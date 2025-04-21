Утроили гонку: как лидеры РПЛ провели очередной тур

«Зенит» добился минимальной победы над скандальными «Химками» благодаря голу Лусиано (1:0). Дальше — выезд к московскому «Динамо», который может серьезно повлиять на чемпионскую гонку. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего «Краснодара» снова составляет два очка. «Быки» держат удар: после провала в прошлом туре они смогли обыграть «Ахмат» (3:1) и остаются фаворитом чемпионата. «Спартак» вырвал победу у «Акрона» (3:2) и отстает от лидера на пять очков. ЦСКА потерял важные очки в матче с «Крыльями Советов» (1:1) и теперь отстает от красно-белых на три очка. Через шесть дней нас ждет дерби между этими клубами. Крупной победой над «Пари НН» (3:0) прервал неудачную серию «Локомотив» и удержался за лидерами.

Важный ответ

«Краснодар» после разгрома в Петербурге играл против «Ахмата». Для черно-зеленых это исторически неудобный соперник, последняя победа хозяев в чемпионате датируется июлем 2020 года. После этого были и унизительные 0:5, и прошлогодние 0:1, когда фактически умерли надежды «Краснодара» на титул. Да что там давняя история — месяц назад команда из Чечни отнюдь не основным составом выбила команду Мурада Мусаева из Кубка России (1:2)! Вот и сейчас коллектив Сергея Ташуева с первых минут демонстрировал готовность играть с фаворитом на встречных курсах.

Краснодарцы же лишились из-за дисквалификаций таких важных фигур, как Оласа и Черников. Неясным оставался и уровень готовности Тормены. Очевидно, что класс бразильца выше, чем у его соотечественника Кайо, только Тормена травмировался еще на февральских сборах и с тех пор не играл. Возможно, тонуса ему и не хватило, когда Мелкадзе вылетел на прострел Самородова и сравнял счет.

До этого — в конце первого тайма — Кордоба забил свой десятый гол в чемпионате. Колумбиец мастерски поставил корпус Ибишеву, уже в штрафной поймал на финт Гандри и отправил мяч под перекладину. Настоящий шедевр, потому что иначе забить Шелии не получалось. Ранее голкипер сделал несколько впечатляющих сейвов, особенно запомнилось, когда он вытянул мяч из угла после удара Сперцяна головой.

Только Эдуард свой гол всё же забил — безупречно исполнил пенальти. А Петров, который заменял слева Оласу, взял у Самородова мини-реванш. Это его передача встретилась в штрафной с рукой игрока сборной Казахстана, и подсказка ВАР привела к назначению одиннадцатиметрового. А гол Ленини всего через две минуты стал контрольным выстрелом. «Быки» набрали важные три очка и продолжают лидировать в турнирной таблице.

Красно-белый камбэк

После провала в прошлом туре (1:2 от махачкалинского «Динамо») главный тренер «Спартака» Деян Станкович удивил дважды за неделю. Сначала — минимальной ротацией в Кубке России. Против «Урала», которому важнее решить задачу в ФНЛ, вышла практически основа. И такое ощущение, получила четкий сигнал: идите и исправляйтесь за поражение от махачкалинского «Динамо».

Состав на «Акрон» шокировал сильнее. Хотя большинство изменений — вынужденные: Максименко травмировался, что позволило дебютировать Помазуну. Перебравшего карточек Денисова заменил Зобнин. А Ливай Гарсия снова усадил в запас Угальде.

Удивительно, но и такая встряска не спасла. «Спартак» начинал с 0:2 против «Рубина», «Динамо». И, похоже, вообще не сделал выводов. Да, стартовые пять минут в Самаре получились хорошими: Бонгонда и Маркиньос выжигали фланги, Барко расчищал пространство в середине, качественно подключался Мартинс, а Зобнин грамотно разгонял атаки и выдавал приличный объем. Два-три подхода и правда выглядели многообещающе.

Проблема в том, что «Акрон» вообще не получил урона. Без проблем оборонялся, отодвинул мяч от своих ворот и создал первый супермомент, проверив Помазуна. А дальше включился Дзюба. Реализовал пенальти, который сам же заработал в борьбе с Умяровым. Добавил ассист на Пестрякова и настроил Васютина на сейв с пенальти.

Фиксируем, что 0:2 в первом тайме — уже классика от «Спартака» во второй части сезона. Осенью таких проблем не было. Странно, что дефицит концентрации не восполняется так долго — по игре-то всё небезнадежно. В Самаре это моментально подтвердилось: Маркиньос и Бонгонда классно выбежали в контратаку и сократили отставание, а Барко должен был сравнивать еще до перерыва.

Но и здесь тенденция сохранилась: второй незабитый пенальти за два тура (на этот раз — от главного исполнителя) — еще одно напоминание, что ментально команда не в порядке. Но когда нужно — собирается и включается в игру.

На второй тайм вышли Угальде и Солари, «Спартак» перестроился и добился главного: не сломался из-за ошибки Барко и быстро оформил 2:2. Да, благодаря автоголу, но, во-первых, Бонгонда навесил так, что претендентов на второй мяч было несколько, во-вторых, других подходов тоже хватало.

На то, чтобы дожать «Акрон» (с помощью замен, индивидуальных качеств игроков или банального навала), оставалось 30 минут. Казалось, по такой игре этого хватит с запасом. Но «Спартак» всё исполнил в лучших традициях жанра: дотянул до самой концовки, создал полтора момента (отмечаем появление Никиты Массалыги) и похоронил остатки нервных клеток у болельщиков и тренерского штаба.

Сложилось четкое ощущение, что перед вторым пенальти ассистент Ненад Сакич отчетливо кричал в рацию: «Угальде!» Но с мячом уже стоял Барко, который не побоялся пробить снова (рискуя стать антигероем). Да еще и выдержал паузу, дождавшись, пока Васютин дернется в другой угол. 3:2 после 0:2 к 29-й минуте и «Спартак» по-прежнему сохраняет шансы на чемпионство.

Минимальная, но уверенная

Какой же громкой на события выдалась последняя неделя для «Химок»! 15 апреля клуб уволил тренерский штаб во главе с Франком Артигой — говорят, руководству не понравилось, что испанский специалист публично поддержал игроков, которым давно задерживают зарплату. Футболисты устроили бойкот и игнорировали тренировки на поле — вместо этого проводили лишь по десять минут на тренажерах. Магомед Адиев, назначенный вместо Артиги, работал с дублем.

Так продолжалось до 18 апреля и было непонятно, какой состав приедет в Петербург. В итоге в роли спасителя-переговорщика выступил президент РПЛ Александр Алаев: после его вмешательства основная обойма «Химок» возобновила нормальный тренировочный процесс — за два дня до матча с «Зенитом». У Адиева совсем не было времени на внесение серьезных изменений, да и как мотивировать команду в ее нынешнем состоянии с туманными перспективами на будущее, непонятно.

У петербуржцев же ситуация предельна ясна: «Краснодар» и «Спартак» свои очки набрали, им для борьбы за чемпионство они тоже очень нужны. Поэтому ни о какой недооценке речи и быть не могло. Тем более что потихоньку сине-бело-голубые начинают заводиться — уверенная победа над «быками» тому подтверждение.

«Зенит» быстро взял мяч под контроль и начал плести кружева у владений Кокарева. На то, чтобы подобрать ключи к обороне «Химок», потребовалось чуть больше 20 минут. Помогли индивидуальные действия Глушенкова, который решился на удар с не самой очевидной позиции. После его выстрела мяч попал в защитника и отлетел к Лусиано — аргентинец такие эпизоды решает с превеликим удовольствием, что уже доказывал ранее. Идеальный по точности удар с лета получился!

«Химки» пропустили достаточно быстро (учитывая их план на игру), но при этом нельзя было сказать, что выглядели они совсем безнадежно. Например, еще до эпизода с участием Лусиано красно-черные опасно разыграли стандарт и угодили в штангу ворот Латышонка. Так что «Зенит» прекрасно понимал: нужно обеспечивать себе более комфортное преимущество в счете.

Сине-бело-голубые создали массу опасных моментов. Классные прорывы по флангам совершали Мостовой, Педро и Энрике, Глушенков не попал в створ с одиннадцатиметровой отметки, рывок один на один был у Лусиано Гонду (правда, позднее зафиксировали офсайд). «Химкам» удалось не пропустить полную авоську и уйти на перерыв при 0:1.

Во втором тайме «Зенит» стал наращивать давление. В самом начале два убойных подхода были у Энрике: сначала Луис недокрутил обводящий с правой, а затем угодил в грудь Джикии после передачи пяткой от Глушенкова. Забить хозяевам так и не получилось, тем не менее уверенная победа команды Семака: владение мячом — 66% на 34% в пользу «Зенита», а по ударам многократный перевес — 20 против 4 у «Химок».

В этом же туре прервал неудачную серию из трех матчей без побед «Локомотив» — со счетом 3:0 был обыгран «Пари НН». Это позволило «железнодорожникам» удержаться вслед за лидерами и не потерять теоретические шансы на медали. Московское «Динамо» победило «Рубин» (3:1), «Ростов» при достаточно равной игре взял верх над «Факелом» (2:0), а «Оренбург» оказался сильнее махачкалинского «Динамо» (2:1).