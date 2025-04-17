Вратарский год: Сафонов в полуфинале, Хайкин — в шаге от этого достижения

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил «Астон Вилле» 2:3, однако прошел в следующую стадию по сумме двух встреч (5:4). Это означает, что впервые за долгие годы в полуфинале главного еврокубка окажется российский футболист — голкипер Матвей Сафонов. Близок к полуфиналу Лиги Европы и еще один российский голкипер — Никита Хайкин. Его «Буде-Глимт» в первом матче в Норвегии сенсационно победил «Лацио» (2:0) и создал отличный задел перед ответной встречей в Риме.

Два матча

Воспитанник «Краснодара» Матвей Сафонов не очень доволен результатом, но всё равно счастлив.

— В общем, эмоции смешанные, — написал вратарь в своем Telegram-канале. — Очень странно проигрывать и радоваться, но мы прошли в полуфинал, и это главное! Как по мне, в очередной раз сами усложнили себе жизнь. Было видно, что после счета 2:0 в нашу пользу начали играть немного вальяжно. От этого и количество моментов у соперника, и три пропущенных мяча у нас. Проделана огромная работа, горжусь своими ребятами! Работаем и идем дальше. Поздравляю всех болельщиков с путевкой в полуфинал!

Сафонов присоединился к «ПСЖ» летом 2024 года и пока проигрывает конкуренцию основному голкиперу — Джанлуиджи Доннарумме. При этом россиянина нельзя назвать «глухим» запасным — он сыграл в восьми матчах чемпионата Франции, четырех кубковых и два раза появился в Лиге чемпионов.

Первую встречу в главном еврокубке за «ПСЖ» Сафонов провел в самом начале общего этапа — отыграл на ноль против «Жироны» (1:0). Второй матч получился менее успешным, но более ярким по вывеске — Матвей попал в старт против «Баварии», но парижане всухую проиграли 0:1.

Сафонов допустил голевую ошибку, и дальше охрану ворот в ЛЧ перехватил и пока не отпустил Доннарумма. Итальянец очень достойно проводит еврокубковую кампанию-2024/25 и несколько раз действительно спасал «ПСЖ», оставляя команду в турнире.

Сафонова это не напрягает — после очередного блестящего выступления Доннаруммы в матче с «Ливерпулем» (1:1, 4:1 по пенальти) он заявил, что успехи конкурента его только мотивируют.

— Прошлый матч был отличным для Алиссона, а этот матч очень сильно провел Джиджи, — подчеркивал Сафонов. — Много почистил на выходах, выручил пару тяжелых моментов. Надеюсь, что я помогаю ему расти профессионально, потому что его уверенная игра, в свою очередь, подстегивает меня еще больше тренироваться и быть готовым показывать результаты на том же уровне.

Магия Черышева

Пусть и не в статусе основного вратаря, но Сафонов всё-таки добрался до полуфинала Лиги чемпионов. Последний раз до Матвея в эту стадию из россиян забирался Дмитрий Аленичев — в составе «Порту» в сезоне-2003/04. Наш полузащитник в той команде был основным футболистом — сыграл в девяти матчах, включая финал против «Монако» (3:0), в котором Аленичев забил. На стадии полуфинала с «Депортиво» Дмитрий вышел на поле в первой игре (0:0), а за ответной (1:0) наблюдал со скамейки запасных.

Забавный парадокс, но россиянин последний раз добирался до полуфинала Лиги чемпионов больше 20 лет назад, а выигрывал главный еврокубок меньше 10 лет назад. Как это получилось? Магия Дениса Черышева.

Вингер начал сезон-2015/16 в составе «Реала» и сыграл в трех матчах группового этапа ЛЧ. Черышев провел на поле суммарно 41 минуту (почти в пять раз меньше Сафонова в этом сезоне), а в феврале 2016 года отправился в «Валенсию», в футболке которой следил за победой мадридцев в финале Лиги чемпионов.

При этом проведенных за «Реал» минут на турнире хватило, чтобы претендовать на медаль. Так что технически Черышев стал победителем Лиги чемпионов, хотя и не играл в полуфинале, финале да и вообще в плей-офф.

Сезон для Сафонова складывается отлично — россиянин уже стал чемпионом Франции, завоевал Суперкубок страны. Осталось выиграть Кубок («ПСЖ» в финале) и Лигу чемпионов, тогда Матвей оформит квадрупл. Таких достижений у российских футболистов точно нет — мощный же получится старт европейской карьеры!

Прорыв Хайкина

Скромный норвежский клуб во главе с российским голкипером Никитой Хайкиным уже неплохо пошумел в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В первом раунде плей-офф он высадил из турнира «Твенте» (1:2, 5:2), во втором — «Олимпиакос» (3:0, 1:2).

А еще у «Буде» шикарная статистика на своем стадионе «Аспмира» в ЛЕ — пять побед в шести встречах. Только «Карабах» уехал оттуда с победой (2:1), а все остальные соперники — ни с чем. И «Лацио» не стал исключением.

Римляне действовали довольно пассивно — словно вышли на матч с целью сохранить нули на табло, скорее улететь из холодной Норвегии, а затем забрать свое в Италии. Гости нанесли до перерыва всего один удар в створ. У «Буде» же таких было два, однако они заметно превзошли соперника по голевым моментам.

«Лацио» не доставил Никите Хайкину никаких проблем. Пожалуй, самый интересный момент был у Густава Исаксена, но удар датчанина пришелся в голову футболиста «Буде». Норвежский клуб чаще владел мячом до перерыва (59% на 41%) и наиграл на 0,68 xG. У итальянцев этот показатель не превысил 0,25.

Во второй 45-минутке цифры на табло изменились. Уле Бломберг вместо удара с линии штрафной площади покатил на Ульрика Салтнеса, а тот спокойно переиграл Христоса Мандаса. Удивительно, но гол не взбодрил гостей: чуть больше чем через 20 минут хозяева забили второй — Салтнес оформил дубль, перекинув вратаря. Алессио Романьоли выгреб мяч уже за ленточкой, поэтому английский арбитр Майкл Оливер указал на центр поля.

В концовке встречи могли состояться «похороны» итальянского клуба. Салтнес заходил на хет-трик, но угодил прямо в голкипера. 0:2 — не такой уж плохой результат для римлян, учитывая статистику: «Буде» чаще бил по воротам (18 ударов против шести) и наиграл на 2,88 xG (соперник — на 0,34). «Лацио» сохранил пусть и небольшие, но шансы изменить ситуацию дома.

Приятно, что на лигоевропейском пути «Буде-Глимт» наш вратарь Никита Хайкин отыграл во всех матчах, начиная с группового этапа и заканчивая 1/8 финала. На данный момент у Хайкина — 17 пропущенных мячей в 13 матчах турнира, а также три «сухие» встречи. Не самый выдающийся результат, но всё же здесь стоит сделать скидку на общий уровень команды по сравнению с соперниками. В этом смысле выход «Буде-Глимт» в полуфинал будет грандиозной сенсацией.