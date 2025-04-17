В Москве пьяный мужчина изнасиловал взрослую дочь

В Москве мужчина, ранее судимый за убийство жены, изнасиловал свою дочь. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице в четверг, 17 апреля.

Изнасилование произошло в квартире на 1-й Владимирской улице, где проживала 27-летняя девушка, ее дети и отец. По данным СК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина напал на дочь и изнасиловал ее.

«Фигурант задержан, с ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»)», — сказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Было установлено, что обвиняемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления, повлекшего смерть человека, сообщается на сайте kp.ru.

Следствие ходатайствует об аресте жителя столичного района Перово, обвиняемого в изнасиловании дочери.

Ранее, 16 апреля, Головинский районный суд Москвы продлил срок заключения под стражу Владимиру Миргороду до 1 октября, пишет «Москва 24».

В отношении осужденного ранее на пожизненное заключение маньяка начинается новое судебное разбирательство.

В конце 2004 года Миргород был арестован за изнасилование и грабеж, в январе 2005-го его приговорили к шести годам лишения свободы. В июле 2010 года преступник вышел из тюрьмы, но уже в октябре его снова арестовали, после того как он рассказал случайным знакомым за распитием алкоголя о совершенных убийствах. 30 января 2012 года убийцу приговорили к пожизненному заключению.

23 августа 2024 года Миргороду предъявили обвинения еще по пяти эпизодам убийств. Отмечается, что по итогам проведения молекулярно-генетических экспертиз была установлена причастность Миргорода к совершению данных преступлений. В ходе допроса он признал вину.

Позднее стало известно, что маньяк признался еще в одном эпизоде в 2003 году. Тогда он задушил 21-летнюю девушку в подъезде на улице Череповецкой.

31 марта 2025 года следователи завершили расследование дела маньяка-душителя. Отмечается, что преступник подтвердил свою причастность к убийствам и в подробностях рассказал об их совершении.