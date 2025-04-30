Стоимость золота на 30 апреля

Стоимость золота в ходе торгов снижалась на 0,4%. Цена драгоценного металла на нью-йоркской бирже Comex падала до $3,3 тыс. за тройскую унцию, передает телеканал «Известия».

Эксперты считают, что вкладчики опасаются замедления роста экономики из-за политики Трампа. Инвесторы рассматривают драгметалл как наиболее безопасный актив.

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