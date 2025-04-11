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В Питере забить: что ждать от матча «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ

Лидер чемпионата может укрепить свои позиции, если не проиграет в гостях действующему чемпиону
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Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
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Матч двух команд из первой тройки чемпионата России — петербургского «Зенита» и «Краснодара» — станет центральным не только в предстоящем 24-м туре РПЛ, но и во всей весенней части сезона в нашем футболе. Лидирующий «Краснодар» едет в гости к действующему чемпиону. И их встреча в значительной степени определит расклад сил в борьбе за золото. Другой претендент на первое место — московский «Спартак» — примет на своем поле махачкалинское «Динамо».

«Зенит» – «Краснодар»

За семь туров до финиша чемпионата «Краснодар» имеет отрыв в пять очков от идущих следом «Спартака» и «Зенита». Если он не проиграет в выездном матче с «Зенитом», то существенно приблизится к тому, чтобы прервать гегемонию петербургского клуба в РПЛ.

«Зенит» в прошлом туре лишь на последних минутах спасся от поражения в выездном матче с «Локомотивом» (1:1). Сравнял счет в той игре Александр Соболев, который впервые забил в официальных матчах после сентябрьского переезда в Питер из «Спартака». Он смог удачно добить в ворота мяч, отскочивший от штанги после удара с острого угла Максима Глушенкова. Теперь Александр и его команда попытаются добиться большего в домашнем матче с «Краснодаром» и сократить отставание от него до двух очков.

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— Матч в значительной степени повлияет на чемпионскую гонку, может стать прелюдией появления победителя РПЛ, но может и сохранить интригу, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — Если победит «Краснодар», то отрыв будет такой, что мало шансов отобрать у него золото. Если победит «Зенит», то он будет фаворитом, так как вплотную приблизится к «Краснодару», и лидер может занервничать. А в случае ничьей фаворитом станет уже «Спартак». Можно сказать, что «Зениту» в предстоящем очном матче будет крайне непросто. У него есть проблемы с игрой в атаке, когда соперник обороняется низким блоком и держит у своей штрафной всех игроков. Так сделал в прошлом туре «Локомотив», и «Зенит» имел трудности с вскрытием редутов. Только появление на поле Глушенкова и Соболева в результате замен во втором тайме усилило атакующий потенциал команды.

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«Краснодар» выиграл в четырех предыдущих турах, причем команда ни разу не пропустила. Во многом эта заслуга вратаря Станислава Агкацева, сумевшего успешно заменить проданного прошлым летом за €20 млн во французский «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова. Хорошо дела обстоят у команды и с игрой в атаке: помимо лидера команды Джона Кордобы ярко вернулся в состав после травмы Эдуард Сперцян. При этом немалую пользу приносит Никита Кривцов, пробившийся в основу после долгого пребывания в запасе.

— «Краснодар» отошел от своей традиционной игры, больше стал побеждать за счет обороны, — добавил Бышовец. — Там собрались очень качественные легионеры плюс опытный Сергей Петров и надежный вратарь Агкацев, который успешно заменил уехавшего в Париж Сафонова. За счет них «Краснодар» очень мало пропускает. И «Зениту» будет очень сложно взламывать эту оборону. С учетом того, что сдал Вендел, а Глушенков и Соболев получают не так много игровой практики, петербуржцам часто не хватает вариативности в атаке, если сопернику удается лишить пространства Лусиано Гонду и Маттео Касьерру. Тогда приходится скатываться на навал. Но, возможно, сейчас атакующий потенциал увеличится, если Соболев после гола «Локомотиву» почувствует уверенность и начнет регулярно забивать. Тем не менее «Краснодар» на это может ответить своей игрой впереди. Там есть Кордоба, который свой момент всегда найдет, а с появлением в основе Кривцова и возвращением после травмы Сперцяна креативность «Краснодара» в атаке стала выше. И теперь вопрос в том, готов ли психологически лидер чемпионата играть в Питере на победу и всерьез идти за золотом.

«Спартак» – «Динамо» (Махачкала)

После разгромной выездной победы в прошлом туре над «Ростовом» «Спартак» догнал по набранным очкам «Зенит» и теперь будет пытаться достать «Краснодар». Выдав не так давно восьмиматчевую победную серию в чемпионате красно-белые всерьез претендовали на лидерство, но две гостевые осечки в виде поражения от казанского «Рубина» (1:2) и ничьей с грозненским «Ахматом» (0:0) оставили подопечных Деяна Станковича в роли догоняющих.

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Теперь им предстоит играть дома с махачкалинским «Динамо». Дагестанский клуб ведет борьбу за выживание. Весной он отметился двумя домашними разгромами прямых конкурентов — самарских «Крыльев Советов» (4:0) и «Химок» (4:1). Это позволяет команде держаться в первой десятке с отрывом в четыре очка от зоны переходных матчей. Динамовцы уже обыгрывали в этом сезоне «Спартак» в гостях. Это было летом на групповой стадии Кубка России. Тогда дагестанский коллектив взял верх, 1:0.

— «Спартак» выглядит однозначным фаворитом этого матча и может потерять очки, только если будет плохо реализовывать свои моменты, как это уже было с «Ахматом», — заявил «Известиям» бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой. — Команда Станковича здорово играет в атаке, постоянно бьется до конца и создает опасности у чужих ворот. И чаще всего уверенно побеждае, либо вырывает победы в концовках, как в матче с «Зенитом» (2:1). И даже с «Ахматом» она играла лучше, но, повторюсь, реализация моментов подвела. Махачкалинцы способны навязать борьбу «Спартаку», как это сделал «Ахмат», но набрать очки могут всё равно только при большой удаче. Спартаковцы всё равно найдут возможность забить гол — и вопрос в том, как они ею воспользуются.

«Пари Нижний Новгород» – «Динамо» (Москва)

«Пари НН» весной оказался в серьезном кризисе. Усилившись в зимнюю паузу группой качественных футболистов, подопечные Виктора Гончаренко сначала выиграли дома у тольяттинского «Акрона» (2:1), но потом проиграли четыре матча подряд и с комфортного 11-го места упали на 14-е, в зону переходных матчей.

И проигрывали они в основном своим прямым конкурентам — «Химкам» (0:2), «Оренбургу» (1:2). Теперь отрыв от зоны прямого вылета составляет всего четыре очка. Со стороны кажется, что у «Пари НН» нет ни игры, ни характера, чтобы переломить ситуацию. К тому же у команды впереди очень тяжелый календарь: домашний матч с московским «Динамо», выезды к «Локомотиву», «Зениту» и ЦСКА. Да и оставшиеся домашние матчи с прямыми конкурентами — «Ахматом», «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом» — пока не сулят ничего хорошего, так как все три команды выглядят весной сильнее нижегородцев.

Поэтому «Пари НН» сейчас кажется главным претендентом на вылет. А приезжающее к нему московское «Динамо» играет с перепадами, но у команд из низа таблицы очки берет исправно. Бело-голубые идут на пятом месте, отставая на пять очков от первой тройки. Они могли быть выше, если бы не проиграли в прошлом туре московское дерби ЦСКА (1:2).

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После игры председатель совета директоров Дмитрий Гафин жестко раскритиковал судейство Сергея Карасева, саркастически назвав его одним из лучших судей Саудовской Аравии, вспомнив, что тот периодически работает на матчах на Ближнем Востоке. Основной эпизод, который вызвал вопросы, — неудаление полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова за жесткий фол на Муми Нгамалё.

— В этой игре в целом всё ясно: слишком явная разница в классе команд, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший нападающий московского «Динамо» и нижегородской «Волги» Дмитрий Булыкин. — Динамовцы — явные фавориты, а «Пари НН» не может наладить игру и улучшить результаты. Конечно, хозяева постараются оказать сопротивление, но пока не вижу, за счет чего они могут отобрать очки. Вероятность вылета нижегородцев из РПЛ очень велика. А «Динамо» нужно побеждать команду, находящуюся вблизи зоны вылета, если бело-голубые хотят бороться за медали в этом чемпионате.

Также в предстоящем 24-м туре пройдет еще пять матчей. Идущий на последнем месте «Оренбург» примет на своем поле ЦСКА. «Химки» встретятся дома с «Крыльями Советов». «Рубин» сыграет в родных стенах с «Локомотивом». «Ахмат» у себя примет «Ростов». «Акрону» предстоит домашний матч с «Факелом».

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