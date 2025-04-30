«Трактор» обыграл «Динамо» во втором матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Челябинский хоккейный клуб (ХК) «Трактор» обыграл московское «Динамо» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась 30 апреля и завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей шайбу забили Александр Кадейкин, Артем Блажиевский и Семен Дер-Аргучинцев. У команды «Динамо» отличились Никита Гусев и Артем Ильенко.

Следующая встреча команд назначена на 2 мая в Москве.

28 апреля «Трактор» обыграл «Динамо» в стартовом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча состоялась завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1). В составе победителей отличились Семен Дер-Аргучинцев, Александр Кадейкин, Чарльз Робинсон и Василий Глотов. У москвичей шайбы забили Джордан Уил, оформивший дубль, и Даниил Пыленков.