Изнасиловавшего свою дочь мужчину отправили в СИЗО на два месяца
В Москве мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою 27-летнюю дочь, отправили в следственный изолятор (СИЗО). Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
«Постановлением Перовского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого фигуранта, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ», — указано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
Уточняется, что фигурант пробудет под арестом два месяца.
О том, что мужчина изнасиловал свою дочь, столичное главное следственное управление Следственного комитета (СК) России сообщило ранее в этот день. Отмечалось, что москвич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире напал на дочь и изнасиловал ее. Кроме того, фигурант ранее был судим за убийство собственной супруги.