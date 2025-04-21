Аттестация факта: почему учителя не хотят участвовать в госэкзаменах

Учителя в ряде регионов России отказываются принимать участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации (ГИА), рассказали «Известиям» профсоюзы педагогов и подтвердили власти одного из регионов. Причина — низкая оплата, которая может составлять даже 120–150 рублей за полный рабочий день. В Рособрнадзоре напомнили, что размер и порядок выплаты такой компенсации устанавливают власти регионов, повлиять на это федеральный центр не может. В результате учителя жалуются, что их включают в списки работающих на ГИА без спроса, хотя это дело добровольное. О том, где в РФ самый низкий размер компенсации учителям за такую дополнительную работу, — в материале «Известий».

Сколько можно заработать на ГИА

«Платили бы хоть за это ГИА нормально, а не 265 рублей, смешно», — делится своим мнением учитель по имени Кристина в соцсетях.

«Хаха. Нам вообще 120», — отвечает ей сотрудница школы по имени Юлия.

«Ну, значит, мы еще богачи», — резюмирует Кристина.

Сейчас подобные обсуждения в соцсетях можно встретить регулярно, ведь 22 апреля 2025 года по всей стране стартует досрочный этап государственной итоговой аттестации (ГИА) для девятиклассников — ОГЭ (основной госэкзамен). Досрочный период для единого госэкзамена (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников начался месяц назад — 21 марта. Основной период ОГЭ стартует 21 мая, ЕГЭ — 23 мая.

Как сообщили «Известиям» в региональном центре информатизации образования Республики Тыва, в связи с низкой оплатой за участие в подготовке и проведении ГИА «ежегодно отмечается нехватка педагогических кадров, желающих работать в период проведения экзаменов».

Как следует из ежегодного мониторинга профсоюза «Учитель», который проанализировал официальные распоряжения об оплате на сайтах органов исполнительной власти всех российских регионов, меньше всех компенсация организаторам экзамена именно в Туве — это 20 рублей в час, то есть 120 рублей в день за шесть часов экзамена.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Примерно столько же компенсация составляет в Алтайском крае — 125 рублей, но только тем педагогам, кто работает в аудитории во время экзамена. Те же, кто «обеспечивает организацию входа участников экзамена в пункт его проведения (ППЭ), проверяет документы, наличие школьника в списках распределения в данный ППЭ, помогает подросткам найти нужную аудиторию, сопровождает школьников при выходе», получат 65 рублей в день. В этом году тариф в регионе повысили — до этого размер компенсации составлял 99 и 50 рублей соответственно.

В Марий Эл заплатят 150 рублей за работу в аудитории и 100 вне ее, в Татарстане — примерно по 154 рубля, в Адыгее — 160 и 120 соответственно.

От 200 до 300 рублей за день работы можно получить в республиках Дагестан, Алтай, Калмыкия, а также в Саратовской, Челябинской, Костромской, Тульской, Брянской, Амурской, Липецкой и Рязанской областях. Аналогичный размер компенсации и в Чукотском автономном округе.

В соответствии с действующим законодательством размеры доплат по участию педагогических работников в ЕГЭ и ОГЭ каждый субъект устанавливает отдельно в зависимости от своих возможностей, напомнил «Известиям» зампред Общероссийского профсоюза образования (ОПРО) Михаил Авдеенко. Никаких единых оплат, по его словам, на федеральном уровне пока не установлено.

— Участие в ГИА добровольное для педагогических работников, — отметил он. — Поэтому если они на него соглашаются, то понимают, и с какими компенсационными выплатами соглашаются. Понятно, что трудно отказать, когда руководитель просит педагогического работника участвовать в этом мероприятии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

От тысячи рублей за день работы в аудитории учителя получат, например, в Астраханской области (1041 рубль), Калужской области (1080), Красноярском крае (1100), Волгоградской области (1166), Якутии (1314). В Москве педагогам платят по 1400 рублей, в Московской области — 1325 рублей, в Санкт-Петербурге — 1763, в Ленинградской области — 1530.

«Известия» направили запросы всем регионам с минимальным размером оплаты за ГИА. Ответили только власти Тувы. Там сообщили, что разработан проект постановления правительства республики, в котором поясняется необходимость увеличения размеров компенсационных выплат на 163% с учетом роста МРОТ.

«На данный момент проект постановления находится на согласовании министерства образования Республики Тыва», — сообщили в региональном центре информатизации образования.

Могут ли педагоги отказаться

Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова подтвердила, что многие учителя готовы отказаться от такой низкооплачиваемой работы, но вынуждены идти в ППЭ, опасаясь административного давления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Есть даже регионы, где учителя уходят в отпуск на положенные им 90 дней, но их заставляют выходить на экзамены, притом что разрыв отпуска возможен только по согласию работника, — рассказала она. — ГИА — это что-то вроде гражданской обязанности, как в случае с судом присяжных. Даже в законе «Об образовании» речь не про оплату, а про компенсацию.

По ее словам, накануне экзаменов профсоюз регулярно получает вопросы от учителей о том, как можно отказаться от работы на ГИА.

«Меня просто уведомили постфактум, что я участник сего мероприятия, — написала в организацию педагог из Санкт-Петербурга. — Никаких дополнительных договоров или каких других бумажек лично я не подписывала. И уже отработала такой день на пробном экзамене иностранного языка 4 апреля. До сих пор не знаю, как будет оплачено это время с 7:40 до 15:30. Я как организатор вне аудитории впустую потратила день».

Учитель из Чувашии рассказала, что у них в школе «просто выложили список, заставили заполнить документы и без возражений».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Вначале с каждого брали заявление. Теперь даже не спрашивают, ставят перед фактом. Причем понимаю заместителя директора — с нее районное начальство выдавливает. Как сказал координатор муниципальный: «Только операционный стол или смерть не позволяют учителю участвовать в ЕГЭ». Представьте, сами мы экзамены не имеем права принимать, а сидеть надсмотрщиком три-четыре часа должны и обязаны», — поделилась еще одна учительница.

«У нас приказ напечатали, сказали, что я не имею права не подписывать. Но никакого допсоглашения в глаза не видела. А я не хочу!» — написала в профсоюз еще одна педагог.

Многие пишут, что их «принуждают», «добавляют в списки без предупреждения», «без согласования изменили дату отпуска», «даже не спрашивают», «всё по умолчанию».

«Пусть нормально платят, и тогда учителя сами пойдут», — резюмируют педагоги.

В профсоюзе «Учитель» напомнили, что ст. 60 Трудового кодекса запрещает требовать выполнение работы, не обусловленной трудовым договором.

Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

«Как указывается в письме Министерства образования и науки от 15 октября 2015 года, работодатель не вправе возложить на педагогического работника без его согласия обязанности, не предусмотренные квалификационной характеристикой по занимаемой им должности, — сообщили «Известиям» в организации. — Ни единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, ни профессиональным стандартом «Педагог» для учителя не установлены обязанности по подготовке и участию в проведении государственной итоговой аттестации».

Рособрнадзор ранее указывал, что для выполнения дополнительных обязанностей по подготовке и проведению ГИА требуется письменное согласие.

«Известиям» в Рособрнадзоре в ответ на вопрос о разнице в оплате работы на ГИА напомнили, что размер и порядок выплаты такой компенсации устанавливаются субъектом РФ за счет бюджетных ассигнований.

«Рособрнадзор не уполномочен устанавливать размер и порядок выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА, а также осуществлять контроль за исполнением нормативных правовых актов, определяющих размер и порядок выплаты», — заявили в ведомстве.

По словам Михаила Авдеенко, Общероссийский профсоюз образования «держит этот вопрос в поле зрения», однако каких-то принципиальных решений в сторону реального повышения компенсации пока нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Проблема есть, мы ее знаем, — указал эксперт. — Вместе с нашими социальными партнерами, в том числе Министерством просвещения и Рособрнадзором, который организует это мероприятие, будем думать над путями решения этого действительно проблемного вопроса.

А председатель ОПРО Лариса Солодилова напомнила, что в 2019 году профсоюз инициировал разработку совместно с Минпросвещения и Рособрнадзором методических рекомендаций по соблюдению социальных гарантий педагогическим работникам, привлекаемым к ГИА. Они были направлены в регионы в 2020 году.

Она также отметила, что в отраслевом соглашении между профсоюзом и Минпросвещения на 2024–2026 годы зафиксированы позиции о необходимости совершенствования порядка, унификации и повышения размера компенсации педработникам за участие в ГИА.

— Сейчас эксперты профсоюза формируют обращение в Рособрнадзор и Минпросвещения с целью повышения уровня гарантий и компенсаций педагогическим работникам образовательных организаций, — сказала она.

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина и вовсе заявила, что учителя для организации и проведения экзаменов не нужны: совершенно необязательно иметь опыт, стаж, вести педагогическую деятельность для того, чтобы быть организатором и наблюдателем на этих экзаменах. Поэтому учителя и не хотят заниматься этой деятельностью, полагает она.