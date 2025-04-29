Тайна третьего периода: «Трактор» продолжает удивлять в Кубке Гагарина

Первые матчи полуфиналов Кубка Гагарина получились яркими на события. В понедельник, 28 апреля, «Трактор» дома обыграл московское «Динамо» (4:3), отыгравшись с 0:2. У хозяев два очка на счету Александра Кадейкина (1+1), также по голу забили Семен Дер-Аргучинцев, Чарльз Робинсон и Василий Глотов. У гостей дублем отметился Джордан Уил, еще одну шайбу забросил Даниил Пыленков. Днем ранее «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Локомотив» (3:1). У гостей забили Данил Алалыкин, Михаил Науменков и Александр Хмелевский. Единственная шайба хозяев на счету Рушана Рафикова. Вратарь уфимцев Семен Вязовой сделал две результативные передачи.

Очередной камбэк

Челябинцы в числе худших в плей-офф по игре в первом периоде: за 12 матчей в стартовые 20 минут отличились всего два раза. Меньше только у «Торпедо» (одна шайба), задержавшегося в Кубке Гагарина на четыре игры. Полуфинальная серия началась для «Трактора» в таком же стиле — первый отрезок встречи с «Динамо» не принес команде Бенуа Гру голов, впрочем осторожно стартовали и москвичи.

Гости почти 13 минут не бросали в створ «Трактора» — после этого отрезка оформили семь попаданий, одно из которых оказалось голевым. Джордан Уил с добивания вывел москвичей вперед. Во втором периоде игра постепенно обострилась. Спустя три минуты после его начала Уил оформил дубль — после отбора партнеров в чужой зоне с острейшего угла вколотил шайбу в сетку.

В ответ челябинцы собрались и постепенно наращивали обороты: к завершению второго периода уже владели ощутимым игровым преимуществом. За две с половиной минуты до конца отрезка Семен Дер-Аргучинцев сократил отставание «Трактора», аккуратным броском уложив шайбу в угол. Правда, эпизод получился неоднозначным: атака хозяев стартовала из своей зоны, где Владимир Ткачев, возможно, нарушил правила на Седрике Пакетте — локтем ударил в голову и оставил канадца на льду до конца голевой комбинации.

Зато по игре в третьих периодах лучше «Трактора» в Кубке Гагарина никого нет: с учетом сегодняшнего матча челябинцы настреляли 22 шайбы — с запасом больше остальных команд. Коллектив Бенуа Гру мощно завершил и встречу с «Динамо» — забросил три шайбы и оформил очередной камбэк.

На 47-й минуте Александр Кадейкин сравнял счет броском от синей линии. Примечательно, что на тот момент игра шла без пауз практически с самого начала третьего периода — шесть минут и 21 секунду.

Менее чем через две минуты Чарльз Робинсон вывел «Трактор» вперед — броском из-за ворот отправил шайбу в сетку от голкипера «Динамо» Владислава Подъяпольского. К тому моменту челябинцы владели серьезным игровым преимуществом — почти вся третья двадцатиминутка проходила в их атаках.

«Динамо» удалось отличиться только в большинстве — Кадейкин заработал первое удаление в матче. Автора второго гола «Трактора» наказали за подножку. Бело-голубые воспользовались единственным численным преимуществом в игре: Даниил Пыленков забросил первую шайбу в текущем плей-офф — до этого 24-летний защитник оформил шесть ассистов.

Однако москвичам не удалось дотянуть даже до овертайма — «Трактор» проводил слишком сильный отрезок, чтобы отпускать победу. Василий Глотов установил окончательный счет (4:3) шикарным попаданием от синей линии. Но, конечно, есть вопросы и к Подъяпольскому, для которого матч получился не таким удачным.

Вторая игра серии пройдет в Челябинске 30 апреля. Команды встречались друг с другом и в прошлом розыгрыше плей-офф — тогда «Трактору» хватило для победы всего четырех матчей.

Без Ливо

На первый матч полуфинальной серии «Салават Юлаев» взял своего главного бомбардира — Джошуа Ливо. Однако в заявку канадец не попал. Появившиеся слухи о конфликте оперативно опроверг тренер уфимцев Виктор Козлов.

— До меня доходят слухи, что у меня с Ливо какой-то конфликт. Сразу скажу, что никакого конфликта нет. У Джоша повреждение, которое не позволяет ему играть. Когда он будет готов, тогда будет играть, — заявил тренер в интервью клубным медиа.

Впрочем, отсутствие Ливо (а также пропавшего на три недели Нэйтана Тодда) совсем не помешало «Салавату Юлаеву». Гости открыли счет уже на второй минуте первого периода — метким броском из круга вбрасывания отличился Данил Алалыкин. Кстати, ассистировал ему 18-летний нападающий Александр Жаровский — для молодого хоккеиста это первое очко в КХЛ. Еще одним ассистентом стал голкипер Семен Вязовой.

После быстрого гола Алалыкина преимущество ожидаемо перешло к «Локомотиву». А «Салават Юлаев» начал усложнять себе задачу штрафами: на 14-й минуте Скотт Уилсон заработал удаление за блокировку, на 17-й малым штрафом за подножку наказали Динара Хафизуллина.

Третье подряд удаление, полученное Жаровским в начале второго периода, стало фатальным. «Локомотив» наконец реализовал большинство — на 25-й минуте отличился Рушан Рафиков. Защитник мощно бросил с синей линии, и шайба рикошетом влетела в ворота.

Второй период в целом прошел под диктовку «Локомотива» — счет по броскам в створ по итогам двадцатиминутки был 11-1 в пользу ярославцев. Но это им не помогло — выйти вперед не получилось.

Зато это удалось «Салавату». На 54-й минуте защитник Михаил Науменков воспользовался замешательством обороны ярославцев и практически без сопротивления точно бросил по воротам. Отдельно в этом голе стоит отметить Алалыкина — именно он собрал на себе всю защиту «Локомотива», а после в падении отдал голевую передачу.

За 20 секунд до сирены уфимцы поставили точку — подловили «Локомотив», когда тот заменил вратаря на шестого полевого для финального штурма. Отличился нападающий Александр Хмелевский, точно бросивший из своей зоны по пустым воротам. Примечательно, что автором голевой передачи опять стал Вязовой — голкипер не только надежно защищал ворота, но и ассистировал.

В оставшееся время «Локомотив» ничего сделать не успел. Следующий матч состоится 29 апреля в Ярославле.