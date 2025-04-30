За одну доплату: учителя перерабатывают во всех регионах России

Примерно в 20 субъектах РФ учителя работают на две ставки, а на одну не трудятся нигде в стране, следует из мониторинга профсоюзов, подготовленного к 1 мая. На этой неделе министр просвещения заявил, что нагрузку на педагогов планируется ограничить пятью-шестью уроками в день, то есть довести до 1,4 ставки. Но сейчас такой объем выполняют учителя только в восьми регионах. Эксперты полагают, что реализация планов по резкому снижению нагрузки маловероятна, особенно с учетом того, что и для школ это основной способ выполнить задачи по зарплатам, поставленные в майских указах, и для учителей — увеличить свои доходы.

Где работают больше всего

В городе Соликамск в Пермском крае плата за одну ставку учителя в 18 часов в неделю составляет около 15 тыс. рублей .

— Поэтому большая нагрузка — это единственный выход, чтобы выживать, — рассказал «Известиям» учитель из этого региона. — И прежде чем ограничивать нагрузку, нужно решить вопрос о повышении зарплаты за ставку.

Так педагог отреагировал на заявление министра просвещения Сергея Кравцова. В понедельник, 28 апреля, на заседании Совета законодателей РФ он заявил: «Сегодня мы нормируем, в том числе и нагрузку на педагогов: чтобы 1,4 ставки — это средняя нагрузка на педагога. Пять-шесть уроков, не больше».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

Мониторинг ситуации с переработками педагогов к 1 мая провел профсоюз «Учитель» — на основе формы статистического наблюдения, данные которой ежегодно размещает Минпросвещения на своем сайте. Отчеты о ситуации в разных регионах направляют в ведомство местные органы исполнительной власти. Из их данных следует, что 1,23–1,4 ставки — минимальная средняя цифра учительской выработки в стране, в среднем на одну ставку не работают ни в одном субъекте федерации. А минимальная нагрузка — до 1,4 ставки — есть только в восьми российских регионах.

Максимальная переработка в стране — у учителей в Удмуртии, это 2,03 ставки . В школах региона вакантны 232 должности.

На 1,98–1,8 ставки педагоги работают еще в 15 регионах, больше всего в Хабаровском крае, Чукотском автономном округе, Омской и Кемеровской областях, Красноярском крае.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

В Иркутской области (здесь работают на 1,8 ставки) открыто 589 учительских вакансий, в Кемеровской — 370, в Красноярском крае — 340. Это одни из самых значимых цифр по стране. Больше педагогов ищут только в Московской области — 760.

«К 1 мая мы хотели показать масштабы сверхэксплуатации, которая сейчас имеет место, — сказала оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова. — При такой переработке учителя не могут обеспечить качество образования ».

Что рассказывают учителя

Педагог из Красногорска (Московская область) рассказала «Известиям», что ее нагрузка — 34 часа.

« В классах 30–35 детей, много мигрантов, плохо говорящих на русском языке, — рассказал она. — Последствия высокой нагрузки: хронический стресс, постоянные головные боли, чувство незащищенности, постоянной усталости. Мучают угрызения совести, что после основной работы и левых поручений не можешь уделить время семье , полноценной подготовке к урокам, самообразованию».

Учитель пожаловалась, что кроме основной работы от нее часто требуют принять участие в различных голосованиях, конкурсах, просят отправлять скриншоты родителям о выполнении заданий, зарегистрироваться на разных порталах.

Фото: Getty Images/svetikd

— Рабочий чат мучает до позднего вечера, по выходным, на уроках, в том числе голосовыми сообщениями , — рассказала она. — После получения зарплаты всё время думаешь, а зачем мне всё это? Из радостей — только благодарность большей части учеников и родителей. А зачем повышать зарплату, когда готовы работать на износ?

А преподаватель из Москвы (средняя нагрузка в городе составляет 1,31 ставки) рассказала, что работает 30 часов в неделю, ведет уроки для 17 классов.

— Учащихся 5–6 классов, где уроки всего раз в неделю, практически не знаю. Некоторых не знаю даже в лицо. Сначала переживала, теперь просто стараюсь принять как должное, — рассказала педагог. — У моих коллег давление зашкаливает, есть недосып, поздние ужины без обеда, нет времени на своих детей и родных. Не хватает времени на качественную подготовку к урокам. Частая потеря голоса, ларингиты. Это не работа, а конвейер, некогда нормально познакомиться и пообщаться с детьми и с коллегами.

Фото: Global Look Press/Danny Gys/ZUMAPRESS.com

Еще один учитель из Москвы пожаловалась, что при большой нагрузке невозможно качественно подготовиться к урокам.

— Нас вынуждают халтурить, вести всё строго по учебнику, а потом обвиняют в нетворческом подходе. И то же самое — с большими классами . Приходится тратить кучу времени на то, чтобы запомнить детей, не говоря уж про их психологические особенности, — рассказала она.

Еще один преподаватель (просила не называть регион) сообщила, что уже сейчас руководство школы заставляет взять на следующий год нагрузку в 30 часов, а она не может — у нее ребенок-инвалид.

Вероятно ли снизить нагрузку

«Известия» направили в Минпросвещения запрос о том, каким приказом регулируется снижение нагрузки, за счет чего будет достигнут установленный параметр и как будет контролироваться ее снижение. В Общероссийском профсоюзе образования сообщили, что ждут разъяснений от ведомства и не стали комментировать его планы.

В профсоюзе «Учитель» предположили, что поставленной задачи о снижении объема переработки возможно достигнуть, если увеличить число педагогов в школах.

— Но взять их неоткуда, — полагает Ольга Мирясова. — Зарплата существенно не растет. И сейчас увеличение нагрузки — добровольно-принудительная мера: школы должны выполнять майские указы о доходах учителей, но и педагоги понимают, что без дополнительной оплаты не выживут. Хотя, например, мы призываем не брать выше 1,2 ставки, а подрабатывать все-таки в другом месте, например, репетитором.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Она отметила, что исключение из общего правила — это Москва: в столице высокая зарплата у учителей, поэтому за места в школах даже есть конкуренция. Согласно данным мониторинга, вакантных должностей в городе было всего 57. Хотя и здесь учителя жалуются, что нагрузка высока.

Профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина назвала заявление главы Минпросвещения загадочным.

— Я думаю, что снижение нагрузки маловероятно с учетом дефицита учителей, уходом их из школ на альтернативные заработки, и в дополнительное образование, и в репетиторство, в том числе и на различных онлайн-платформах , — сказала она.

Эксперт отметила, что и другие сферы деятельности сейчас испытывают дефицит кадров, поэтому квалифицированным людям, какими являются учителя, будут рады практически везде — далеко не только в сфере образования. По словам Ирины Абанкиной, в стране сейчас нет резерва, за счет которого можно восполнить нехватку кадров в школах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— А молодые специалисты быстро выгорают и уходят, особенно с учетом такой нагрузки, — сказала она. — Более того, достаточно скрыто сейчас прошла интенсификация труда: наполняемость в классах увеличилась , сейчас не редкость и 35 человек в классе.

В вузах, подведомственных Министерству просвещения РФ, обучаются 225,8 тыс. студентов, 70% — на бюджетной основе, сообщили в апреле 2025 года в ведомстве. На 2025/26 учебный год выделят более 37 тыс. бюджетных мест для будущих учителей. Кроме того, в 2025 году квота на целевое обучение по педагогическим специальностям сохранена на уровне 30%. Для педвузов Минпросвещения по ней предполагается выделение около 8 тыс. мест.

Молодые кадры крайне востребованы — буквально на днях министерство образования Московской области сообщило, что более 80% выпускников педагогических вузов Подмосковья по итогам 2024 года нашли работу по специальности.