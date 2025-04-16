Суд продлил арест маньяку Владимиру Миргороду до 1 октября
Головинский районный суд Москвы продлил срок заключения под стражу Владимиру Миргороду до 1 октября. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе суда.
В отношении осужденного ранее на пожизненное заключение маньяка начинается новое судебное разбирательство.
Миргороду предъявлены обвинения по ряду тяжких статей, в том числе по пунктам «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием или совершенное с целью сокрытия другого преступления»), а также по статьям 131 и 132 УК РФ, касающимся изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
Психологическая экспертиза установила, что в момент совершения преступлений Миргород был ограниченно вменяем и не мог в полной мере осознавать происходящее. Следствие не исключает, что количество эпизодов может увеличиться — обвиняемый продолжает рассказывать о новых преступлениях.
В конце 2004 года Миргород был арестован за изнасилование и грабеж, в январе 2005-го его приговорили к шести годам лишения свободы. В июле 2010 года преступник вышел из тюрьмы, но уже в октябре его снова арестовали, после того как он рассказал случайным знакомым за распитием алкоголя о совершенных убийствах. 30 января 2012 года убийцу приговорили к пожизненному заключению.
23 августа 2024 года Миргороду предъявили обвинения по еще пяти эпизодам убийств. Отмечается, что по итогам проведения молекулярно-генетических экспертиз была установлена причастность Миргорода к совершению данных преступлений. В ходе допроса он признал вину.
Позднее стало известно, что маньяк признался еще в одном эпизоде в 2003 году. Тогда он удушил 21-летнюю девушку в подъезде на улице Череповецкой.
31 марта 2025 года следователи завершили расследование дела маньяка-душителя. Отмечается, что маньяк подтвердил свою причастность к убийствам и в подробностях рассказал об их совершении.