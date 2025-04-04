Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. 23 тур. «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» (Москва)

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров Игроки ФК «Зенит»

В разгар чемпионской гонки в РПЛ два претендента на золото проведут непростые выездные матчи в рамках предстоящего 23-го тура. Идущий вторым петербургский «Зенит» отправится в гости к московскому «Локомотиву», который еще недавно был в группе лидеров национального первенства, но после серии неудач оказался на шестом месте и теперь предельно мотивирован вернуться в борьбу за медали.

А замыкающий первую тройку московский «Спартак» проведет выездную встречу с «Ростовом», уверенно расположившемся в середине таблицы. Кроме того, в ближайшие выходные нас ждет московское дерби ЦСКА — «Динамо». Обе команды находятся недалеко от лидеров и в очном противостоянии поборются за право всерьез включиться в борьбу за чемпионство.

5 апреля, 17:30, «РЖД Арена» (Москва). 6 апреля: 16:30, «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону); 19:30, «ВЭБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Хоккей

Кубок Гагарина. Первый раунд. Пятые и шестые матчи

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева Игроки ХК «Спартак»

В начальной стадии плей-офф КХЛ самый разгар борьбы за выход во второй раунд. Участие в нем уже обеспечили себе ярославский «Локомотив» и московский «Спартак». Но в остальных шести сериях первого раунда борьба продолжается. Впрочем, в противостоянии московского «Динамо» и петербургского СКА развязка близка. Бело-голубые ведут в серии 3:1, и в случае их пятничной домашней победы в пятом матче клуб из Северной столицы завершит сезон. Если же ему удастся победить, то в воскресенье в Питере пройдет шестой матч.

Точно состоятся шестые игры в остальных сериях. В субботу они пройдут в противостояниях «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск), «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань), «Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва). Пока счет 3:2 в пользу «Авангарда», «Автомобилиста», минского «Динамо». Если эти команды выиграют ближайшие матчи, то пройдут во второй раунд.

Совсем запутана ситуация в двух противостояниях на Востоке. Счет 2:2 в сериях «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) и «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирск) гарантировал нам пятые и шестые матчи, которые пройдут 4 апреля в Челябинске и Уфе и 6 апреля во Владивостоке и Новосибирске. Если к концу недели в каких-то сериях счет будет 3:3, то победители определятся в первые два дня следующей недели по итогам решающих седьмых встреч.

4 апреля: 17:00, «Арена «Трактор» имени Валерия Белоусова» (Челябинск), «Уфа Арена» (Уфа); 19:30, «ВТБ Арена» (Москва). 5 апреля: 14:30, «G-Drive Арена» (Омск); 17:00, «ЦСКА Арена» (Москва), «Татнефть Арена» (Казань). 6 апреля: 10:00, «Фетисов Арена» (Владивосток); 13:30, «Сибирь Арена» (Новосибирск); 17:00, «СКА Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ», «КХЛ Прайм» и «Кинопоиске»

Теннис

Женщины. Турнир WTA 500 в Чарльстоне

Фото: Global Look Press/Rob Prange Екатерина Александрова

На престижном женском теннисном турнире в американском Чарльстоне на этой неделе за трофей борются сразу две россиянки. Екатерина Александрова уже дошла до четвертьфинала, а Анна Калинская может туда пройти, если в ночь на 4 апреля обыграет в 1/8 финала американку Мэдисон Киз. Победитель соревнования получит 500 очков в свой рейтинг WTA.

4 апреля: 1:00, 1/8 финала, Калинская — Киз; 18:00 — 0:00, четвертьфиналы. 5 апреля: 0:00 — 4:00, четвертьфиналы; 18:00 — 0:00, полуфиналы. 6 апреля, 21:00, финал. Теннисный центр Credit One Stadium (Чарльстон, США). Прямые трансляции на сайте WTA

Футбол

Чемпионат Франции. ПСЖ — «Анже», «Брест» — «Монако», «Монпелье» — «Гавр»

Фото: Global Look Press/Panoramic Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов близок к первой в карьере победе в чемпионате Франции. Для этого его команде надо набрать хотя бы одно очко в предстоящем домашнем матче с идущим в нижней части турнирной таблицы «Анже». Если парижане не проиграют, а сыграют вничью или выиграют, то за шесть туров до конца обеспечат себе итоговое первое место.

Их ближайший преследователь «Монако» борется за то, чтобы финишировать в первой четверке. Это даст право выступать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Помочь монегаскам должен вернувшийся после травмы лидер команды полузащитник Александр Головин. В ближайшие выходные его команде предстоит выезд к находящемуся в середине таблицы «Бресту».

Между тем находящийся в зоне вылета «Гавр» Далера Кузяева еще сохраняет шансы на спасение. Сейчас он идет на 17-м месте. Чтобы сохранить прописку в элите, ему надо финишировать не ниже 16-й строчки. От нее команду отделяет всего два очка. Чтобы приблизиться к этой позиции, «Гавру» необходимо в ближайшем туре выиграть в гостях у безнадежного аутсайдера чемпионата «Монпелье».

5 апреля: 18:00, стадион «Парк де Пренс» (Париж, Франция); 20:00, стадион «Франсис Ле Бле» (Брест, Франция). 6 апреля, 18:15, стадион «Моссон-Мондиаль 98» (Монпелье, Франция). Прямые трансляции на «Okko Спорт»

Биатлон

Кубок Содружества. Шестой этап

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российский сезон в зимних видах спорта на финишной прямой. На этой неделе последние официальные соревнования пройдут у биатлонистов. В Мурманске состоится заключительный этап Кубка Содружества. После него все наши спортсмены уйдут в отпуск. Напомним, в этом турнире участвуют лучшие российские и белорусские биатлонисты. Перед последним этапом в общем зачете лидируют белорус Антон Смольский у мужчин и россиянка Наталия Шевченко у женщин.

4 апреля, спринт: 10:45, женщины; 13:15, мужчины. 5 апреля, смешанная эстафета: 10:30, женщины; 13:00, мужчины. 6 апреля, масс-старт: 12:45, женщины; 14:30, мужчины. Спортивный комплекс «Долина уюта» (Мурманск). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Лыжные гонки

Кубок России. Финал

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Близится к завершению и сезон у лыжников. На этой неделе финиширует Кубок России. Последний его этап проходит в городе Кировск Мурманской области. Как обычно, там выступают все сильнейшие россияне, включая олимпийских чемпионов и обладателей Кубка мира Наталью Терентьеву и Александра Большунова, который после многочисленных неудач зимой набрал ход и одержал несколько побед подряд. В выходные будут разыграны последние медали в Кубке России, после чего лыжникам останется провести последние гонки в рамках чемпионата России.

4 апреля, индивидуальная гонка: 12:00, женщины; 14:30, мужчины. 6 апреля, масс-старт: 10:00, женщины; 11:00, мужчины. Лыжный комплекс «Тирвас» (Кировск). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»