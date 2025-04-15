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Второй фронт: главные интриги полуфиналов Кубка России

«Зенит» и ЦСКА — в шаге от выхода в финал Пути РПЛ Кубка России, у «Ростова» и «Динамо» еще есть шанс всё исправить
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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На этой неделе в Кубке России пройдут решающие матчи 1/2 финала в Пути РПЛ и Пути регионов. И если в верхней сетке мы уже узнаем финальную пару, которая поспорит за участие в Суперфинале в «Лужниках» 1 июня, то в нижней сетке перед решающим матчем за трофей нужно будет преодолеть две стадии вместо одной. Подробнее обо всех раскладах Кубка России, а также о том, что ждет нас в ближайших матчах турнира на неделе, — в материале «Известий».

Путь РПЛ

В среду, 16 апреля, в Пути РПЛ состоятся ответные матчи 1/2 финала. И пускай с первых матчей на этой стадии прошел уже месяц, вряд ли тут будет уместно рассуждать о готовности команд, поскольку все клубы параллельно выступают в чемпионате и тем самым поддерживают игровой тонус в норме. К тому же в таком турнире, как Кубок России, настрой на отдельно взятый матч может дать многое. И в какой-то степени это дает небольшое преимущество номинальным аутсайдерам: просто выходи и побеждай. А в случае с Путем РПЛ — еще и с приемлемой разницей голов, поскольку победитель тут, как и в финале верхней сетки, определяется по сумме двух матчей (как в плей-офф еврокубков).

Возможно, тут еще повлияет и фактор домашнего поля, где команду будет поддерживать большое количество фанатов, поскольку до Суперфинала на матчи Кубка России не распространяется действие Fan ID («карты болельщика»).

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В этом плане психологически проще должно быть «Зениту» и «Динамо». Но если петербуржцы возвращаются на «Газпром Арену» с минимальным преимуществом над «Ростовом» (1:0), то вот московским динамовцам придется отыгрывать один мяч на «ВТБ Арене» в «братском дерби» с ЦСКА (первый матч завершился победой армейцев 2:1).

Подопечные Марко Николича весной набрали потрясающий ход. Настолько потрясающий, что могут даже побороться и за чемпионство. После нулевой ничьи с «Зенитом» в первой игре весенней части — серия из пяти побед. А с учетом кубкового противостояния с «Динамо» — из шести побед.

А вот команда Марцела Лички такой стабильностью похвастаться не может: в семи сыгранных матчах сезона с начала весны — две победы (над махачкалинским «Динамо» и «Оренбургом»), две ничьи (с «Ростовом» и «Пари НН»), а также три поражения (от «Локомотива» и два — от ЦСКА; 1:2 в Кубке и 1:3 — в чемпионате). Но оба этих поражения от армейцев бело-голубые потерпели в гостях, так что дома есть шанс реабилитироваться.

Что касается «Зенита» и «Ростова», то, если смотреть на их форму с момента первой встречи в полуфинале, можно увидеть две прямо противоположные картины: у «Зенита» — одно поражение в пяти матчах (от «Спартака»), а у «Ростова» — одна победа в пяти матчах, и то — волевая над «Акроном» в гостях (3:2). Будет интересно понаблюдать за тем, как испанский специалист Джонатан настроит команду на отдельно взятый матч, где для успеха достаточно просто (хотя будет непросто) обыграть «Зенит» с разницей в два мяча или же дотянуть до серии пенальти, забив один безответный мяч. Но у себя дома «Зенит» явно будет заряжен на продолжение победного банкета после разгрома «Краснодара» в важнейшем матче весны в РПЛ.

Финальные матчи в Пути РПЛ пройдут 29 апреля – 1 мая и 13–15 мая.

Путь регионов

За день до матчей в Пути РПЛ свою судьбу определят четыре команды из Пути регионов. «Локомотив» примет на своем поле грозненский «Ахмат», а «Спартак» — екатеринбургский «Урал».

«Железнодорожникам» Михаила Галактионова будет очень непросто противостоять «Ахмату», который на данный момент вполне соответствует своей прописке в городе Грозный. Для команды, борющейся за выживание, выдать шестиматчевую серию без поражений, — достойно уважения. Причем, с тем же «Локомотивом» в начале марта «Ахмат» сыграл вничью (1:1). И также на выезде. А здесь, опять же, фактор одного отдельно взятого матча может подарить нам и маленькую кубковую сенсацию. Тем более что в последних трех матчах у «Локо» ни одной победы (ничья с «Зенитом» и два поражения — сенсационные 1:5 от «Крыльев Советов» и 0:1 от крепкого середняка «Рубина»). Так что тут «палка о двух концах»: с одной стороны, кубковый матч — шанс реабилитироваться и перевести дух, а с другой — риск не только погрязнуть в безвыигрышной серии, но и лишиться шансов на фактически единственный возможный трофей в сезоне.

— Очень важно, что мы продолжаем играть в Кубке, и сейчас у нас важный матч с «Локомотивом», — сказал «Известиям» полузащитник «Ахмата» Мирослав Богосавац. — Мы хорошо поработали на зимних сборах, и это дает свой результат — обыграли «Краснодар» в Кубке, имеем восьмиматчевую серию без поражений в чемпионате, уже выбрались из зоны вылета и почти выбрались из зоны переходных матчей. Мы убрали определенные негативные моменты — например, перестали пропускать голы на последних минутах. У нас это было большой проблемой осенью, хотя мы уже тогда показывали хороший футбол и могли хорошо подняться в таблице, но из-за этих голов потеряли много очков. Сейчас это убрали и идем очень хорошо. Видно, что команда физически очень хорошо готова — это результат тяжелых сборов при Ташуеве. Работаем над тем, чтобы каждый матч выиграть. И можем это сделать в матче с «Локомотивом». У него хорошая команда, но мы уже сыграли с ней вничью в Москве в чемпионате в марте (1:1). И показали, что можем на равных играть с ними.

Многое будет зависеть прежде всего от мотивации «Ахмата», на что они всё же сделают ставку — на чемпионат, на Кубок или попытаются выстоять на двух фронтах. А как показывает практика, они это могут. Взять ту же неожиданную выездную победу над «Краснодаром» в предыдущей стадии Пути регионов. А тогда дела у «Ахмата» были даже похуже нынешнего. Тем и прекрасен формат кубкового турнира.

А что «Спартак»? После внезапного проигрыша махачкалинскому «Динамо» в чемпионате показалось, что о шансах на чемпионство можно уже не размышлять. Как тут «Зенит» громит «Краснодар» и тем самым еще оставляет шанс другим конкурентам побороться за первое место. В том числе и «Спартаку», которому до первого места пять очков. Не сказать, чтобы много, за шесть туров до финиша, но нужно понимать, что и «Краснодар» с «Зенитом» не дремлют и так просто к себе никого не подпустят.

«Эта победа оставляет нас в чемпионской гонке и повышает наши шансы»
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Так что почему бы «Спартаку» и не сосредоточиться на победе в Кубке России? С имеющимся подбором игроков шансы на трофей здесь не кажутся такими ничтожными, как в том же чемпионате. Всего четыре победы — и кубок твой.

Да и соперник, на бумаге, — самый удобный. Как минимум из-за принадлежности к Первой лиге. Из таких в турнире остался только «Урал», с которым и предстоит сыграть красно-белым. Клуб из Екатеринбурга сейчас борется за возвращение в РПЛ, и до заветной топ-2, которая дает право на прямое повышение, — всего два очка. Но конкурентов, помимо «Урала», предостаточно: и «Торпедо», который сейчас как раз второй, и «Черноморец», и «Сочи», и даже «СКА-Хабаровск». Трофей трофеем, но победа в Суперфинале не даст «Уралу» право выступить в РПЛ в следующем сезоне. Хватит ли ресурсов на два фронта? Есть сомнения. Куда меньше сомнений в победе «Спартака». Хотя, как мы знаем, и «народная команда» способна всех нас удивить.

Матчи второго этапа 1/2 финала Пути регионов пройдут 29 апреля – 1 мая. Финал нижней сетки состоится 13–15 мая.

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