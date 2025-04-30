«В пятом матче «Трактор» почувствовал запах крови и дожал нас»

На майские праздники сборная России по хоккею проведёт серию товарищеских матчей. 1 мая подопечные Романа Ротенберга встретятся в Астане с Казахстаном. Сутки спустя там же они сыграют с Белоруссией, с которой также предстоят ещё три встречи — 5 и 6 мая в Тольятти и 8 мая в Минске. Одним из вызванных на эти матчи игроков стал вратарь Андрей Мишуров, в минувшем сезоне КХЛ арендованный у омского «Авангарда» владивостокским «Адмиралом», в составе которого он впервые в карьере стал основным голкипером на взрослом уровне. 23-летний хоккеист помог «морякам» выйти в плей-офф, где они сумели дать бой одному из фаворитов Кубка Гагарина челябинский «Трактор» (2:4 в серии).

В интервью «Известиям» Мишуров поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной, оценил прошедший сезон в КХЛ, рассказал, чего не хватило «Адмиралу» для прохода первого раунда и объяснил, почему считает ярославский «Локомотив» фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина.

— Как вам первая неделя в сборной?

— Отлично. Познакомился с тренерским штабом. Не секрет, что, если люди в сборной, значит, это лучшие специалисты, которые сейчас есть. Очень приятно работать с такими людьми.

— Каково работать с тренером вратарей Юрием Ключниковым, при котором два года назад Никита Серебряков стал лучшим вратарём сезона в КХЛ, выступая за «Адмирал»?

— Не то, что даже именно от того, что он довёл до такого уровня Никиту Серебрякова. А из-за того, что ты знаешь уровень этого тренера, что Юрий Викторович — сильный специалист. Приятно, что выпала возможность поработать под его началом.

— Что ждёте от предстоящих матчей за сборную?

— Играть за сборную — это всегда огромная честь. Не важно, товарищеские это матчи, или чемпионат мира. Поэтому буду по-максимум использовать этот шанс, который мне предоставил тренерский штаб, выкладываться ради герба на груди и выжимать из себя всё, что есть.

— Будут особые эмоции от первого матча против Казахстана из-за того, что в его штабе сейчас работает главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев?

— Не знаю, может быть, будет интересно поиграть против Леонида Григорьевича (улыбается). Но самая главная эмоция — это играть за свою страну. Тем более, думаю, и в Астане, и в Тольятти, и в Минске будет хороший ажиотаж со стороны болельщиков, полные трибуны. Потому что в Казахстане и Белоруссии будут играть их сборные, а в Тольятти наверняка много народу придёт поддержать нас — там в целом очень хорошие болельщики, это знаю ещё по матчам КХЛ, когда в ходе сезона приезжаешь туда играть с «Ладой». Здорово люди там болеют и поддерживают — думаю, на нас тоже придут. Ну а в Минске атмосфера в целом одна из лучших в лиге, когда играешь против «Динамо». На сборной, думаю, тоже будет аншлаг и настоящий праздник хоккея, при котором всегда приятно играть.

— «Авангард» объявил, что вы возвращаетесь в клуб из аренды в «Адмирале». Верите, что можете побороться с Никитой Серебряковым за место основного вратаря?

— Совершенно об этом не думаю — сейчас все мои мысли сконцентрированы на сборной и предстоящих матчах. По «Авангарду» и дальнейшему продолжению карьере буду разговаривать уже по завершению всех игр сборной.

— Как оцените свой прошедший сезон в «Адмирале»?

— По пятибальной на четыре с минусом. Где-то не всё получилось — хотелось большей стабильности от себя. Но однозначно сезон можно занести себе в актив — впервые в карьере я был прям первым номером, сыграл много игр, в том числе в плей-офф в качестве основного. Колоссальнейший опыт, давший мне огромную пищу для размышлений и показавший, в чем мне нужно прибавлять, куда стремиться и расти, чтобы сделать следующий шаг вперёд и выигрывать конкуренцию за роль первого номера в клубе, ставящем задачу выиграть Кубок Гагарина.

— И в чём вам нужно прибавлять?

— Пусть это будут секреты, которые знаю только я (улыбается).

— Тяжело летать из Владивостока в Челябинск и обратно по ходу плей-офф, когда матчи идут с интервалом в два дня?

— Да, это действительно непросто и добавляет некую изюминку Дальнему Востоку. Перелёты, разница во времени — это всё не может не сказываться. Организм ты в любом случае не обманешь. Всё равно наступает время в сезоне, когда тот резерв, который у тебя есть в организме, истощается. И тебе становится тяжело. Но такова наша работа. Болельщику ты это не объяснишь — он приходит на стадион, платит деньги, чтобы смотреть хороший хоккей. Поэтому, как бы тебе не было тяжело, ты выходишь и выкладываешься на полную, чтобы порадовать зрителя. Особенно, если играешь на своей площадке.

— Упущенные победы над «Трактором» в серии, когда вы вели 3:1 и 4:0, — это вопрос физики и дальних перелётов?

— Это вопрос психологии. И моей лично, и команды в целом. Чуть-чуть нам не хватило опыта, чтобы довести до победы матчи, когда мы вели в счёте, причём с большим преимуществом. Взять четвёртый матч, когда мы дома во Владивостоке играли после победы в овертайме в третьем матче (4:3). После первого периода ведём 3:1, полностью контролируем игру, она идёт под нашу диктовку. Но далее просто полностью проваливаем второй период и упускаем комфортное для себя преимущество. И, конечно, самое болезненное обидное поражение — это в пятом матче в Челябинске, после которого мы не смогли психологически оправиться. Вели 4:0 в середине третьего периода — забирай эту игру и можно ехать во Владивосток решать вопрос с победой во всей серии. Но чего-то нам не хватило — пропустили две быстрые шайбы, а дальше пошли у нас удаления. «Трактор» почувствовал запах крови и, как опытная команда, закончившая регулярный чемпионат на первом месте на Востоке, уже нас не отпустила и дожала до конца. Тут никакая «физика» в плей-офф не играет роль — когда у тебя энергия и эмоции прут через край, всё дело в психологии, которая и влияет на результат.

— За счёт чего Леонид Тамбиев так успешен в «Адмирале» — два года назад при нём впервые команда с Дальнего Востока выиграла серию в плей-офф, сейчас была близка к тому, чтобы повторить это.

— Думаю, он просто славится своей большой требовательностью к любому игроку. У него в команде нет авторитетов. Леонид Григорьевич ко всем игрокам относится одинаково — ко всем требователен. Требует, чтобы ты всегда выкладывался на тренировке и в игре, на каждом сантиметре площадки. Чтобы не звёзды были в команде, а команда была звездой. На этой почве все сплачиваются и выступают единым кулаком. Не знаю, как было в «Адмирале» в сезон, когда он вышел во второй раунд, но в прошедшем сезоне все были именно сплочены одной целью — побеждать. У нас был сумасшедший коллектив во Владивостоке. Было очень приятно находиться рядом с этими ребятами.

— Кого видите фаворитом Кубка Гагарина среди дошедших до полуфинала ярославского «Локомотива», челябинского «Трактора», московского «Динамо» и уфимского «Салавата Юлаева»?

— Ярославль.

— Почему?

— Много факторов. Команда строится четвёртый год. У неё всё это время почти одинаковый состав, есть только точечные усиления. Один из лучших вратарей лиги Даниил Исаев. Просто сумасшедшая система игры — против них очень тяжело играть. Думаю, «Локомотив» уже заслужил своей работой выиграть Кубок Гагарина, который, на мой взгляд, и, наверно, на взгляд всех должен был завоевать ещё в прошлом году, но тогда «Магнитка» совершила чудо. А теперь «Локомотив» — один из главных фаворитов. Но при этом никого списывать не хочу — все полуфиналисты готовы поднять чашку над головой.

— Если бы «Адмирал» прошёл «Трактор», то во втором раунде играл бы с «Локомотивом». Были бы шансы зацепиться за победу в этой серии?

— Конечно. Мы бы зубами цеплялись. Всё, что можно, отдали бы, чтобы зацепиться за эту серию.