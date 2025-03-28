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«В первом матче с «Динамо» не хватило реализации моментов»

Хоккеист СКА Андрей Педан — о старте плей-офф КХЛ, поражении в начале серии первого раунда и игре соперника
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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В плей-офф КХЛ стартовала одна из самых статусных серий первого раунда КХЛ. Московское «Динамо» выиграло дома со счетом 3:1 у петербургского СКА в первом матче. Помимо голов ярким эпизодом матча стало пятиминутное удаление при счете 2:1 защитника петербургского клуба Андрея Педана. Пока он отбывал штраф, судьи также дали еще две штрафные минуты армейцам за нарушение численного состава.

Таким образом, СКА на несколько минут потерял возможность сравнять счет, а подопечные Алексея Кудашова успешно реализовали большинство «3 на 1», в котором Никита Гусев поставил победную точку в этом матче. В интервью «Известиям» Андрей Педан оценил, насколько это удаление повлияло на игру, высказался о сопернике и объяснил, почему не очень высокое для такой команды седьмое место в регулярном чемпионате усложняет ситуацию в плей-офф.

— Как оцените эпизод с вашим пятиминутным удалением? Вы могли его избежать?

— Избежать всегда можно. Но я, наверно, не в той позиции, чтобы оценивать подобные эпизоды — это больше к судьям. Они принимают решения. Наше дело — играть в хоккей и выигрывать. Решения, которые принимают судьи, мы не обсуждаем.

— Это был ключевой момент матча?

— На мой взгляд, нет. У нас было очень много моментов, когда мы могли забросить шайбу в ворота «Динамо» и повести в счете, а в итоге и выиграть. Мое удаление — это всего один момент в матче. Да, если бы его не было, мы бы не дали сопернику возможность играть в большинстве, в результате которого он забил третий гол. Но я не могу сказать, что игра состоит из одного момента, чтобы к нему сводить весь результат.

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— Чего не хватило СКА, чтобы выиграть в этом матче?

— Реализации моментов. Как я уже сказал, у нас было много моментов для взятия ворот «Динамо», но реализация подводила.

— Есть проблемы с игрой в большинстве у СКА с учетом того, что у «Динамо» было немало удалений, но забить при розыгрыше лишнего вашей команде не удалось?

— Я считаю, что проблем нет. Вратарь у «Динамо» сыграл отлично — нам нужно найти ключ к нему. И тогда всё у нас будет гораздо лучше.

— Чувствуете, что команда набрала к плей-офф достаточную форму, чтобы выиграть эту серию с «Динамо»?

— Да, мы готовились к плей-офф. Последние матчи в регулярке СКА очень здорово играл. А место в таблице — это всего лишь цифры. Если посмотрите на нашу Западную конференцию, то разница по набранным очкам между командами небольшая. Всего на семь очков мы отстали от финишировавшего вторым московского «Динамо». А это как четыре игры в регулярке.

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— После такого поражения не пожалели, что не смогли в регулярке закончить выше седьмого места и избежать серии с «Динамо»?

— Мы настраиваемся на победу в каждом матче. Первый матч, который мы проиграли «Динамо», — это всего лишь первая игра плей-офф. Готовимся дальше. Серия идет до четырех побед.

— «Динамо» в первом матче удивило чем-то, чего не было в его очных матчах против СКА в регулярном чемпионате?

— «Динамо» всегда играет системно. У Кудашова всегда такой структурированный хоккей. Я с ним знаком — играл у него целый сезон. Поэтому динамовцы меня ничем не удивили. Команда хорошая, мастеровитая. Мы пропустили от нее две шайбы в меньшинстве — надо эти детали подкрутить. Серия только начинается, верим, что результаты будут только лучше для нас.

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