Реклама
Прямой эфир
Экономика
Доходы от приватизации вдвое превысили годовой план и составили 9,5 млрд рублей
Мир
Минимум 10 человек погибли при обрушении шахты на востоке ДР Конго
Мир
В Индии приняли решение перекрыть течение реки Инд в направлении Пакистана
Новости компаний
Структура под управлением РСХБ приобрела 50% бизнеса «Авито»
Общество
В Махачкале пенсионер создал стенд с ветеранами ВОВ и их внуками — участниками СВО
Мир
Додик предложил решить кризис в БиГ выдачей Шмидта сербской стороне
Мир
Индия не намерена аннулировать выданные пакистанцам-индуистам долгосрочные визы
Мир
Лидер хуситов заявил о 16 атаках за неделю на Израиль и корабли США
Происшествия
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Мир
Сейсмолог предрек новые подземные толчки в Турции после землетрясения
Культура
Главный приз 47-го ММКФ жюри отдало индийскому фильму «Элизиум»
Мир
Россия и Вьетнам обсудили возможность поставок российского СПГ
Мир
Трамп заявил о большом прогрессе в переговорах по Украине
Общество
В ЛНР задержали экс-боевика украинского батальона «Айдар»
Армия
Средства ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над Крымом и Белгородской областью
Общество
В Москве арестовали совершившего 25 лет назад убийство мужчину
Армия
Военные группировки войск «Центр» рассказали о методах защиты танков на поле боя

«Благодаря таким сериям, как с «Авангардом», мы растем»

Хоккеист «Локомотива» Артур Каюмов — о победе в семиматчевом противостоянии с омским клубом, факторе Радулова и сложностях в третьем периоде
0
EN
Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Хоккеисты ярославского «Локомотива» и омского «Авангарда» провели одну из лучших серий в истории плей-офф КХЛ. В четвертьфинале Кубка Гагарина они довели дело до седьмого матча, в котором лишь в середине второго овертайма победу вырвали «железнодорожники» (3:2) после тяжелых трех с половиной часов встречи. Теперь ярославская команда начинает готовиться к стартующей в воскресенье полуфинальной серии против уфимского «Салавата Юлаева».

В интервью «Известиям» нападающий «Локомотива» Артур Каюмов поделился впечатлениями от серии, рассказал, что дает команде такое сложное противостояние, объяснил, почему было упущено преимущество 2:0 в третьем периоде седьмого матча, а также прокомментировал роль звездного форварда Александра Радулова в успехах Ярославля.

— Сколько вам и вашей команде понадобится времени, чтобы восстановиться после такой тяжелой серии и такого долгого седьмого матча?

— Да, я думаю, пару дней максимум. Нам после седьмого матча дали один выходной — возможно, одного этого денька хватит. Наберемся сил, эмоций, побудем с семьями — и начинаем готовиться к серии с «Салаватом».

— Многие считают, что выигрывать серии в четыре матча, как было у вас год назад в полуфинале с «Трактором» и этой весной в первом раунде с «Торпедо», — не очень хорошо, так как за полторы недели без игр перед следующей серией теряется тонус. В этом смысле полезней играть длинные серии, как у вас с «Авангардом»?

— Конечно, конечно. Седьмая игра, овертайм, — если такое проходишь, то я считаю, что это большой опыт как для команды в целом, так и для каждого игрока. Видно, что мы растем благодаря таким сериям. Очень сильно растем. Это огромный полезный опыт для всех.

СКАзочный плей-офф: вылет питерского клуба и другие события КХЛ
Неудачи двух армейских коллективов и длинные серии на Востоке в первом раунде Кубка Гагарина

— Можно сказать, что поражение 1:4 в первом матче серии с «Авангардом» — следствие быстрого окончания серии с «Торпедо»?

— Да нет, я не думаю, что тут есть связь. Мы всё равно сражаемся в каждом матче, делаем всё, чтобы победить. И готовимся к каждой игре, каждой серии очень серьезно. Просто и соперники — в данном случае «Авангард» — тоже сильны и не хотят проигрывать. При том, что все команды более-менее равны по уровню, невозможно всё время у всех выигрывать. Но в целом у нас хорошо получалось играть во всех матчах с «Авангардом».

— Год назад «Локомотив» также прошел во втором раунде плей-офф «Авангард» по итогам семи матчей. В этот раз сложнее было?

— В этом году посложнее. У Омска команда стала более обученная.

— В большинстве матчей серии «Локомотив» на сумасшедших скоростях проводил первые два периода, имел большое преимущество по броскам, но если забрасывал не больше одной-двух шайб, то в третьем периоде иногда терял превосходство. Нет ощущения, что «Авангард» готовился к тому, что вы не сможете держать такие скорости весь матч и надо просто выдержать два периода, а потом начать пользоваться вашей усталостью?

— Я думаю, что тут всё от нас зависело. Если взять тот же седьмой матч, когда мы к середине третьего периода вели 2:0, но «Авангард» забросил две шайбы и перевел игру в овертайм, то это скорее мы немного упустили игру, отдали инициативу. Считаю, что такое непозволительно для нас. Но по части скоростей мы в целом все игры и периоды нормально играли.

«Мечта детства — заиграть в НХЛ»
Обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» Данила Юров — о решении подписать контракт с «Миннесотой», общении с Капризовым и вылете от «Авангарда»

— То есть проблемы в третьем периоде не из-за физики, а из-за излишнего спокойствия?

— Наверно, по счету хотели сыграть. Не знаю, надо посмотреть еще матч, анализ провести. Посмотрим, что произошло в третьем периоде, какие ошибки допустили. Но в любом случае всё зависело от нас, от нашего желания.

— Эта серия затянулась во многом благодаря вратарю «Авангарда» Никите Серебрякову, который выдал сумасшедшую статистику отраженных бросков и в седьмом матче долго держал в игре соперника. В команде отдельно разбирали, как надо бросать по его воротам, как закрывать ему обзор?

— Нет-нет, конкретно по каждому игроку мы не проходились. Просто тренеры нам дали наброски, как действуют омские ребята, в том числе вратарь. Но подолгу кого-то одного не разбирали.

— Один из ключевых моментов серии — четвертый матч, когда «Локомотиву» тяжело давались третий период и овертайм, но в трудный момент Александр Радулов забросил победную шайбу (2:1). Можно сказать, что такого человека вам не хватало во время проигранного прошлогоднего финала «Металлургу»?

— Возможно, да, не хватало. Это большой мастер, еще и дающий большую эмоцию, которой нам не хватало.

— Следили за «Салаватом Юлаевым» в этом плей-офф? Есть понимание, во что он будет играть против вас?

— Нет, особо не смотрел. Понимание? Есть понимание, что серия с «Авангардом» закончилась. Отдохнем немного и потихоньку будем к Уфе готовиться.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025