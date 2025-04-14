Отбой «быков»: «Зенит» сократил отставание от «Краснодара» в РПЛ

Матч 24-го тура чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» оправдал статус главной схватки весны. Клуб из Северной столицы выиграл со счетом 4:1 и сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до двух очков. Кроме того, «Зенит» воспользовался осечкой московского «Спартака», сенсационно проигравшего дома махачкалинскому «Динамо» (1:2). Теперь красно-белые отстают на три очка от вышедшего на единоличное второе место петербургского клуба. А также позволили догнать себя московскому ЦСКА, который сравнялся по очкам со спартаковцами. Между тем, из-за своих осечек почти лишились шансов на медали московские «Динамо» и «Локомотив».

«Зенит» – «Краснодар»

Обе команды подошли к игре, зная об осечке «Спартака». Победитель существенно укреплял свои позиции в гонке за золото. Матч проходил в воскресенье вечером, а уже к полудню субботы были проданы все 55 тыс. билетов. Аншлаг на «Газпром Арене» действительно состоялся — трибуны были забиты под завязку. В итоге с учетом обладателей абонементов по официальным данным получилось, что на матче присутствовало более 57 тыс. человек.

Уже в первом тайме команды оправдали ожидания зрителей. На 16-й минуте «Краснодар» открыл счет, когда Джон Кордоба прорвался по правому флангу, отпасовал в центр штрафной площади «Зенита», и Никита Кривцов переправил мяч в дальний угол ворот Евгения Латышонка. Правда, уже в течение следующих 22-х минут хозяева перевернули игру на 180 градусов.

Сначала Максим Глушенков мощно пробил с разворота из-за пределов штрафной в нижний угол — Станислав Агкацев мяч отбил, но прямо на Андрея Мостового, поразившего ворота гостей. А затем он же удачно прострелил с фланга на линию вратарской, с которой Лусиано Гонду расстрелял ворота соперника и вывел «Зенит» вперед.

После перерыва игра шла в высоком темпе, но почти без моментов. Лишь на 75-й минуте после ошибки игрока «Краснодара» в центре поля Глушенков с левого фланга выходил один на один с Агкацевым, но пробил с острого угла во вратаря «быков». Но уже через пять минут Глушенкову удалось забить и похоронить интригу в матче. А в самом конце встречи с передачи вышедшего на замену Александра Соболева Луис Энрике довел дело до разгрома. «Зенит» сокращает отставание от «Краснодара» до двух очков и благодаря крупному счету получил преимущество личных встреч над «быками», которые осенью выиграли дома первую игру. Теперь в случае равенства очков на финише подопечные Сергея Семака будут выше «Краснодара» в таблице. Кроме того, по итогам тура они оторвались на три очка от «Спартака» и ЦСКА.

— Мы провели очень хороший матч и заслуженно победили, — поделился мнением с «Известиями» защитник «Зенита» Страхина Эракович. — Рад, что сумели в нужный момент прибавить и реализовали свои моменты. «Краснодар» — очень хорошая команда. Она заслуженно сейчас лидирует. Но мы показали, что можем бороться с ним за это лидерство. Теперь главное выиграть все оставшиеся матчи, и тогда шансы на чемпионство будут очень хорошие.

«Спартак» – «Динамо» (Махачкала)

Дагестанская команда с первых минут матча начала задавливать «Спартак» прессингом и навязывать борьбу на всех участках поля. И всё равно трибуны домашней арены красно-белых были шокированы, когда динамовцы быстро повели 2:0. Сначала после навеса с углового Даниил Денисов срезал мяч в свои ворота. А затем Хуссем Мрезиг удвоил преимущество гостей.

Они могли забивать еще до перерыва и довести дело до разгрома. А «Спартак» минуты до 35-й почти не доходил до штрафной площади махачкалинцев. В конце первого тайма хозяева стали хотя бы наносить удары по воротам, но без особой опасности. Этот отрезок можно назвать худшим для команды в нынешнем сезоне не только по счету, но и по игре. Главному тренеру спартаковцев Деяну Станковичу пришлось делать замены еще по ходу первого тайма.

Лучшего бомбардира чемпионата Манфреда Угальде пришлось менять еще и из-за травмы — вместо вышел Ливай Гарсия. А защитника Олега Рябчука заменили на атакующего полузащитника Пабло Солари уже по игровым и тактическим причинам. В перерыве Денисова сменил Роман Зобнин.

«Спартак» смог прибавить во втором тайме. Он стал больше владеть мячом, но долгое время «Динамо» уверенно оборонялось. Однако, первый же опасный момент у ворот Тимура Магомедова обернулся голом — на 68-й минуте Тео Бонгонда сократил разрыв в счете. Красно-белые начали всё больше прижимать махачкалинцев к воротам и больше создавать опасность.

Гости уже оборонялись через силу. Ближе к концу матча их главный тренер Хасанби Биджиев сделал ряд замен, чтобы освежить игру своей команды. В частности, он выпустил на поле защитника Илью Кирша. Минутой ранее у «Спартака» Хесус Медина сменил Бонгонду.

Эти замены сыграют свою роль в концовке. На 84-й минуте в результате очередной атаки «Спартака» Кирш сыграл рукой в своей штрафной. После просмотра ВАР судья Виталий Мешков назначил пенальти. Но Медина пробил его в перекладину. Многих удивило, что бить пошел он, так как штатным пенальтистом команды в отсутствие замененного Бонгонда считается Эсекьель Барко. На пресс-конференции Станкович подтвердил, что бить должен был не Медина.

А «Спартак» в самом конце матча едва не сравнял, когда Магомедов спас после удара с линии вратарской в исполнении Кристофера Мартинса, а последующее добивание со стороны Зобнина успешно блокировал Валентин Пальцев.

«Динамо» (Махачкала) выиграло третий матч в последних четырех турах и поднялось на десятое место, оторвавшись на четыре очка от зоны переходных матчей и на 12 очков от зоны вылета. «Спартак» из-за этого положения существенно усложнил себе борьбу за золото и к тому же теперь рискует выпасть из тройки, дав догнать себя ЦСКА.

— Мне кажется, в первом тайме игра в нашем исполнении была очень хорошей, — отметил в разговоре с «Известиями» генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов. — Во втором тайме «Спартак» показал, кто он есть на самом деле. И нам было очень тяжело. Но благодарен ребятам, что выдержали это и победили. Считаю, что в целом игрой и самоотдачей мы заслужили эту победу.

«Пари Нижний Новгород» – «Динамо» (Москва)

После четырех поражений подряд «Пари Нижний Новгород» стал казаться главным кандидатом на прямой вылет. И хотя отрыв от занимающих два последних места воронежского «Факела» и «Оренбурга» еще остается неплохим, сложный календарь в концовке сезона и общее состояние команды Виктора Гончаренко не дают повода для большого оптимизма.

Тем не менее, нижегородцы сумели собраться на матч с московским «Динамо». Они сопротивлялись большую часть встречи и даже повели в середине второго тайма в результате гола Александра Трошечкина. Правда, довольно быстро Ярослав Гладышев сравнял счет. Но в конце игры «Пари НН» имел шанс вырвать победу, получив право на пенальти, который исполнил Тьяго Весино, но удар был отбит Андреем Луневым.

«Пари НН» остается на 14-м месте с преимуществом в пять очков над «Факелом» и в шесть над «Оренбургом». Московское «Динамо» остается на пятой строчке и упускает шанс подобраться к первой тройке, отставание от которой составляет четыре очка.

— Паники никакой у нас нет — есть уверенность, что ребята понимают сложившуюся ситуацию, которую сами и допустили, — заявил «Известиям» генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов. — У них есть желание эту историю исправить. И матч с «Динамо» показал, что они хотят и могут исправить положение, в котором мы оказались после четырех поражений. Да, обидно, что упустили победу над динамовцами, не забили пенальти, но есть оптимизм и надежда, что мы справимся со всеми трудностями.

«Оренбург» – ЦСКА

ЦСКА проводит очень мощную весну. Он начал ее с выездной ничьи с «Зенитом», причем скорее был ближе к победе. А затем выиграл пять матчей подряд, включая последний с «Оренбургом». Хоть эта команда и идет на последнем месте, выезд к ней не сулил для армейцев легкой прогулки.

Оренбуржцы после зимней паузы также прибавили и уже не выглядят безнадежным аутсайдером. Это подтвердил первый тайм матча с ЦСКА, когда «Оренбург» имел серьезное преимущество. Но после перерыва красно-синие сделали положительный для себя результат. Иван Обляков сумел открыть счет. А в концовке игры Секу Койта удвоил преимущество гостей, которые сравнялись по очкам с замыкающим первую тройку «Спартаком».

Также в прошедшем 24-м туре состоялось еще четыре матча. Грозненский «Ахмат» обыграл дома «Ростов» и приблизился к тому, чтобы выбраться из зоны переходных матчей. Чеченский клуб не проигрывает в чемпионате уже восемь матчей подряд. Казанский «Рубин» выиграл в родных стенах у московского «Локомотива» (1:0), который застрял на шестом месте и отстает от третьего уже на шесть очков. В девяти последних матчах чемпионата у «железнодорожников» всего одна победа. Тольяттинский «Акрон» одержал на своем поле победу над воронежским «Факелом» (1:0). «Химки» проиграли дома самарским «Крыльям Советов» (1:3).