Реклама
Прямой эфир
Армия
ВСУ за сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики
Интернет и технологии
Эксперт спрогнозировал увеличение использования ИИ для создания кода
Наука и техника
Ковальчук заявил о наличии у РФ технологий для развития коммерческих запусков в космос
Мир
Путин сообщил о готовности РФ принять меры для сохранения целостности Сирии
Общество
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима
Общество
Фрадков назначен директором Российского института стратегических исследований
Мир
Лукашенко указал на возможность выстроить в СГ более тесную систему взаимодействия
Экономика
Путин заявил об инвестициях Катара в $1 млрд через РФПИ в экономику РФ
Мир
В Кремле указали на динамично развивающиеся отношения РФ и Катара
Мир
Захарова назвала безумным план «коалиции желающих» о размещении контингента на Украине
Мир
В США усомнились в возможности ввода миротворческих сил НАТО на Украину
Авто
Доля гибридов и электрокаров в РФ может вырасти до 5% к концу года
Мир
Песков заявил об ориентированности Европы на продолжение конфликта на Украине
Экономика
Экономист не исключил создания экономического союза между ЕС и Китаем
Политика
В Кремле назвали новые регионы неотъемлемой частью России
Мир
В МИД РФ заявили о полном игнорировании Киевом моратория на удары по энергообъектам
Политика
Песков анонсировал содержательные переговоры лидеров стран на праздновании 9 Мая

В Москве пьяный мужчина изнасиловал взрослую дочь

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Москве мужчина, ранее судимый за убийство жены, изнасиловал свою дочь. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице в четверг, 17 апреля.

Изнасилование произошло в квартире на 1-й Владимирской улице, где проживала 27-летняя девушка, ее дети и отец. По данным СК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина напал на дочь и изнасиловал ее.

«Фигурант задержан, с ним проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»)», — сказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Было установлено, что обвиняемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления, повлекшего смерть человека, сообщается на сайте kp.ru.

Следствие ходатайствует об аресте жителя столичного района Перово, обвиняемого в изнасиловании дочери.

Число зверя: количество жертв маньяка Владимира Миргорода достигло 32
В деле пожизненно осужденного душителя, орудовавшего в Москве в начале 2000-х, появилось 16 новых эпизодов

Ранее, 16 апреля, Головинский районный суд Москвы продлил срок заключения под стражу Владимиру Миргороду до 1 октября, пишет «Москва 24».

В отношении осужденного ранее на пожизненное заключение маньяка начинается новое судебное разбирательство.

В конце 2004 года Миргород был арестован за изнасилование и грабеж, в январе 2005-го его приговорили к шести годам лишения свободы. В июле 2010 года преступник вышел из тюрьмы, но уже в октябре его снова арестовали, после того как он рассказал случайным знакомым за распитием алкоголя о совершенных убийствах. 30 января 2012 года убийцу приговорили к пожизненному заключению.

23 августа 2024 года Миргороду предъявили обвинения еще по пяти эпизодам убийств. Отмечается, что по итогам проведения молекулярно-генетических экспертиз была установлена причастность Миргорода к совершению данных преступлений. В ходе допроса он признал вину.

Позднее стало известно, что маньяк признался еще в одном эпизоде в 2003 году. Тогда он задушил 21-летнюю девушку в подъезде на улице Череповецкой.

31 марта 2025 года следователи завершили расследование дела маньяка-душителя. Отмечается, что преступник подтвердил свою причастность к убийствам и в подробностях рассказал об их совершении.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025