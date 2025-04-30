Хор Сретенского монастыря выступит в Москве по случаю 80-летия Победы

Хор Сретенского монастыря при поддержке «Роснефти» выступит 4 мая на смотровой площадке Воробьевых гор в Москве с концертом, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в департаменте информации и рекламы нефтяной компании, гости смогут увидеть новую музыкальную программу «Великой Победе посвящается». Прозвучат лучшие произведения фронтовых лет, в том числе «Катюша», «Священная война», «От героев былых времен», «Дороги», «Прощание славянки», «Смуглянка», «Нам нужна одна победа» и многие другие.

За основу постановки были взяты реальные истории о судьбах воинов, прошедших в годы войны от Москвы до Берлина. Рассказы о них переплетены с музыкой и поэзией военных лет. Вход на концерт свободный.

«Роснефть» поддерживает Хор Сретенского монастыря с 2015 года. Среди реализованных музыкальным коллективом постановок прошлых лет — «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!», «Шедевры мировой культуры», «Жизнь», «Песни наших родителей».

Как отметили в компании, «новый совместный проект Хора Сретенского монастыря и „Роснефти“ призван сохранить память о героических событиях Великой Отечественной войны».

Хор Сретенского монастыря является одним из самых известных музыкальных коллективов России. В этом году мужской хор отмечает свое 30-летие.