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Достучаться до «быков»: сможет ли «Зенит» сократить отставание от «Краснодара»

Действующему победителю РПЛ надо побеждать «Локо», чтобы сохранить шансы на золото
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Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров
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За восемь туров до конца чемпионата России по футболу сразу несколько команд претендуют на золото. Ближе всех к нему лидирующий «Краснодар», который в ближайшие выходные примет на своем поле тольяттинский «Акрон». Но центральные матчи пройдут с участием его преследователей: петербургский «Зенит» поедет в гости к московскому «Локомотиву», столичный «Спартак» ожидает выезд к «Ростову», а завершится тур московским дерби ЦСКА и «Динамо». Также нас ожидают яркие противостояния между командами из низа турнирной таблицы.

«Локомотив» – «Зенит»

В прошлом туре «Локомотив» был разгромлен в гостях самарскими «Крыльями Советов». 1:5 от волжан — одна из самых позорных страниц в истории «железнодорожников». Впрочем, у команды Михаила Галактионова и помимо этого куча проблем. «Локо» в целом проваливает второй круг — за последние семь туров он одержал в чемпионате всего одну победу. Таким образом, клуб, который еще в середине ноября всерьез претендовал на первое место, свалился на шестую строчку. И уже на девять очков отстает от лидирующего «Краснодара».

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Пока непонятно, сумеет ли он оказать сопротивление «Зениту», который также не лучшим образом играл в последние месяцы. Причем началось это, как и у «Локомотива», перед зимней паузой. Петербургский клуб в последних шести турах чемпионата выиграл всего два раза и потерпел три поражения. Из-за этого он и уступает три очка «Краснодару». Но домашняя разгромная победа над казанским «Рубином» (4:0) в прошлом туре дает основания считать, что действующий чемпион выходит из кризиса. Матч с «Локо» должен показать, насколько он действительно сейчас хорош.

— Я не ожидал от «Локомотива» такого провала, как сейчас, но факт есть факт: команда безобразно проводит весну, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент железнодорожников Николай Наумов. — И дело не только в разгроме в Самаре — есть еще ничьи с махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Ахматом» (1:1), да и победа над московским «Динамо» (2:1) была непростая, там не обошлось без везения для «Локо». А крупное поражение от «Крыльев» — просто апогей кризиса. Но раненый зверь опасен вдвойне, поэтому я допускают, что с «Зенитом» будет равный матч. «Локомотиву» очень надо реабилитироваться перед болельщиками. И уверен, игроки будут максимально смотивированы тренерским штабом и руководством клуба. Тем не менее я всё равно склоняюсь к тому, что «Зенит» в один мяч выиграет. Класс у него выше. И сейчас он будет на максимуме выкладываться в матче, чтобы не отпустить далеко «Краснодар».

«Ростов» – «Спартак»

Еще в марте казалось, что «Спартак» является фаворитом чемпионской гонки. Очень уж он быстрый ход набрал еще перед зимней паузой, а после нее отметился среди прочего яркой победой над «Зенитом» (2:1). Но выездные поражения от «Рубина» (1:2) и ничья с грозненским «Ахматом» (0:0) отбросили красно-белых на третье место с отставанием в пять очков от «Краснодара».

Чтобы сохранить шансы на золото, подопечным Деяна Станковича надо побеждать в очень непростом выезде к «Ростову», который даже после февральского ухода главного тренера Валерия Карпина и капитана Данила Глебова представляет собой серьезную силу. После зимней паузы донской клуб проиграл всего один матч из четырех. И уверенно держится на седьмом месте. Он уже успел в ноябре выбить «Спартак» из «Пути РПЛ» Кубка России. И попробует повторить успех в чемпионате.

— Думаю, «Спартак» будет изо всех сил давить «Ростов», — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Всё-таки для красно-белых этот матч — рубикон. Если они победят, то останутся в чемпионской гонке. Если нет, то можно забыть о золоте, поскольку маловероятно, что «Краснодар» не выиграет у «Акрона», а «Зенит» скорее всего победит «Локомотив». Нынешний «Спартак» при Станковиче вполне способен показывать агрессивный футбол, быть заряженным на борьбу, чтобы выжать максимум в этой игре, но его часто подводит реализация моментов, как это было в матче с «Ахматом», и игра в обороне, как это было в матче с «Рубином». А «Ростов» по организации игры как минимум не хуже «Рубина» и получше «Ахмата». Он может подловить «Спартак» на ошибке. В общем, матч очень непредсказуемый. И очень многое будет зависеть от работы судей.

ЦСКА – «Динамо» (Москва)

Обе команды идут прямо позади первой тройки. От замыкающего ее «Спартака» «Динамо» отстает на два очка, ЦСКА — на три. Предстоящее дерби армейцев и бело-голубых определит, кто из них включится в борьбу за медали. Эти соперники уже играли между собой в марте, когда ЦСКА выиграл 2:1 в первом матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России. Уже в середине апреля у них состоится ответная игра. Но сначала им предстоит встреча чемпионата.

— Очень непредсказуемая игра, в которой нельзя назвать фаворита, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Потому что это дерби, когда эмоции часто берут верх над игрой, над тактикой. И результат может зависеть от одной ошибки, одного точного удара и одного удачного силового единоборства. Если же отбросить эмоциональный фактор, то по игре ЦСКА сейчас сильнее. Команда более цельная, действует более собранно. И самое главное — у своих ворот мало что позволяет сделать соперникам. А «Динамо» и само играет, и другим дает. Многие считают, что по команде ударила тяжелая травма Константина Тюкавина, но на самом деле с атакой у них и без него всё хорошо — много забивают, много создают моментов. Другое дело, что они и у своих ворот слишком много позволяют соперникам. Поэтому нынешнее «Динамо» крайне нестабильно — может как одержать яркую победу, так и бесславно проиграть. Так медали не выигрываются. Но отдельные матчи можно забирать. Даже с такими сильными соперниками, как ЦСКА.

«Краснодар» – «Акрон»

«Краснодар» в прошлом туре разгромил дома воронежский «Факел» (5:0) и упрочил свое лидерство, воспользовавшись осечкой «Спартака» в Грозном. Теперь в гости к «быкам» едет еще один соперник, у которого надо забирать три очка, если подопечные Мурада Мусаева хотят выиграть чемпионат. Тольяттинский «Акрон» весну начинал, уверенно держась в середине турнирной таблицы. Во многом так удачно свой дебютный сезон в РПЛ команда проводила за счет помощи звездного нападающего Артёма Дзюбы, пришедшего в клуб в начале сентября.

Но после зимней паузы она пока медленно набирает очки — одна победа и три поражения. Из-за этого отрыв от зоны переходных матчей составляет всего шесть баллов. И «Акрону» необходимо начинать побеждать, чтобы избежать нервной борьбы за выживание в концовке сезона.

— «Акрон» — достаточно удобный соперник для «Краснодара», — сказал «Известиям» бывший полузащитник «быков» Максим Деменко. — Команда тоже старается играть в яркий атакующий футбол, наступать позиционно, но при этом допускает ошибки в обороне. В таких противостояниях команд с похожим стилем игры обычно сказывается более высокий класс одного из участников, поэтому «Краснодар» должен побеждать. Если только сам не создаст себе на ровном месте проблемы из-за безалаберного отношения к своим моментам и ошибок у своей штрафной.

«Пари Нижний Новгород» – «Оренбург»

Обе команды в октябре почти одновременно сменили главных тренеров. И за прошедшие полгода это им не сильно помогло. «Оренбург» возглавляет бывший наставник «Спартака» босниец Владимир Слишкович, который за зиму сумел немного улучшить игру команды, но пока это не привело к резкому рывку с последнего места. Его команда на дне — от 14-го места, дающего право играть в переходных матчах, ее отделяет восемь очков.

Выезд в Нижний Новгород — один из последних шансов побороться за выживание. Тем более местный «Пари НН» весной производит удручающее впечатление. Когда в октябре его возглавил Виктор Гончаренко, быстрого улучшения результатов не произошло. Но была надежда, что за зимние сборы он поставит команде такую игру и физическую подготовку, что она спокойно удержится в РПЛ. Тем более что уходила она на паузу вне зоны переходных матчей.

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А теперь находится в ней после трех поражений подряд. В которых у нижегородцев не было заметно даже подобия качественной игры и воли к победе. Пока они имеют фору в пять очков перед зоной прямого вылета. Но в своем нынешнем состоянии могут ее растерять.

— Нам предстоит очень важный матч с «Пари НН», который нужно обязательно выигрывать, если мы хотим сохранить шансы на спасение, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» полузащитник «Оренбурга» Данила Хотулев. — В принципе, выиграв недавно у «Факела» на последних минутах (1:0), мы показали, что способны побеждать своих прямых конкурентов. И надо делать то же самое в игре в Нижнем Новгороде. Иначе тогда о каком спасении от вылета из РПЛ можно говорить? В чем прибавили за зиму при Слишковиче? В физическом состоянии в первую очередь. Данные по пробегу у нас стали гораздо лучше. К сожалению, пока это не смогло превратиться в серьезный результат в таблице. Надеюсь, в ближайшее время исправим это.

Также в предстоящем 23-м туре пройдет еще три матча. Махачкалинское «Динамо» примет на своем поле «Химки». Воронежский «Факел» в первом под руководством нового главного тренера Игоря Шалимова матче сыграет дома с грозненским «Ахматом». Встреча пройдет при пустых трибунах, так как КДК РФС наказал воронежцев за скандирование их болельщиками оскорбительных кричалок в адрес игрока «Зенита» Вендела в мартовском матче этих команд. А самарские «Крылья Советов» в родных стенах встретятся с казанским «Рубином».

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