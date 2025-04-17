Ведают в Кубке: шесть команд продолжат борьбу за трофей

В прошедших в середине недели матчах Кубка России по футболу обошлось без сенсаций. В полуфинале «Пути РПЛ» петербургский «Зенит» выиграл со счетом 2:0 ответный матч против «Ростова» (первый был выигран со счетом (1:0) и прошел в финал этой сетки, где встретится с московским ЦСКА, выигравшим столичное дерби у «Динамо» (0:0 в ответном матче и 2:1 в первом).

Впрочем, проигравшие оба противостояния команды продолжают борьбу за трофей. Теперь они переходят во второй этап «Пути регионов». Туда же прошли из первого этапа московские «Локомотив» и «Спартак», обыгравшие дома, соответственно, грозненский «Ахмат» (2:1) и екатеринбургский «Урал» (3:0).

«Путь РПЛ»

«Динамо» — ЦСКА

«Динамо» не очень удачно проводит весеннюю часть, постоянно упуская шанс побороться за медали чемпионата. ЦСКА же выиграл в РПЛ пять матчей подряд и вплотную подобрался к замыкающему первую тройку «Спартаку», сравнявшись с ним по очкам и уступая ему только по личной встрече.

Но оба московских клуба придают явно большое значение Кубку, судя по тому, как они проводят ротацию состава на предшествующих матчах чемпионата, чтобы дать отдохнуть части основы перед полуфиналом «Пути РПЛ». Так было перед первым мартовским матчем, который ЦСКА выиграл на своем поле со счетом 2:1. И повторилось это перед ответной игрой, хозяином которого уже было «Динамо».

Первый тайм завершился нулевой ничьей. После перерыва динамовцы имели серьезное игровое преимущество и были ближе к голу, который вывел бы их дальше. Но ЦСКА сумел удержать нужные для себя нули на табло и прошел дальше.

«Зенит» — «Ростов»

Петербургский клуб активно ведет борьбу за седьмую подряд победу в чемпионате России. После воскресного домашнего разгрома лидирующего «Краснодара» (4:1) «Зенит» укрепил свои позиции в чемпионской гонке, сократив отставание от первого места до двух очков. Но борьба за золото РПЛ всё равно пока очень напряженная, поэтому главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак предпочитает на Кубок выставлять не полностью основной состав.

В марте это не помешало вырвать в концовке победу в тяжелом выездном первом матче с «Ростовом» (1:0). И существенно упростить себе решение задачи по выходу в финал «Пути РПЛ». На домашнюю ответную игру у «Зенита» также вышли в стартовом составе футболисты, большинство матчей чемпионата начинающие на скамейке запасных.

«Ростов» за шесть туров до конца почти обезопасил себя от вылета в первую лигу, но и практически потерял шансы на медали. Неудивительно, что главный тренер донского клуба Джонатан Альба главные силы бросает на Кубок. И выпустил в Питере основной состав.

Правда, это не сильно помогло ростовчанам. В первом тайме они сумели навязать достойную борьбу «Зениту». А в одном из эпизодов имели убойный голевой момент, когда Николай Комличенко во вратарской мог расстреливать Дениса Адамова, но голкипер петербуржцев спас свою команду. А в середине второго тайма хозяева дважды забили. С передач Педро отличились Александр Соболев и Маттео Касьерра.

— Было изначально ясно, что выездной гол в концовке первого матча дает очень существенное преимущество «Зениту», — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — И отыграть это отставание в Питере ростовчанам было крайне тяжело. Даже с учетом того, что «Зенит» выставил не основной состав — его резерв вполне себе достоин того, чтобы биться на равных с крепким середняком РПЛ. В итоге так и получилось — была равная игра большую часть времени. Ход противостояния мог быть другим, реализуй Комличенко свой момент, но ему это не удалось сделать, а Соболев и Касьерра свои возможности использовали. В итоге сказался класс игроков «Зенита», который заслуженно прошел дальше.

«Путь регионов»

«Локомотив» — «Ахмат»

«Локомотив» одержал всего одну победу в чемпионате после зимней паузы и уже существенно отстал от лидирующей пятерки. Поэтому Кубок России — единственная возможность для «железнодорожников» успешно завершить сезон. Неудивительно, что главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов выпустил почти полностью основной состав.

Его коллега из «Ахмата» Сергей Ташуев, напротив, решил поберечь почти всю основу перед намеченным на выходные выездом к «Краснодару» в чемпионате, в котором грозненский клуб пока еще не выбрался из зоны переходных матчей и еще далек от того, чтобы избежать вылета из РПЛ. Хотя беспроигрышная серия в восемь матчей в чемпионате дает «Ахмату» серьезные основания вскоре решить вопрос с сохранением прописки в элите.

Как ни странно, резерв «Ахмата» быстро повел в счете — на 8-й минуте отличился Родриго Луис Диас. Гости вполне неплохо контролировали игру, но ближе к перерыву класс «Локо» сказался. Сначала после заброса из аута в исполнении Ильи Самошникова Дмитрий Воробьев сравнял счет, а вскоре Егор Погостнов вывел хозяев вперед. Во втором тайме команды обошлись без голов, и «Локомотив» прошел дальше. В следующей стадии он встретится дома с «Ростовом».

— «Железнодорожники» показали, что могут побеждать, когда играют на пределе своих возможностей, с максимальной самоотдачей, — заявил «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — При этом и с «Ахматом», с его не основным составом были большие проблемы, но «Локо» показал характер, отыгрался и выиграл, показав кубковый характер. Теперь ему нужно сосредоточиться именно на этом турнире, поскольку в чемпионате всё уже потеряно, а победой в Кубке можно реабилитироваться сразу за все неудачи весны.

«Спартак» — «Урал»

Екатеринбургский клуб оставался последним представителем низших лиг в нынешнем розыгрыше Кубка России. За шесть туров до финиша «Урал» идет на третьем месте в зоне переходных матчей первой лиги и отстает на два очка от идущего вторым московского «Торпедо», с которым сыграет в гостях в ближайшем туре.

Именно первое и второе места дают право прямого попадания в РПЛ, без переходных игр. Неудивительно, что «Урал» вышел на кубковый матч со «Спартаком» не самым основным составом. Тогда как красно-белые после неожиданного домашнего поражения в чемпионате от махачкалинского «Динамо» (1:2) предпочли выпустить почти всех сильнейших.

Это быстро принесло свой результат. Уже в первом тайме хозяева повели 3:0. Отличились Кристофер Мартинс и Маркиньос с игры, а Эсекьель Барко реализовал пенальти. После перерыва обошлось без голов. «Спартак» сыграет в следующем раунде с московским «Динамо».

— Мы могли зацепиться за этот матч и победу в нем — шансы всегда есть, но из-за наших ошибок «Спартак» быстро сделал себе комфортный счет, — сказал «Известиям» нападающий «Урала» Евгений Марков. — Мы очень хотели победить и пройти дальше в Кубке России, но класс соперника сказался. При этом мы относились серьезно к турниру, не собирались ставить его на второй план по сравнению с первой лигой чемпионата — когда играешь на таком стадионе, как у «Спартака», при 25 тысячах зрителей, при атмосфере как в Лиге чемпионов, всегда хочется показать себя с лучшей стороны. Просто в этот раз мы допустили ошибки, а «Спартак» ими воспользовался.



Финал «Пути РПЛ» пройдет в два матча. Все раунды плей-офф «Пути регионов» проходят в одну игру. Победители второго этапа полуфинала сыграют между собой в финале «Пути регионов», а его победитель поборется за трофей в решающем матче против победителя финала «Пути РПЛ» — это будет суперфинал Кубка России, который пройдет в начале июня в Москве на стадионе «Лужники». Первый матч финала «Пути РПЛ» и матчи второго этапа полуфинала «Пути регионов» пройдут 29 апреля — 1 мая. Ответный матч финала «Пути РПЛ» и финал «Пути регионов» состоятся в середине мая.