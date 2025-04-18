Химкинский эксперимент: в каком состоянии подмосковный клуб поедет в Питер

Главным событием недели в чемпионате России по футболу стал коллапс в «Химках». И без того испытывающий финансовые проблемы клуб после отставки главного тренера Франка Артиги столкнулся с бойкотом игроков основного состава, отказывающихся тренироваться до выплат им задолженностей по зарплатам. Не исключено, что из-за этого на выездной матч против петербургского «Зенита» поедет резервный состав. Тогда как конкурентам клуба из Северной столицы по борьбе за золотые медали предстоят более сложные игры. Подробнее о предстоящих матчах 25-го тура РПЛ — в материале «Известий».

«Зенит» – «Химки»

Во вторник, 15 апреля, «Химки» объявили об отставке своего главного тренера Франка Артиги. Мало кого удивило такое решение с учетом того, что подмосковный клуб в последние пять лет стабильно развлекает публику постоянными сменами тренеров и руководителей, иногда вопреки положительным спортивным результатам. Последний такой случай — летнее увольнение Андрея Талалаева, вернувшего команду в РПЛ из первой лиги. Тогда это было связано с разногласиями тренера с руководством по части трансферной политики.

Сменивший его испанец Франк Артига продержался очень долго для этого клуба — почти 10 месяцев. И даже казалось, что сезон закончить ему дадут, так как он умудрился давать неплохой результат при хроническом безденежье. С конца прошлого года игрокам не платят зарплаты, еще зимой в СМИ ходили слухи, что «Химки» могут не доиграть чемпионат. Однако они не просто вышли на весеннюю часть сезона, но еще и выиграли два матча у своих прямых конкурентов по борьбе за выживание — воронежского «Факела» (1:0) и «Пари Нижний Новгород» (2:0). А с другим прямым конкурентом, грозненским «Ахматом», сыграли дома вничью (1:1).

Это дало очень хороший задел в гонке за право остаться в РПЛ. Он немного утрачен после двух поражений в последних турах — от махачкалинского «Динамо» (0:4) и самарских «Крыльев Советов» (1:3). Но даже после них «Химки» умудряются находиться на 12-м месте, вне зоны переходных матчей. Находящийся в ней «Ахмат» набрал с подмосковным клубом равное количество очков, но уступает им по личным встречам. От зоны прямого вылета у химчан отрыв и вовсе в восемь баллов.

Отсюда отставка Артиги вызвала большие вопросы. По сведениям сайта Championat.com, недовольство главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова вызвало то, что на пресс-конференции после матча с «Крыльями» испанский тренер публично поддержал своих футболистов, требующих начать выплачивать долги. Кроме того, издание утверждает, что фактический владелец команды был недоволен недостаточным игровым временем, которое давалось его сыну — нападающему Илье Садыгову.

В день отставки Артиги «Спорт-Экспресс» сообщил, что игроки «Химок» не согласились с увольнением тренера и бойкотировали тренировку: символически зашли в тренажерный зал и через 10 минут ушли из него. На следующий день «Химки» объявили о назначении исполняющим обязанности главного тренера Магомеда Адиева, бывшего наставника махачкалинского «Анжи», грозненского «Ахмата» и сборной Казахстана.

Он уже имел опыт качественной работы в условиях безденежья, когда в сезоне-2018/19 долго боролся за выживание и сохранял шансы на спасение от вылета из РПЛ «Анжи», где почти год не платили зарплату. Год назад он спас от вылета «Ахмат», но грозненский клуб не имел проблем с финансами.

Теперь ситуация в разы сложнее, так как футболисты основного состава по-прежнему бойкотируют тренировки, проводя занятия отдельно от нового тренерского штаба. А Адиев работает с молодежным составом. Туфан Садыгов в интервью «Спорт-Экспрессу» не исключил, что именно молодежка поедет в Питер на матч с «Зенитом», который после разгромной победы над лидирующим «Краснодаром» (4:1) в прошлом туре отстает всего на два очка от первого места.

— Независимо от того, каким составом будут играть «Химки» в Питере, ясно, что «Зенит» должен легко побеждать, — поделился мнением с «Известиями» бывший вице-президент подмосковного клуба Андрей Червиченко. — Даже если уговорят основу выйти на поле и заплатят им хотя бы часть долгов, то вся нервотрепка этой недели скажется. Вопреки ей еще можно набрать очки в матчах с командами из нижней части таблицы, но не с таким лидером, как «Зенит». Тут можно только разводить руками и недоумевать, как «Химки» умудрились в который раз довести ситуацию до такого фарса — нет денег, при этом есть желание играть в РПЛ, подписывать хороших футболистов уровня Антона Заболотного, Георгия Джикии и многих других. Нужно жить по средствам и соотносить свои амбиции с возможностями. Тогда, может быть, ты не окажешься в РПЛ, но не будет такого цирка с долгами, по поводу которого еще есть вопросы к лиге и РФС, допустивших клуб с такими проблемами до соревнований.

«Акрон» – «Спартак»

Дзюба пришел в «Акрон» в начале сентября и уже дважды играл со своей командой против «Спартака». Осенью тольяттинцы были в гостях разгромлены красно-белыми со счетом 4:0. А в марте они встретились со спартаковцами дома в Кубке России. Клуб из Самарской области смог оказать сопротивление фавориту, а Дзюба даже забил гол в ворота бывшей команды, но в итоге «Спартак» победил 3:2 и прошел дальше.

— «Спартак» выглядит фаворитом этого противостояния и должен побеждать, если хочет продолжать бороться за золото, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — «Акрон» вполне достойно выглядит в этом сезоне сам по себе, а Дзюба добавил команде нужного опыта. Она может отобрать очки у кого угодно, хотя я не думаю, что «Спартак» два раза подряд повторит такую осечку, как с Махачкалой. Мотивация и злость, чтобы реабилитироваться за это поражение, у него есть. И футболисты сделают всё, чтобы победить.

«Краснодар» – «Ахмат»

В марте эти команды уже играли на домашнем поле «Краснодара» в рамках Кубка России. Тогда «Ахмат» одержал волевую победу (2:1) и выбил «быков» из турнира. Сам он вылетел из Кубка на этой неделе, проиграв в гостях московскому «Локомотиву» (1:2). При этом главный тренер команды Сергей Ташуев поберег часть основного состава, поэтому можно ждать, что грозненцы снова окажут сопротивление «Краснодару» уже в рамках чемпионата.

«Ахмат» является главным открытием весенней части сезона. Он входил в нее, находясь на предпоследнем месте. Но еще ни разу не проиграл в 2025 году в РПЛ, а вместе с Кубком поражение от «Локо» было первым в официальных матчах. Вместе с декабрьскими играми чемпионата чеченская команда не проигрывает в турнире уже восемь матчей подряд.

Это позволило ей существенно оторваться от зоны вылета, но не выбраться из зоны переходных матчей, что «Ахмат» попытается сделать в ближайших турах. Для «Краснодара» этот матч будет важен в плане проверки чемпионских амбиций. Команда Мурада Мусаева продолжает лидировать, но разгромное поражение от «Зенита» ставит вопрос, насколько она готова к битве за золото в оставшихся турах.

— Мы одержали очень хорошую и яркую победу над «Краснодаром» в Кубке за счет удачных замен, сделанных тренером, — рассказал «Известиям» защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац. — Тогда на поле во втором тайме вышел Бериша, забивший два гола. Не знаю, кто начнет в стартовом составе предстоящий матч против «Краснодара» в чемпионате. Но у нас есть достаточно хороших футболистов, чтобы оказать сопротивление лидеру РПЛ. И мы попытаемся его снова победить. Тем более нам это нужно, чтобы выйти из зоны стыков и решить задачу остаться в премьер-лиге.

ЦСКА – «Крылья Советов»

Самарский клуб очень нестабилен в нынешнем сезоне, а смена руководства и жесткие заявления в адрес команды, главного тренера и ряда менеджеров со стороны губернатора области Вячеслава Федорищева, ставшие главным хитом российского футбола в конце прошлого года, заставили многих думать, что «Крылья» — первый кандидат на вылет.

Но подопечные Игоря Осинькина держатся достаточно уверенно в середине таблицы. У них был провальный март, после чего руководство региона снова провело публичную встречу с командой. Это вызвало неоднозначную реакцию футбольной общественности, но дало результат — с тех пор «Крылья» набрали семь очков из девяти возможных в последних трех турах. И идут на 11-м месте с отрывом в три очка от зоны переходных матчей и в 11 очков от зоны вылета.

Теперь им предстоит выезд к самой успешной команде весны. Начав после зимней паузы с выездной ничьей с «Зенитом» (0:0), ЦСКА с тех пор не теряет очки — он одержал пять побед подряд в чемпионате и в выходные попробует одержать шестую. Кроме того, на этой неделе армейцы сыграли в гостях вничью с московским «Динамо» (0:0) в ответном матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России и благодаря победе в первой игре (2:1) вышли в финал этой сетки турнира — в предпоследнюю стадию Кубка, где сыграют два матча с «Зенитом». А ЦСКА благодаря победной серии вплотную подобрался к первой тройке, сравнявшись по очкам с замыкающим ее «Спартаком». Отставание от лидирующего «Краснодара» — пять очков.

Также в предстоящем 25-м туре пройдет еще четыре матча. Московское «Динамо» примет на своем поле казанский «Рубин». Московский «Локомотив» сыграет дома с «Пари Нижний Новгород». «Оренбург» в родных стенах встретится с махачкалинским «Динамо». А воронежский «Факел» ждет домашнее противостояние с «Ростовом».