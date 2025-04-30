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Суд в Воронеже приговорил мужчину к 22 годам колонии за насилие над детьми

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Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets
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Суд приговорил к 22 годам лишения свободы мужчину, который избивал двоих детей сожительницы и совершал преступления против их половой неприкосновенности. Об этом 30 апреля сообщил Следственный комитет (СК) Российской Федерации по Воронежской области.

«Местный житель признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 и п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»)», — следует из сообщения, опубликованного на сайте.

Уточняется, что с декабря 2021 года по июль 2022 года мужчина в съемных квартирах совершал насилие над детьми своей сожительницы. Кроме того, в течение нескольких месяцев 2023 года он избивал их деревянной палкой и руками. О преступлениях несовершеннолетние сообщили в августе 2023 года матери, которая впоследствии обратилась в правоохранительные органы.

Суд назначил виновному наказание в виде 22 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной работой с детьми, сроком на 15 лет. Кроме того, с осужденного взыскали в пользу потерпевших 2 млн рублей за моральный вред.

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Ранее, 17 апреля, мужчину, изнасиловавшего в состоянии алкогольного опьянения свою 27-летнюю дочь, отправили в следственный изолятор (СИЗО). Под арестом фигурант пробудет два месяца. Уточнялось, что фигурант ранее был судим за убийство собственной супруги.

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