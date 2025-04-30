Минпросвещения разъяснило заявление об ограничении нагрузки учителей

На начало текущего учебного года средний объем учебной нагрузки по должности «учитель» в России уже должен был быть ограничен 1,44 ставки (25,99 час.). Об этом сообщили «Известиям» в Минпросвещения. Из ответа ведомства следует, что такое ограничение было введено приказом Минпросвещения от 9 сентября 2024 года.

«При этом у общеобразовательных организаций остается право по своему усмотрению использовать часы резервных уроков и определять место оценочных процедур в поурочном планировании и их количество, не превышающее установленных требований. Вместе с тем, каждый руководитель образовательной организации не должен забывать об упразднении чрезмерной учебной нагрузки при ее распределении», — заявили в ведомстве.

Ранее «Известия» сообщили, что примерно в 20 субъектах РФ учителя работают на две ставки, а на одну не трудятся нигде в стране, следует из мониторинга профсоюза «Учитель», подготовленного к 1 мая. На этой неделе министр просвещения заявил, что нагрузка на педагогов должна быть ограничена и составлять пять-шесть уроков в день, это примерно 1,4% ставки.

Доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец напомнила, что сейчас наблюдается дефицит кадров практически во всех сферах экономики.

«Еще одна проблема — старение и воспроизводство учителей. Пропорции выглядят таким образом, что численность учителей-пенсионеров в десятки раз больше, чем молодых специалистов. О таких диспропорциях говорят уже почти десять лет. С точки зрения воспроизводства кадров ситуация по цифрам вполне благополучная — численность подготовленных специалистов в педагогических колледжах и институтах может существенно сократить дефицит учителей», — полагает она.

Но, по ее словам, нужно создавать условия, чтобы молодые специалисты оставались работать в школе. Эксперт добавила, что практически во всех регионах майские указы президента по зарплате учителей исполняются, но школам стоит корректировать нагрузку на педагогов.

«Как правило, большинство учителей работают не на одну ставку. Отсюда профессиональное выгорание, психо-эмоциональное состояние, усталость. И если педагоги в более зрелом возрасте выдерживают и им сложно менять профессию, то молодежь уходит туда, где они будут получать такую же заработную плату за одну ставку», — сказала Людмила Иванова-Швец.

Она отметила, что некоторые регионы дополнительно материально стимулируют педагогов, например, оплата классного руководства вместо официально установленного размера в 5 тыс. рублей может быть больше. Есть доплаты за выслугу лет, за звания, достижения учеников.

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За одну доплату: учителя перерабатывают во всех регионах России