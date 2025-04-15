«Эта победа оставляет нас в чемпионской гонке и повышает наши шансы»

Футболисты петербургского «Зенита» со счетом 4:1 разгромили дома лидера чемпионата России «Краснодар» в матче 24-го тура национального первенства и сократили отставание от первого места до двух очков. Теперь подопечные Сергея Семака снова кажутся основным претендентом на золото, улучшив свои шансы на седьмую подряд победу в РПЛ.

В интервью «Известиям» полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил игру своей команды в одном из решающих матчей сезона, поделился мнением о шансах сине-бело-голубых на победу в чемпионате страны и объяснил, как находит мотивацию играть и тренироваться после шести подряд чемпионств в предыдущие сезоны.

— Матч с «Краснодаром» можно назвать лучшим для «Зенита» этой весной?

— Да, можно. Он неудачно начался для нас, «Краснодар» провел хорошую атаку и забил гол. Но после этого мы включили необходимые скорости, начали быстро выходить в атаку, наши футболисты стали проявлять свои индивидуальные качества. В результате мы имели подавляющее преимущество, забили два гола в первом тайме, еще два во втором. И не использовали еще несколько моментов. Но добились заслуженной победы.

— Чувствуется, что команда преодолела те проблемы, которые мешали показывать хорошую игру в весенних матчах с ЦСКА (0:0), «Спартаком» (1:2) и «Локомотивом» (1:1)?

— Да, у нас с «Краснодаром» получился более азартный матч. И хорошо, что это произошло в такой важной игре. Мы правильно к ней подошли психологически — в том плане, что очень ответственно отнеслись. Каждый чувствовал свою ответственность и за команду, и за результат. Что касается турнирной ситуации, то мы в любом случае пока не вышли на первую строчку в таблице. Но тем не менее в ближайших матчах приложим максимум усилий, чтобы это сделать. Сделать так, чтобы догнать и обогнать «Краснодар».

— Вы отыграли этой весной со всеми тремя конкурентами по борьбе за медали — ЦСКА, «Спартаком» и «Краснодаром». Кто из них выглядит наиболее опасным для «Зенита» в плане гонки за чемпионство?

— Думаю, те команды, которые близко друг к другу находятся по набранным очкам, понимают, что шансы у них есть. Думаю, все будут до последнего сражаться. И никто не будет сдаваться.

— Вы в течение нескольких последних сезонов то и дело отмечались важными голами в концовках матчей, иногда даже выходя на замену за минуту или пять минут до конца матчей. Ждать чего-то подобного от вас в решающей части сезона?

— Хотелось бы, конечно… К тому же не так много мне осталось сыграть до 250 матчей за «Зенит». Хочется уже в этом сезоне дойти до этой цифры. И, естественно, есть желание помогать команде и участвовать в завоевании очередных трофеев.

— Можно ли теперь назвать «Зенит» фаворитом в борьбе за золото после такой убедительной победы над лидирующим «Краснодаром»?

— Эта победа оставляет нас в чемпионской гонке и повышает наши шансы. Но мы всё равно пока еще не лидеры, не на первом месте идем. Так что надо готовиться к каждому из оставшихся матчей и максимально качественно их отыграть, добившись побед. В любом случае такая яркая игра, как против «Краснодара», должна дать нам необходимый импульс и уверенность в своих силах. Сейчас можем с хорошим настроением готовиться к следующим играм. Впереди ответная кубковая игра с «Ростовом», дальше матчи чемпионата. Надо в них играть так же качественно, как в наших лучших матчах, например с тем же «Краснодаром». Мы хотим побеждать и в Кубке, и в чемпионате. И сделаем всё для этого.

— Чувствуете, что «Краснодар» еще будет совершать осечки и даст возможность себя обойти?

— Мы стараемся не оглядываться на конкурентов и смотреть на себя, больше думаем о своей игре. Главное — победить в оставшихся матчах. Если будем играть так же качественно, как с «Краснодаром», то можем добиться этого. И всё будет хорошо.

— Вы единственный, кто играл во всех шести чемпионских сезонах «Зенита» при Семаке и этой весной можете выиграть седьмое золото в карьере. На сколько лет еще сохраните мотивацию играть и бороться за трофеи?

— Посмотрим… Сложно говорить, как оно сложится. Каждый год особенный. Тем более сейчас, когда у нас такая напряженная борьба за чемпионство. Конечно, хотелось бы играть максимально, пока позволяет здоровье. Посмотрим, сколько оно позволит играть. Сейчас силы есть, мотивация есть. Думаю, можно еще поиграть на хорошем уровне.

— Как вы и команда находите мотивацию бороться за седьмое подряд чемпионство?

— Трудно сказать. Просто нам всем очень нравится побеждать, выигрывать трофеи. И так каждый сезон. Тем более этот чемпионат складывается непросто, в прошлом году также с трудом выиграли золото. Но это очень приятно, когда ты преодолеваешь такие сложности и в итоге добиваешься успеха. Ни у меня, ни у других футболистов команды проблем с мотивацией нет. У всех горят глаза, что и показал последний матч. И все хотят снова выиграть чемпионат и Кубок. Сделаем для этого всё возможное.