«Не думал, что ситуация с увольнением Артиги возможна»

Нынешней весной «Химки» в очередной раз стали одним из самых обсуждаемых клубов российского футбола. Виной тому серьезные финансовые проблемы, начавшиеся в конце прошлого года. По разным данным, футболистам и тренерам не платят зарплату с ноября или декабря. Отчасти это было связано с задержанием правоохранительными органами инвестора «Химок» Туфана Садыгова, которого затем выпустили под залог. Несмотря на все проблемы, подмосковный клуб умудрился показывать неплохие результаты в марте и начале апреля, что позволяет ему за четыре тура до финиша чемпионата идти на 12-м месте, оторвавшись на одно очко от зоны переходных матчей и на 10 — от зоны вылета из РПЛ.

Однако на позапрошлой неделе вспыхнул новый скандал — был уволен главный тренер Франк Артига. Команда после этого на два дня отказалась выходить на тренировки, требуя выплат задолженностей. Основные футболисты закончили забастовку после визита президента РПЛ Александра Алаева, который объявил о начале внешнего управления «Химками» и организовал досрочное перечисление призовых за участие в турнире, что позволило частично погасить долги по зарплате.

В интервью «Известиям» полузащитник «Химок» Илья Берковский рассказал об обстановке в команде, объяснил, за счет чего подмосковный коллектив продолжает набирать очки вопреки всем проблемам, а также ответил на вопрос, сказываются ли долги на нем в бытовом плане.

— За счет чего после всех скандалов последних двух недель удалось добиться ничейного результата в игре последнего тура против «Акрона» (2:2)?

— Я думаю, потому, что у нас есть коллектив, который как кулак. Все стоят друг за друга. За счет этого нам все горы по колено. Мы стараемся быть одним целым. Все понимают, в какой ситуации мы находимся и что нужно набирать очки любой ценой. Поэтому каждый матч играем на победу. Да, не всегда получается — с тем же «Акроном» получился только ничейный результат. Да, понятно, что это тоже принесло нам очко — сейчас все заработанные баллы важны. Но хочется большего.

— С учетом того, что «Химки» почти избежали прямого вылета и находятся вне зоны переходных матчей, есть еще моральные силы в условиях безденежья биться до конца за выживание?

— В любом случае это дело каждого. Мы сейчас стараемся действовать как команда, но помимо этого у всех есть контракты и планы на будущее, потому что неизвестно, что будет летом после сезона. Но в данный момент каждый из нас делает всё возможное, чтобы решить задачу. Мы хотим остаться в РПЛ, не хотим играть ни в каких стыках. Так что играем и за команду, и за себя. Мы профессионалы и к своему делу относимся очень серьезно.

— Сколько вам клуб должен сейчас? Правда ли, что после визита Александра Алаева «Химки» выплатили часть задолженностей за конец 2024 года?

— Скажу так: выплаты пошли. Полагаю, встреча с президентом РПЛ этому поспособствовала. Сан Саныч приезжал и разговаривал как с нами, так и с руководством. Не скажу, за какой конкретный период уже выплачены долги — не хочу эти подробности выводить в публичную плоскость, поскольку подвижки пошли и клуб намерен закрыть этот вопрос. Надеюсь, что динамика дальше будет положительной.

— Алаев во время встречи уговаривал основной состав вернуться к тренировкам? Или сами понимали, что факт его приезда уже означает успех забастовки и можно возвращаться к занятиям?

— Мы со своей стороны тоже хотели работать и готовиться к матчу. Не было такого, что кто-то в команде не хотел тренироваться. Мы все футболисты. И хотим каждый день работать, прогрессировать, несмотря ни на какие проблемы. Просто ситуация дошла до такой точки, когда надо было найти способ обратить на нее внимание. При этом если бы мы шли где-то повыше, в середине таблицы, с большим отрывом от зоны переходных матчей, то могли бы что-то больше сделать. Но так в любом случае хотели продолжать играть и биться за выживание. Поэтому вернулись к тренировкам, как только Алаев приехал к нам. Понимаем, где находимся. И что каждый пропущенный тренировочный день будет стоить нам очень много. Поэтому рады, что возобновили занятия, а в финансовом плане стала появляться положительная динамика — спасибо за это Сан Санычу. Надеюсь, эта динамика продолжится.

— Правда ли, что Алаев аргументировал необходимость продолжать тренироваться и играть на результат в том числе тем, что чем выше «Химки» закончат чемпионат, тем больше денег получат с ТВ-контракта и от букмекеров, и часть этих средств получится распределить на погашение долгов по зарплатам?

— Это в любом случае нас мотивировало играть лучше, чтобы клуб заработал больше, оказавшись как можно выше. Просто какие-то из этих средств приходят на счет клуба только в конце сезона, а в нашей ситуации РПЛ пошел нам навстречу, перечислив «Химкам» часть денег заранее.

— Через два дня после возобновления тренировок «Химки» с минимальным счетом проиграли в гостях «Зениту» (0:1) и имели шансы отобрать у него очки. За счет чего удалось так собраться?

— Повторюсь, у нас есть коллектив — это нас мотивирует. Мы стараемся выходить на поле и играть на максимуме своих возможностей.

— Увольнение Франка Артиги повлияло на эту забастовку?

— Решение пойти на это было тяжелое, но оно никак не связано с увольнением тренера и назначением нового. Это просто чисто случайное совпадение, что мы перестали выходить на тренировки именно сразу после отставки Артиги.

— То есть изначально собирались бастовать?

— Да, просто чуть-чуть просрочили с этим решением — первый, второй, третий и четвертый разы откладывали. В итоге получилось так, что сделали это почти одновременно со сменой тренера.

— А как вообще отреагировали на отставку Артиги?

— Скажу за себя: честно, не думал, что такая ситуация с его увольнением вообще возможна. Тем более за какие-то сказанные слова (по окончании последнего матча во главе «Химок» против «Крыльев Советов» (1:3) Артига сделал заявление о критической ситуации с финансами, поддержав игроков. — Ред.). Не знаю, с чем это связано. Знаю только ту информацию, которая есть в СМИ. Могу сказать, что Франк помогал нам, старался закрывать многие вопросы как психолог. Выступал посредником между нами и иностранцами в команде, потому что у них немного другой менталитет. Так что Артиге большое спасибо, и желаю ему только удачи.

— По вашим ощущениям, у Адиева получилось найти общий язык с командой?

— Думаю, да. Если мы боремся в каждом матче, то вот ответ. Мы хорошо сыграли при нем две игры. Да, набрали всего одно очко из шести возможных, но всё равно есть позитивная динамика. Стараемся, выжимаем из себя максимум и благодаря новому импульсу попробуем успешно закончить сезон.

— Представляющая ваши интересы компания ProSport Management во главе с Германом Ткаченко уже ищет для вас варианты трудоустройства на следующий сезон?

— У меня с «Химками» еще два года контракта. Поэтому я не задаюсь этим вопросом. Все мысли только о том, чтобы сохранить с командой прописку в РПЛ. Надеюсь, вся ситуация выправится и всё будет нормально.

— У «Химок» уже не первый год случаются проблемы с финансами, при этом многие футболисты с опытом в РПЛ всё равно идут в этот клуб. Почему это происходит?

— На мой взгляд, такие проблемы всё равно невозможно просчитать заранее. Я, например, пришел в «Химки» не прошлым летом, когда начались проблемы, а еще перед прошлым сезоном в 2023 году, когда в клубе всё было плюс-минус стабильно. И этот вопрос с финансами вообще не всплывал. То, что произошло сейчас, — это во многом стечение обстоятельств, в том числе связанных с Туфаном. Думаю, его проблемы — это основная причина. Но в будущем, возможно, кто-то будет более тщательно выбирать клуб, поскольку такие ситуации, как в «Химках», нечасто встретишь в современном футболе. Надеюсь, просто ситуация станет лучше и в следующем сезоне таких проблем не будет.

— Может быть, возможность играть в Премьер-лиге рядом с Москвой перевешивает все возможные проблемы?

— Полагаю, тут не стоит вопрос, в Москве ты находишься или нет. Футболисты не так рассуждают, что хотят быть ближе к столице, где-нибудь на юге в Сочи или еще где.

— Для вас так вопрос не стоит из-за того, что вы сами родились и выросли в далекой Омской области?

— В том числе поэтому. Я, когда переходил из «Торпедо» в «Химки», в первую очередь принимал решение на основе общения с тогдашним главным тренером Андреем Викторовичем Талалаевым. И перешел в команду, когда почувствовал его интерес ко мне как игроку. И до «Торпедо» я нормально жил в Нижнем Новгороде, когда играл за «Пари НН». Город ничем не хуже Москвы. Прекрасно там жилось, поэтому в «Химки» шел точно не из-за близости к столице. Тем более клубы тоже не берут к себе кого попало — они выстраивают свою селекцию исходя из того, подходит им тот или иной игрок или нет. И нет такого, что при прочих равных я поеду в Химки, а к примеру, в Воронеж не поеду. Я буду смотреть, насколько во мне заинтересованы и какие у меня там игровые перспективы.

— Как на вас в бытовом плане сказались задержки по зарплате? Пришлось брать кредиты, занимать деньги у кого-то или были накопления?

— У меня лично нет такой проблемы — есть накопления. Всё терпимо пока. Надеюсь, скоро ситуация разрешится положительно и нам с вами не придется даже обсуждать это.

— У вас есть жена и дети?

— Есть невеста — скоро с ней свадьба. Денег хватает и на нее, и на жизнь в целом.