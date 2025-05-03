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Сергунина пригласила всех желающих присоединиться к акции «Москва помогает»

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Посетители фестиваля «Московская весна Победы», который проходит в столице до 11 мая, могут передать подарки для участников специальной военной операции (СВО), а также детей из новых регионов России. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина, пригласив всех желающих присоединиться к акции.

«Посылки принимают в павильонах проекта „Москва помогает“ на 28 фестивальных площадках. Здесь же предлагают отправить военнослужащим открытки с добрыми пожеланиями и поздравить их с 9 Мая», — рассказала Сергунина.

Чаще всего для участников спецоперации приносят предметы личной гигиены, носки, стельки больших размеров, угощения к чаю. Детям в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях обычно отправляют мягкие игрушки, конструкторы, книги, наборы для творчества и сладости.

Собранные вещи к отправке подготовят столичные волонтеры. Как они отмечают, товары должны быть новыми, упакованными и с бирками.

«Домики добра» на фестивальных площадках работают ежедневно с 11:00 до 21:00. Их адреса указаны на сайте акции.

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