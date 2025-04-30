Космонавт «Роскосмоса» поучаствовал в управлении антропоморфным роботом Марфа

Космонавт «Роскосмоса» Иван Вагнер прошел послеполетные исследования. Специалист поучаствовал в управлении антропоморфным роботом Марфа. Ранее Вагнер уже работал с андроидом незадолго до космического полета, передает телеканал «Известия».

Кроме того, Вагнер стал первым из космонавтов, кто прошел полный цикл исследования. Он управлял Марфой с помощью устройства копирующего типа. Задачи полностью совпадали с выполненными до миссии на МКС. Специалисты проверили влияние полета на операторские качества космонавтов.

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