«Благодаря таким сериям, как с «Авангардом», мы растем»

Хоккеисты ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда» провели одну из лучших серий в истории плей-офф КХЛ. В четвертьфинале Кубка Гагарина они довели дело до седьмого матча, в котором лишь в середине второго овертайма победу вырвали «железнодорожники» (3:2) после тяжелых трех с половиной часов встречи. Теперь ярославская команда начинает готовиться к стартующей в воскресенье полуфинальной серии против уфимского «Салавата Юлаева».

В интервью «Известиям» нападающий «Локомотива» Артур Каюмов поделился впечатлениями от серии, рассказал, что дает команде такое сложное противостояние, объяснил, почему было упущено преимущество 2:0 в третьем периоде седьмого матча, а также прокомментировал роль звездного форварда Александра Радулова в успехах Ярославля.

— Сколько вам и вашей команде понадобится времени, чтобы восстановиться после такой тяжелой серии и такого долгого седьмого матча?

— Да, я думаю, пару дней максимум. Нам после седьмого матча дали один выходной — возможно, одного этого денька хватит. Наберемся сил, эмоций, побудем с семьями — и начинаем готовиться к серии с «Салаватом».

— Многие считают, что выигрывать серии в четыре матча, как было у вас год назад в полуфинале с «Трактором» и этой весной в первом раунде с «Торпедо», — не очень хорошо, так как за полторы недели без игр перед следующей серией теряется тонус. В этом смысле полезней играть длинные серии, как у вас с «Авангардом»?

— Конечно, конечно. Седьмая игра, овертайм, — если такое проходишь, то я считаю, что это большой опыт как для команды в целом, так и для каждого игрока. Видно, что мы растем благодаря таким сериям. Очень сильно растем. Это огромный полезный опыт для всех.

— Можно сказать, что поражение 1:4 в первом матче серии с «Авангардом» — следствие быстрого окончания серии с «Торпедо»?

— Да нет, я не думаю, что тут есть связь. Мы всё равно сражаемся в каждом матче, делаем всё, чтобы победить. И готовимся к каждой игре, каждой серии очень серьезно. Просто и соперники — в данном случае «Авангард» — тоже сильны и не хотят проигрывать. При том, что все команды более-менее равны по уровню, невозможно всё время у всех выигрывать. Но в целом у нас хорошо получалось играть во всех матчах с «Авангардом».

— Год назад «Локомотив» также прошел во втором раунде плей-офф «Авангард» по итогам семи матчей. В этот раз сложнее было?

— В этом году посложнее. У Омска команда стала более обученная.

— В большинстве матчей серии «Локомотив» на сумасшедших скоростях проводил первые два периода, имел большое преимущество по броскам, но если забрасывал не больше одной-двух шайб, то в третьем периоде иногда терял превосходство. Нет ощущения, что «Авангард» готовился к тому, что вы не сможете держать такие скорости весь матч и надо просто выдержать два периода, а потом начать пользоваться вашей усталостью?

— Я думаю, что тут всё от нас зависело. Если взять тот же седьмой матч, когда мы к середине третьего периода вели 2:0, но «Авангард» забросил две шайбы и перевел игру в овертайм, то это скорее мы немного упустили игру, отдали инициативу. Считаю, что такое непозволительно для нас. Но по части скоростей мы в целом все игры и периоды нормально играли.

— То есть проблемы в третьем периоде не из-за физики, а из-за излишнего спокойствия?

— Наверно, по счету хотели сыграть. Не знаю, надо посмотреть еще матч, анализ провести. Посмотрим, что произошло в третьем периоде, какие ошибки допустили. Но в любом случае всё зависело от нас, от нашего желания.

— Эта серия затянулась во многом благодаря вратарю «Авангарда» Никите Серебрякову, который выдал сумасшедшую статистику отраженных бросков и в седьмом матче долго держал в игре соперника. В команде отдельно разбирали, как надо бросать по его воротам, как закрывать ему обзор?

— Нет-нет, конкретно по каждому игроку мы не проходились. Просто тренеры нам дали наброски, как действуют омские ребята, в том числе вратарь. Но подолгу кого-то одного не разбирали.

— Один из ключевых моментов серии — четвертый матч, когда «Локомотиву» тяжело давались третий период и овертайм, но в трудный момент Александр Радулов забросил победную шайбу (2:1). Можно сказать, что такого человека вам не хватало во время проигранного прошлогоднего финала «Металлургу»?

— Возможно, да, не хватало. Это большой мастер, еще и дающий большую эмоцию, которой нам не хватало.

— Следили за «Салаватом Юлаевым» в этом плей-офф? Есть понимание, во что он будет играть против вас?

— Нет, особо не смотрел. Понимание? Есть понимание, что серия с «Авангардом» закончилась. Отдохнем немного и потихоньку будем к Уфе готовиться.