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Четверо в лиге: что ждет российских игроков в четвертьфинале еврокубков

ПСЖ Матвея Сафонова сыграет с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов, а «Буде-Глимт» Никиты Хайкина — с «Лацио» в Лиге Европы
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Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
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На этой неделе начинаются первые четвертьфинальные матчи в трех клубных турнирах: Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. К счастью для российских поклонников футбола, даже на такой далекой стадии нам есть за кого поболеть персонально. Причем в каждом из трех еврокубков. Подробнее о том, что ждет российских легионеров в 1/4 финала, — в материале «Известий».

Матвей Сафонов (ПСЖ, Франция)

Не так давно Матвей Сафонов впервые стал чемпионом Франции в составе ПСЖ. И несмотря на серьезную конкуренцию с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой за место в воротах, вклад россиянина в командный успех нельзя недооценивать. В нынешнем сезоне Лиги 1 (который, к слову, еще не завершен) Сафонов принял участие в восьми матчах, пропустил шесть голов и трижды отстоял на ноль. И пускай выборка не такая большая, но статистика вполне себе достойная для отведенного Матвею времени. Возможно, досрочно завоеванное чемпионство позволит Сафонову сыграть побольше матчей до конца сезона.

Но сейчас речь о Лиге чемпионов, где еще ничего не решено. Поэтому там наставник ПСЖ, испанец Луис Энрике, вряд ли будет проводить ротацию без веской на то причины. А значит, Сафонов будет наблюдать за возможными подвигами Доннаруммы со скамейки запасных.

Хотя стоит признать, что парижанам в какой-то степени повезло с соперником по четвертьфиналу. Однако на таких поздних стадиях всё же не стоит недооценивать даже «Астон Виллу», которая на данный момент идет седьмой в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и всё еще сохраняет математические шансы завершить сезон в зоне Лиги чемпионов. Но можно сказать, что и самим «вилланам» повезло с сеткой плей-офф: минуя раунд плей-офф, англичане прошли бельгийский «Брюгге» с общим счетом 6:1. Но теперь на их пути оказался куда более серьезный соперник. И что-то подсказывает, что на ПСЖ сказочный путь «Астон Виллы» в Лиге чемпионов и завершится. Пока что трудно представить, чтобы парижане максимально безответственно подошли к этому противостоянию и вылетели на стадии 1/4 финала. Но вот дальше будет интереснее: если ПСЖ пройдет в полуфинал, то там он сыграет с победителем пары «Арсенал» – «Реал». Но об этом позже.

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Матчи ПСЖ – «Астон Вилла» пройдут 9 и 15 апреля.

Никита Хайкин («Буде/Глимт», Норвегия)

У «Буде/Глимт» сезон в чемпионате Норвегии только начался (там он проходит по системе «весна-осень», и было сыграно всего лишь два тура), поэтому о турнирных раскладах в лиге пока можно не беспокоиться — лучше бросить все силы на Лигу Европы. А там у команды российского вратаря Никиты Хайкина соперник — крепкий представитель топ-5 чемпионатов, итальянский «Лацио», который в Серии А на данный момент располагается на шестой строчке, сохраняя реальные шансы на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

На пути к четвертьфиналу «Буде/Глимт» прошел две стадии плей-офф. И на каждой норвежцам было непросто: сначала пободались с голландским «Твенте» (6:4 по сумме двух матчей), а затем — с греческим «Олимпиакосом» (4:2). Но это всё говорит в том числе и о готовности команды сражаться до последнего, и выход в 1/4 финала — тому доказательство.

Приятно, что на всем лигоевропейском пути «Буде/Глимт» наш вратарь Никита Хайкин отыграл во всех матчах, начиная с группового этапа и заканчивая 1/8 финала. На данный момент у Хайкина — 17 пропущенных мячей в 12 матчах турнира, а также две «сухие» встречи. Не самый выдающийся результат, но всё же здесь стоит сделать скидку на общий уровень команды по сравнению с соперниками. В этом смысле выход «Буде/Глимт» в четвертьфинал можно считать сенсацией. Но продлить «норвежский праздник» до полуфинала будет крайне сложно.

Матчи «Буде/Глимт» – «Лацио» пройдут 10 и 17 апреля.

Егор Пруцев и Никита Иосифов («Целе», Словения)

Попадание словенского «Целе» в восьмерку сильнейших команд Лиги конференций тоже в какой-то степени можно считать сенсацией. Хотя на их пути были более-менее сопоставимые по уровню соперники: кипрский АПОЕЛ и швейцарский «Лугано». В любом случае словенская команда — далеко не первый и даже не второй претендент на титул (особенно когда до четвертьфинала также дошли такие европейские глыбы, как английский «Челси», испанский «Бетис» и итальянская «Фиорентина»).

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Именно «фиалки» стали соперником «Целе» по 1/4 финала третьего по значимости европейского клубного турнира. В чемпионате итальянской Серии А на данный момент «Фиорентина» занимает восьмое место, а значит потенциальная победа в Лиге конференции может помочь им квалифицировать в Лигу Европы на следующий сезон. И «фиалки» точно от этой возможности просто так не откажутся. Не исключено, что если все оставшиеся матчи турнира пройдут без сюрпризов, то в финале нас будет ждать вывеска «Фиорентина» – «Челси». Хотя «Бетис» бы еще поспорил.

Так или иначе, словенской команде, в составе которой есть два молодых россиянина — полузащитники Егор Пруцев и Никита Иосифов — будет крайне тяжело пройти итальянский клуб. Да и самих россиян мы вряд ли увидим на поле. Ни Пруцев, ни Иосифов пока еще не получали своего шанса в Лиге конференций. Хотя в чемпионате оба игрока уже успели отметиться результативными действиями: у Пруцева — 3+2 по «гол+пас» в шести матчах (466 минут), а у Иосифова — две результативные передачи в семи встречах (291 минута).

Матчи «Целе» – «Фиорентина» пройдут 10 и 17 апреля.

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