считаю, что мы упустили нити игры. Да, у соперника появился импульс, игроки «Спартака» добавили. Но и «Северсталь» неплохо играла.

— Это в большей степени «Северсталь» проиграла матч из-за своих ошибок, чем «Спартак» выиграл за счет какой-то мощной игры?

— Мы всё равно играли хорошо, забивали хорошие голы. Просто из-за глупых ошибок проиграли. Но у нас есть время посмотреть на себя, разобрать игру, исправить эти ошибки. Посмотрим, что будет дальше.

— Можно сказать, что в этой серии играют похожие по стилю команды, и всё будет решать реализация моментов и меньшее количество ошибок в обороне?

— Считаю, что да.

— Сильно давят эмоции от того, как упустили победу над «Спартаком» и проиграли в овертайме первый матч?

— Нет. Повторюсь, что сейчас важно просто разобрать ошибки, посмотреть, что было не так, в чем добавить. И на следующий матч уже выйти с чистой головой и новыми мыслями о победе.

— Если сравнивать с прошлогодней серией первого раунда со «Спартаком», которую вы проиграли 1:4 по итогам пяти матчей, то в чем с тех пор вы прибавили?

— Я думаю, нет смысла сравнивать. В том году у нас было много травм. И многие ребята даже не выходили на матчи. В этом году есть травмы, но, в принципе, состав боевой.

— В выходные в последнем матче регулярного чемпионата вы до последнего бились дома с московским «Динамо» и в итоге вырвали победу в основное время (3:2) на последних минутах, поднявшись на шестое место. Финишируй вы седьмыми, то играли бы как раз против динамовцев. Была цель избежать серии с ними?

— Нет, эта победа не связана с желанием или нежеланием с кем-то играть в плей-офф. Просто мы выходили играть на победу, как делаем это всегда. Да, знали, что от результата матча с «Динамо» зависит наше итоговое место в таблице и соперник в первом раунде, но не обращали на это внимания. И просто старались порадовать своих болельщиков. Уже после матча узнали, на кого вышли.

— То есть не было рассуждений, что «Спартак» вам удобнее в первом раунде, чем «Динамо»?

— Нет, тренер нам ничего такого не говорил.

— В чем надо прибавлять «Северстали», чтобы выиграть в Москве второй матч?

— Убрать ошибки, которые были в первом матче, и добавить в реализации моментов. Потому что у нас были возможности забить еще, когда мы вели 4:2. Но, к сожалению, не получилось. И соперник в итоге отыгрался

— Третий и четвертый матчи пройдут в Череповце. Поддержка трибун должна вам дать преимущество?

— Думаю, да. Тем более если верить информации, то все билеты на эти два матча уже раскуплены. Поэтому надеемся, что болельщики нам помогут.